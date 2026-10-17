5 hiệu trưởng tại Hà Nội được đề nghị tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu 2026

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, danh sách được đề xuất trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, phòng chuyên môn trực thuộc Sở và căn cứ vào những thành tích, đóng góp tiêu biểu của các cá nhân đối với ngành Giáo dục Thủ đô.

Việc công khai danh sách được thực hiện theo quy trình khen thưởng quy định tại Quyết định số 677/QĐ-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xét chọn, tổ chức lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Danh sách nhà giáo được đề xuất căn cứ vào những thành tích, đóng góp tiêu biểu của các cá nhân đối với ngành Giáo dục Hà Nội (Ảnh: Quốc Tiệp).

Danh sách gồm 9 nhà giáo, trong đó có 5 cán bộ quản lý giữ chức vụ hiệu trưởng và 4 giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục thuộc nhiều cấp học khác nhau, từ mầm non đến trung học phổ thông.

Cụ thể, 5 cán bộ quản lý được đề xuất gồm: Nhà giáo Nguyễn Thị Nghi Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào, phường Long Biên; Nhà giáo Hoàng Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định, phường Tương Mai; Nhà giáo Nguyễn Thanh Huyền; Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, phường Thanh Xuân; Nhà giáo Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu, Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu.

Bên cạnh đó, 4 giáo viên trực tiếp giảng dạy được đề nghị xét tặng gồm: Nhà giáo Đinh Thị Thu Hiền, giáo viên Trường Mầm non Tráng Việt, xã Mê Linh; Nhà giáo Hoàng Thị Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Lê Thanh B, xã Hồng sơn; Nhà giáo Lê Thị Hồng Đăng, giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Việt Hưng; Nhà giáo Vũ Thị Thanh Loan, giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoài Đức B.

Như vậy, trong danh sách có 5 cán bộ quản lý giữ chức vụ hiệu trưởng và 4 giáo viên. Các cá nhân được đề cử công tác tại nhiều cấp học khác nhau, từ mầm non đến THPT.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội việc lấy ý kiến rộng rãi nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Các ý kiến đóng góp phản hồi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (qua Văn phòng Sở) tại địa chỉ: Số 81 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua email: thidua@hanoiedu.vn.

Thời hạn tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nay đến trước 17h ngày 21/10.

Việc lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét là bước quan trọng trong quy trình xét khen thưởng, góp phần bảo đảm lựa chọn đúng những nhà giáo có thành tích nổi bật, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.