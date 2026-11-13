5 khu công nghiệp mới ở Lào Cai dự kiến tạo việc làm cho 40.000 lao động

5 khu công nghiệp gồm: Phú Xuân, Phú Xuân 1, Võ Lao, Cam Đường và Bản Qua; trong đó, Khu công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1 đã tổ chức khởi công ngày 26/8/2026, dự kiến đưa vào vận hành từ quý I/2028.

Khu công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1 đã khởi công trong tháng 8/2026, dự kiến đưa vào vận hành trong quý I/2028.

Đối với Khu công nghiệp Võ Lao, dự án có quy mô 482,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.171 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 200 ha. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 16/10/2026. Địa phương đặt mục tiêu bàn giao khoảng 100 ha trước ngày 30/11/2026.

Khu công nghiệp Cam Đường có diện tích 196,3 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.996 tỷ đồng. Đến giữa tháng 10/2026, khoảng 143 ha đã có mặt bằng, còn 53 ha liên quan đến 148 hộ dân cần tiếp tục giải quyết. Tỉnh yêu cầu phường Cam Đường phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong quý I/2027.

Đối với Khu công nghiệp Bản Qua, giai đoạn 1 có diện tích 76,39 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng. Hiện, dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và xác định vị trí nghĩa trang phù hợp với phong tục địa phương.

Phối cảnh Khu công nghiệp Cam Đường.

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đã thành lập 2 ban chỉ đạo do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo triển khai từng nhóm dự án; yêu cầu các địa phương tập trung kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo từng đợt.

Tỉnh đã thành lập 2 ban chỉ đạo do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo triển khai từng nhóm dự án.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tỉnh đang đẩy nhanh đầu tư các công trình giao thông, điện, nước và hạ tầng kỹ thuật kết nối. Đây là điều kiện quan trọng để các khu công nghiệp sớm triển khai đồng bộ, thu hút các dự án sản xuất, chế biến, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.