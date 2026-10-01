Xã hội

5 hộ khó khăn ở Vĩnh Bình có nhà mới

Ngày 1/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bình (An Giang) tổ chức bàn giao 5 căn nhà Hậu phương Quân đội năm 2026 cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Báo An Giang
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Bàn giao nhà Hậu phương Quân đội cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bàn giao nhà Hậu phương Quân đội cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

5 căn nhà được bàn giao cho các hộ: Phạm Văn Hai, ngụ ấp Hiệp Hòa; Phạm Trung Huy, ngụ ấp Bình Minh; Danh La, Võ Văn Liệt và Lê Văn Chí, ngụ ấp Bình An.

Mỗi căn nhà có diện tích 45m², trị giá 70 triệu đồng, từ nguồn vận động quỹ hỗ trợ xây dựng nhà Hậu phương Quân đội năm 2026.

THỦY TIÊN - THÚY ANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/5-ho-kho-khan-o-vinh-binh-co-nha-moi-a498522.html