Tối 28/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nổ khiến 5 học sinh bị bỏng.

Một trong số 5 học sinh bị bỏng sau vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực nhà Gươl thuộc tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân. Năm học sinh, gồm 3 em tiểu học và 2 em THCS, cùng sinh sống tại tổ dân phố, bị bỏng.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hiện 2 em điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng; 3 em còn lại bị bỏng nặng hơn, được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Vân, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ nổ có thể do 5 thiếu niên mua hóa chất trên mạng về tự chế, dẫn đến phát nổ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.