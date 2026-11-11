5 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trong hoạt động chào cờ sáng thứ Hai. Ảnh: FBNT

Thông tin với báo chí ngày 11/11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Huế xác nhận đã nhận được thông tin 5 hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức.

Các trường có hiệu trưởng gửi đơn xin từ chức gồm: Trường Tiểu học Hương An, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Hương Hồ, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và Trường Tiểu học An Hòa.

Các hiệu trưởng từ chức theo nguyện vọng cá nhân, một số người muốn quay lại làm giáo viên ở trường cũ.

Hiện, các địa phương đang kiện toàn chức danh quản lý, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra bình thường.

Sau sắp xếp trường học, Thành phố Huế có hơn 80 trường tiểu học và một số trường liên cấp.

Trong số các trường nêu trên, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hoá, Thành phố Huế) thuộc nhóm trường được giữ nguyên do có quy mô ổn định, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học.