5 học sinh ở Quảng Trị bị sóng biển cuốn, một em tử vong

Lực lượng chức năng và người dân có mặt tại hiện trường tìm kiếm học sinh mất tích.

Tối 23/9, Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

Khoảng 16h cùng ngày, 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc (xã Triệu Bình) đến khu vực biển thuộc thôn Phú Hội để tắm. Trong lúc tắm, các em không may bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, một người dân và lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận đưa được 4 học sinh vào bờ an toàn, gồm em N.V.T. (SN 2015), D.M.P. (SN 2014), T.T.H. (SN 2016) và T.Đ.T.D. (SN 2015). Sau khi được đưa vào bờ, các em được gia đình đón về nhà. Riêng em T.Q.V. (SN 2016) mất tích.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Triệu Vân do Trung tá Bùi Đình Lợi, Phó Đồn trưởng chỉ huy phối hợp cùng lực lượng địa phương, người dân tổ chức tìm kiếm dọc khu vực biển.

Đến khoảng 17h30, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em T.Q.V. và đưa vào bờ. Khoảng 18h30, thi thể được gia đình đưa về nhà.

Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân an táng theo phong tục địa phương.