Xin ra khỏi hộ nghèo để nhường suất cho người khác

Thời gian qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ea M'Droh đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở khang trang và tạo sinh kế bền vững. Từ điểm tựa này, bà con từng bước ổn định đời sống, làm chủ kinh tế gia đình. Bà con tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo để nhường lại suất hỗ trợ cho những gia đình khó khăn hơn.

Căn nhà khang trang của hộ gia đình anh Y Um Buôn Yă. Ảnh: Hải Dương

Anh Y Um Buôn Yă (SN 1989, trú tại buôn Cuôr, xã Ea M'Droh) là một trường hợp điển hình. Trước đây, gia đình anh có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo và không có đất ở, cả nhà phải sống chen chúc trong căn nhà chật hẹp, cuộc sống muôn vàn khó khăn.

Đầu năm 2026, gia đình anh được Chi bộ Công an xã Ea M'Droh hỗ trợ xây dựng một căn nhà khang trang, rộng rãi, đồng thời trao tặng 2 con bò giống để phát triển kinh tế.

Khi cuộc sống dần ổn định và việc làm ăn có nhiều chuyển biến tích cực, anh nhận thấy cần chủ động xin ra khỏi diện hộ nghèo để nhường phần hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn nên đã viết đơn gửi lên UBND xã.

Trong đơn, anh Y Um viết, trước đây gia đình anh rất khó khăn, nhà ở chưa bảo đảm. Do may mắn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà để yên tâm lao động, sản xuất, gia đình anh tự nguyện làm đơn đề nghị UBND xã xem xét cho thoát nghèo trong đợt rà soát này.

Anh Y Um cho biết thêm, gia đình anh rất trân quý sự giúp đỡ này. Đến nay cuộc sống đỡ vất vả hơn, anh rất mong Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ những hộ còn thiếu thốn, không may gặp biến cố hoặc có người mắc bệnh hiểm nghèo.

"Gia đình tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ lao động, tiết kiệm để cuộc sống ổn định. Tôi cũng mong các hộ đã vươn lên khá hơn sẽ chủ động xin thoát nghèo, cùng động viên bà con tích cực làm ăn, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển", anh Y Um chia sẻ.

Tương tự, ông Triệu Hữu Ta (trú thôn Hợp Hòa) cũng viết đơn gửi UBND xã Ea M'Droh để xin ra khỏi hộ nghèo. "Tôi làm đơn này với nguyện vọng xin ra khỏi hộ nghèo để nhường suất hỗ trợ cho người khác và mong muốn UBND xã phê duyệt cho gia đình được thoát nghèo đợt này", ông cho hay.

Ngoài 2 hộ gia đình nói trên, 3 hộ gia đình khác cũng tình nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Tiếp tục tạo sinh kế để bà con thoát nghèo bền vững

Ông Trần Doãn Tới - Bí thư Đảng ủy xã Ea M’Droh cho biết, việc một số hộ dân tự nguyện xin thoát nghèo là niềm tự hào của quê hương anh hùng cách mạng. Công tác giảm nghèo tại địa phương không chỉ đong đếm bằng số lượng nhà ở hay con giống, thành công lớn nhất là khơi dậy được ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực vươn lên trong mỗi người dân sau khi nhận hỗ trợ.

"Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh vận động các tập thể, cá nhân cùng đồng hành, hỗ trợ đúng nhu cầu và tạo sinh kế, giúp bà con thoát nghèo thực chất, bền vững", ông nói.

Theo ông Nguyễn Trường Hải - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Ea M'Droh, toàn xã hiện còn 202 hộ nghèo và 598 hộ cận nghèo (tỷ lệ nghèo đa chiều tương đương 10,58%). Theo kết quả rà soát sơ bộ về hộ nghèo năm 2026 của các thôn buôn, địa phương dự kiến có thể giảm thêm khoảng 20-30 hộ nghèo.