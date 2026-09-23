5 học sinh đi tắm biển, 1 em tử vong thương tâm

Tối 23/9, lãnh đạo Đồn Biên phòng Triệu Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong thương tâm.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em V. Ảnh: BĐBP.

Khoảng 16h cùng ngày, 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc (xã Triệu Bình) gồm N.V.T. (SN 2015), T.M.P. (SN 2014), T.T.H. (SN 2016), T.Đ.T.D. (SN 2015) và T.Q.V. (SN 2016) đến tắm biển tại thôn Phú Hội (xã Nam Cửa Việt) thì bị sóng cuốn trôi.

Lúc này, anh Lê Hoàng Minh (SN 1987, trú phường Nam Đông Hà) đang câu cá gần đó cứu được 4 em, riêng em T.Q.V. mất tích.

Nhận thông tin, Đồn Biên phòng Triệu Vân huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm.

Thi thể em V. được bàn giao cho gia đình. Ảnh: BĐBP.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, em V. được tìm thấy nhưng đã tử vong. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình.