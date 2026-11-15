5 không khi ăn da lợn để tránh gây hại sức khỏe

Nhiều người nói da lợn giàu collagen, tốt cho da và xương khớp nhưng cũng có ý kiến cho rằng ăn nhiều dễ gây tăng mỡ máu, ảnh hưởng tim mạch. Xin chuyên gia cho biết da lợn có thực sự tốt cho sức khỏe không, những ai nên hạn chế và ăn bao nhiêu là hợp lý? (Độc giả Minh Anh, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội:

Da lợn (bì lợn) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn như nem chua, giò thủ, bì luộc, da lợn chiên giòn hay thịt kho. Thực phẩm này chứa collagen và protein, nhưng cũng có thể còn nhiều chất béo nếu không được sơ chế kỹ. Ăn quá nhiều hoặc chế biến không hợp lý có thể làm tăng năng lượng khẩu phần, gây khó tiêu và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Để ăn da lợn an toàn, người dân cần lưu ý 5 điều không nên làm dưới đây.

1. Không ăn da lợn còn bám nhiều mỡ

Da lợn chủ yếu chứa nước và protein, trong đó có collagen. Tuy nhiên, lớp mỡ dưới da có thể còn bám lại nếu không được sơ chế kỹ.

Khi chế biến, bạn cần cạo sạch lông, rửa kỹ và dùng dao lọc bỏ phần mỡ bám ở mặt trong của da. Việc này giúp giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể, nhất là với những người cần kiểm soát năng lượng và chất béo trong khẩu phần.

Da lợn - thực phẩm chứa nhiều collagen. Ảnh: Hoa Linh.

2. Không ăn quá nhiều hoặc liên tục mỗi ngày

Da lợn không nên được xem là thực phẩm bổ dưỡng có thể ăn tùy thích. Việc tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt khi chế biến cùng các nguyên liệu giàu chất béo, có thể khiến khẩu phần dư thừa năng lượng.

Người ăn nên kiểm soát lượng và tần suất sử dụng, đồng thời kết hợp đa dạng các nguồn protein khác như cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ.

3. Không bổ sung collagen hiệu quả

Da lợn chứa collagen, nhưng khi vào cơ thể, collagen cũng được tiêu hóa và phân giải thành các peptide, axit amin. Cơ thể sử dụng những thành phần này để tổng hợp protein theo nhu cầu, chứ không tự động chuyển collagen từ thực phẩm thành collagen ở da hay sụn khớp.

Do đó, ăn da lợn không đồng nghĩa với việc da sẽ căng mịn hơn, giảm nếp nhăn hay khớp chắc khỏe. Muốn duy trì sức khỏe làn da và xương khớp, mọi người cần có chế độ ăn cân đối, vận động hợp lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

4. Không ăn da lợn chiên

Da lợn chiên giòn, da lợn rang muối hay các món bì chế biến cùng nhiều gia vị thường chứa năng lượng và chất béo cao hơn so với cách chế biến đơn giản.

Ngoài ra, các món ăn kèm nhiều muối, nước mắm hoặc gia vị cũng không có lợi cho người cần kiểm soát huyết áp. Bạn nên ưu tiên da lợn luộc, chế biến chín kỹ, hạn chế chiên rán và nêm quá nhiều muối.

5. Người không nên ăn nhiều da lợn

Người mắc rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, thừa cân, béo phì cần chú ý đến lượng chất béo và năng lượng trong khẩu phần ăn. Đặc biệt, da lợn còn sót nhiều mỡ hoặc được chế biến cùng các nguyên liệu giàu chất béo có thể khiến việc kiểm soát chế độ ăn trở nên khó khăn hơn.

Những người này nên hạn chế các món da lợn nhiều mỡ, chiên rán và tham khảo tư vấn dinh dưỡng nếu cần xây dựng chế độ ăn phù hợp.