5 hộ khó khăn ở Vĩnh Bình có nhà mới

Bàn giao nhà Hậu phương Quân đội cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

5 căn nhà được bàn giao cho các hộ: Phạm Văn Hai, ngụ ấp Hiệp Hòa; Phạm Trung Huy, ngụ ấp Bình Minh; Danh La, Võ Văn Liệt và Lê Văn Chí, ngụ ấp Bình An.

Mỗi căn nhà có diện tích 45m², trị giá 70 triệu đồng, từ nguồn vận động quỹ hỗ trợ xây dựng nhà Hậu phương Quân đội năm 2026.