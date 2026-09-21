5 khoản chi tiêu âm thầm 'rút ví' tân sinh viên, cẩn thận dính phải nợ nần cuối tháng

Dưới đây là 5 khoản chi tiêu dễ bào món ví mà các tân sinh viên nên lưu ý.

Ăn uống bên ngoài

Đây thường là khoản dễ vượt ngân sách nhất bởi rất khó nhận ra tổng số tiền đã chi tiêu nếu chỉ nhìn từng bữa.

Một bữa ăn thêm 50.000 đồng, cốc nước 30.000 đồng hay một lần đặt đồ ăn 70.000 đồng đều có vẻ không đáng kể. Nhưng nếu mỗi ngày phát sinh thêm khoảng 50.000 đồng ngoài ngân sách ăn uống dự kiến, sau 30 ngày con số đã lên tới 1,5 triệu đồng.

Vì vậy, sinh viên năm nhất nên tách riêng tiền ăn thiết yếu và tiền cà phê, ăn vặt, tụ tập, đặt đồ ăn. Khi gộp chung, những khoản “ăn thêm một chút” rất dễ khiến ngân sách bị vượt mà không biết tiền đã đi đâu.

Mua đồ để “setup” cuộc sống mới

Đầu năm đại học, tâm lý muốn bắt đầu một cuộc sống mới cũng dễ kéo theo hàng loạt khoản mua sắm: balo, quần áo, giày dép, chăn ga, đèn bàn, giá để đồ, bình nước hay phụ kiện điện thoại...

Mỗi món có thể chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng nên cảm giác “mua cũng không đáng bao nhiêu”. Nhưng 10 món có giá trung bình 150.000 đồng đã thành 1,5 triệu đồng.

Một cách đơn giản là chia danh sách mua sắm thành 3 nhóm: cần ngay, có thể mua sau và thực sự không cần. Những món thuộc nhóm thứ hai nên tạm để lại ít nhất đến cuối tháng đầu tiên. Khi đã quen với môi trường mới và biết mình thực sự thiếu gì, việc mua sắm sẽ thực tế hơn.

Nếu không quản lý tài chính tốt, ví tiền rất dễ "cạn" và dính phải nợ nần

Giáo trình, tài liệu và đồ dùng học tập

Đây là nhóm chi phí nên được dự trù ngay từ đầu tháng. Ngoài giáo trình, sinh viên có thể phát sinh tiền in tài liệu, photo, văn phòng phẩm hoặc những vật dụng riêng cho từng môn học.

Tuy nhiên, không phải tài liệu nào được liệt kê cũng cần mua ngay. Một số tài liệu có thể sử dụng bản điện tử, mượn từ thư viện hoặc mua sau khi bắt đầu học và xác định rõ nhu cầu.

Tân sinh viên nên kiểm tra thông tin từ giảng viên, khoa và thư viện trước khi xuống tiền. Cách này vừa tránh mua thừa, vừa giúp dành ngân sách cho những khoản thực sự cần thiết.

Chi phí đi lại

Nếu thuê trọ xa trường, tiền đi lại sẽ nhanh chóng trở thành một khoản cố định hàng tháng.

Chẳng hạn, một sinh viên chi trung bình 30.000 đồng mỗi ngày cho việc đi học thì 26 ngày đã tốn khoảng 780.000 đồng. Nếu thường xuyên có thêm những chuyến đi ngoài lịch học, số tiền này còn tăng.

Thay vì mỗi ngày đi bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, sinh viên có thể tính trước số ngày phải đến trường trong tháng và đặt một mức ngân sách cố định cho việc di chuyển. Đây là cách đơn giản để nhận ra sớm liệu mình có đang chi quá tay hay không.

Những khoản chi tiêu “chỉ vài chục nghìn”

Đây có lẽ là nhóm khó kiểm soát nhất.

Một món đồ 39.000 đồng, phí vận chuyển 20.000 đồng, một lần mua đồ ăn vặt 40.000 đồng hay một ứng dụng trả phí vài chục nghìn đồng đều không tạo cảm giác đang tiêu nhiều tiền. Nhưng nếu mỗi ngày phát sinh hai khoản nhỏ, trung bình 30.000 đồng, sau một tháng số tiền có thể lên tới 1,8 triệu đồng.

Bởi vậy, đừng chỉ theo dõi những khoản lớn. Việc ghi lại cả những khoản chi vài chục nghìn đồng sẽ giúp sinh viên nhìn rõ hơn tiền của mình thực sự đang đi đâu.

Với những bạn lần đầu tự quản lý tài chính, có thể chia tiền ngay khi nhận được: tiền trọ và các khoản cố định tách trước, sau đó đến tiền ăn, đi lại, học tập và một khoản dự phòng. Phần còn lại mới dành cho mua sắm và giải trí.

Quan trọng nhất, không có một mức ngân sách chung phù hợp với tất cả sinh viên. Chi phí còn phụ thuộc vào thành phố, nơi ở, phương tiện đi lại và điều kiện gia đình. Nhưng ngay từ tháng đầu tiên, việc biết mình có bao nhiêu tiền và giới hạn cho từng nhóm chi tiêu sẽ giúp tân sinh viên tránh được tình trạng đầu tháng chi thoải mái, cuối tháng phải “thắt lưng buộc bụng”.