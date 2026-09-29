5 hậu duệ Justice League mạnh hơn cả cha mẹ

Justice League quy tụ nhiều siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ DC, trong đó có những nhân vật sở hữu sức mạnh ở quy mô hành tinh, thậm chí vũ trụ. Không ít thành viên sau này có con và những đứa trẻ tiếp tục con đường của cha mẹ.

Tuy nhiên, một số hậu duệ không đơn thuần thừa hưởng năng lực của thế hệ trước. Nhờ sức mạnh đặc biệt, kỹ năng chiến đấu hoặc những vũ khí mới, họ thậm chí có thể vượt qua cha mẹ mình. Điều này xuất hiện cả trong dòng thời gian chính lẫn những tương lai khác nhau của DC. Tác giả Jack Pecau của Comicbook đã liệt kê 5 thành viên nhí của Justice League có khả năng vượt qua cha mẹ mình.

Connor Hawke

Ảnh: DC Comics.

Connor Hawke là con trai của Green Arrow đời đầu Oliver Queen và Sandra Hawke. Khi Sandra mang thai, Oliver rơi vào khủng hoảng và cho rằng mình không xứng đáng làm cha. Cuối cùng, ông rời bỏ hai mẹ con.

Sau khi Oliver qua đời trong lúc làm nhiệm vụ, Connor quyết định tiếp nối di sản của cha và trở thành Green Arrow mới. Thoạt nhìn, Connor dường như có những khả năng tương tự cha mình trong việc bắn cung và sử dụng các loại mũi tên đặc biệt. Tuy nhiên, điều khiến Connor vượt trội hơn Oliver là khả năng võ thuật gần như vô song của anh.

Lớn lên trong một tu viện Phật giáo, Connor dành phần lớn cuộc đời rèn luyện thể chất, võ thuật và cách sử dụng nhiều loại vũ khí. Batman từng đánh giá anh thuộc nhóm võ sĩ giỏi nhất thế giới.

Oliver Queen cũng là một chiến binh giàu kinh nghiệm, nhưng trình độ của ông không đạt đến khả năng làm chủ nhiều môn võ như Connor. Đây chính là lợi thế giúp Green Arrow thế hệ sau vượt qua cha mình.

Trinity

Ảnh: DC Comics.

Trong số những siêu anh hùng lớn của DC Comics, Wonder Woman là một trong những người có con muộn nhất. Elizabeth "Lizzie" Prince, còn được biết đến với tên Trinity, được tạo nên từ đất sét cùng những phần linh hồn của Wonder Woman và Steve Trevor.

Ở dòng thời gian hiện tại, Trinity mới chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, những phần lấy bối cảnh tương lai cho thấy khi trưởng thành, cô sẽ trở thành thủ lĩnh Justice League. Giống mẹ, Trinity sở hữu sức mạnh và được huấn luyện theo truyền thống của người Amazon.

Điểm khiến Trinity đặc biệt nằm ở bộ ba Lasso of Fate - những sợi dây có khả năng tác động đến tâm trí và linh hồn đối phương. Lasso of Truth buộc người bị trói phải nói thật; Lasso of Lies có thể bẻ cong tâm trí theo ý người sử dụng; trong khi Lasso of Death có khả năng rút linh hồn khỏi cơ thể.

Bộ vũ khí này mang đến cho Trinity những khả năng mà ngay cả Wonder Woman cũng không sở hữu.

Animal Girl

Ảnh: DC Comics.

Animal Man có khả năng mô phỏng đặc tính của bất kỳ loài động vật nào nhờ mối liên kết với The Red, nguồn sức mạnh nguyên thủy kết nối toàn bộ thế giới động vật trong đa vũ trụ.

Nếu Animal Man có được mối liên hệ với The Red nhờ thí nghiệm của người ngoài hành tinh, con gái ông - Maxine, hay Animal Girl - lại là hiện thân được The Red lựa chọn. Vì thế, sự kết nối của Maxine với nguồn sức mạnh này sâu sắc hơn nhiều so với cha.

Animal Girl không chỉ sao chép năng lực của động vật mà còn có thể giao tiếp và điều khiển tâm trí chúng. Cô thậm chí thao túng và hồi sinh sinh vật đã chết, phục hồi những vết thương nghiêm trọng hoặc khiến con người xuất hiện các đặc điểm của động vật. Đáng chú ý hơn, Maxine gần như không thể bị tiêu diệt. Khi cơ thể bị phá hủy, cô có khả năng chuyển tâm trí sang một động vật gần đó rồi tạo ra cơ thể mới.

Jenny và Jason Allen

Ảnh: DC Comics.

Green Lantern Jessica Cruz và Flash Barry Allen không có nhiều lịch sử tình cảm trong truyện tranh DC. Tuy nhiên, trong một dòng thời gian tương lai hậu tận thế, Justice League gặp những đứa con của hai người sau khi chúng du hành ngược thời gian.

Con gái lớn Nora sở hữu siêu tốc độ giống cha. Song hai người em song sinh Jenny và Jason mới là những nhân vật có sức mạnh đáng chú ý hơn cả.

Thay vì phải sử dụng nhẫn như các Green Lantern thông thường, Jenny và Jason mang toàn bộ Emotional Electromagnetic Spectrum (phổ năng lượng cảm xúc) trong cơ thể.

Điều đó đồng nghĩa hai người có thể tiếp cận sức mạnh của hàng loạt Lantern Corps, từ Green, Red, Yellow, Sapphire, Orange, Blue đến Indigo. Ngay cả nguồn sức mạnh của White Lantern và Black Lantern cũng nằm trong khả năng sử dụng của cặp song sinh.

Nguồn năng lượng khổng lồ đôi khi ảnh hưởng tới cảm xúc của họ. Tuy nhiên, Jenny và Jason nhìn chung vẫn có thể kiểm soát sức mạnh của từng Lantern, qua đó sở hữu năng lực vượt xa Jessica Cruz hoặc Flash.

Hyperman

Ảnh: DC Comics.

Đứng đầu danh sách là Jonathan Kent II, con của Superman và Wonder Woman trong vũ trụ Kingdom Come của Earth-22.

Ngay trong ngày Jonathan chào đời, phản diện Gog bắt cóc cậu với ý định nuôi dưỡng đứa trẻ thành môn đồ của mình. Kế hoạch thất bại khi Jonathan được giải cứu bởi một nhân vật đặc biệt: Chính phiên bản trưởng thành của cậu đến từ tương lai, siêu anh hùng Hyperman.

Với huyết thống kết hợp giữa người Krypton và Amazon, Hyperman thừa hưởng một nền tảng sức mạnh đáng gờm. Nhưng khả năng khiến nhân vật này khác biệt so với cả Superman và Wonder Woman là quyền kiểm soát Hypertime.

Hypertime là không gian vô hạn giao cắt với mọi dòng thời gian. Nhờ làm chủ nó, Hyperman có thể tự do di chuyển xuyên thời gian và đa vũ trụ. Khả năng này biến Jonathan Kent II thành người bảo vệ Hypertime, đồng thời canh giữ quá khứ, hiện tại và tương lai - một phạm vi quyền năng mà cả cha lẫn mẹ anh đều không sở hữu.