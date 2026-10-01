5 hộ khó khăn ở Vĩnh Bình có nhà mới
Ngày 1/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bình (An Giang) tổ chức bàn giao 5 căn nhà Hậu phương Quân đội năm 2026 cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
5 căn nhà được bàn giao cho các hộ: Phạm Văn Hai, ngụ ấp Hiệp Hòa; Phạm Trung Huy, ngụ ấp Bình Minh; Danh La, Võ Văn Liệt và Lê Văn Chí, ngụ ấp Bình An.
Mỗi căn nhà có diện tích 45m², trị giá 70 triệu đồng, từ nguồn vận động quỹ hỗ trợ xây dựng nhà Hậu phương Quân đội năm 2026.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/5-ho-kho-khan-o-vinh-binh-co-nha-moi-a498522.html