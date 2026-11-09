5 học sinh Việt Nam đoạt Huy chương Vàng Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới

Học sinh Việt Nam giành 5 Huy chương Vàng tại Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới 2026. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại).

Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới – WYPO 2026 (World Young Physicists Olympiad) vừa tổ chức Lễ vinh danh các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Quốc tế. Đoàn học sinh Việt Nam giành 5 Huy chương Vàng, trong đó có 1 thí sinh đoạt danh hiệu Quán quân Cấp độ A (Grand Award).

Vòng Quốc tế WYPO 2026 diễn ra từ ngày 5 - 8/11/2026, quy tụ thí sinh đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Guatemala, Myanmar, Mexico và Turkmenistan. Các thí sinh tranh tài ở 2 bài thi, thể hiện kiến thức Vật lý, tư duy khoa học và khả năng phân tích.

Đoàn Việt Nam có 5 thí sinh tham dự ở cả hai cấp độ A và B. Kết quả, cả 5 thí sinh đều giành Huy chương Vàng. Trong đó, Nguyễn Anh Quân, học sinh Trường Liên cấp Tiểu học và THCS tư thục Ngôi sao Hà Nội, xuất sắc giành danh hiệu Quán quân Cấp độ A.

Bốn thí sinh còn lại gồm Huỳnh Nguyễn Hải Đăng (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt), Vũ Ngọc Tùng Anh (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), Đặng Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Thiện Tâm (cùng Trường THPT Chi Lăng).

WYPO là sân chơi học thuật quốc tế dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, được chia thành hai cấp độ. Trong đó, Cấp độ A dành cho học sinh khối lớp 7, 8 và 9; Cấp độ B dành cho học sinh khối lớp 10, 11 và 12.

Kỳ thi hướng đến việc khuyến khích niềm đam mê khoa học, phát triển tư duy logic, khả năng vận dụng kiến thức Vật lý để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời tạo cơ hội giao lưu học thuật giữa học sinh các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với 5 Huy chương Vàng, đoàn Việt Nam đạt kết quả cao tại Vòng Quốc tế WYPO 2026, trong đó danh hiệu Grand Award của Nguyễn Anh Quân là thành tích nổi bật của đoàn tại kỳ thi năm nay.