Vốn quen thuộc với khán giả qua những màn kết hợp như tam ca Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn hay song ca Trọng Tấn - Anh Thơ, lần hội ngộ này đánh dấu một sự kết hợp đặc biệt của cả năm nghệ sĩ.

Không chỉ là dịp tái hiện những ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, chương trình còn mở ra không gian giao thoa giữa năm cá tính âm nhạc, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện concert, ca sĩ Anh Thơ cho biết, dự án đã được các nghệ sĩ ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội triển khai do mỗi người đều bận rộn với lịch trình riêng. Nữ ca sĩ là người chủ động kết nối các đồng nghiệp, đề xuất thực hiện một chương trình chung như dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cũng là lời tri ân dành cho khán giả đã đồng hành suốt nhiều năm.

Ê-kíp đêm nhạc nghệ thuật "Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường". Ảnh: BTC

Theo Anh Thơ, cả năm nghệ sĩ đều nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để cùng tạo nên một sản phẩm nghệ thuật có ý nghĩa. Thay vì tiếp tục những màn kết hợp quen thuộc, họ muốn thực hiện một đêm nhạc đặc biệt, nơi mỗi người vừa thể hiện dấu ấn riêng, vừa cùng đóng góp cho một tổng thể thống nhất.

Hiện các nghệ sĩ đang tập trung lựa chọn ca khúc, xây dựng phương án phối khí và dàn dựng chương trình. Anh Thơ cho biết, yếu tố chuyên môn được đặt lên hàng đầu bởi khán giả đến với concert chủ yếu để thưởng thức giọng hát.

Ê-kíp hướng tới những màn trình diễn có chiều sâu, phát huy nội lực thanh nhạc, tạo nên những khoảnh khắc đủ sức chạm tới cảm xúc người nghe thay vì phụ thuộc vào sự phô trương sân khấu.

Một trong những thách thức lớn của chương trình là lựa chọn và sắp xếp các ca khúc khi mỗi nghệ sĩ đều có dấu ấn riêng cùng những tác phẩm gắn liền với tên tuổi. Để bảo đảm sự hài hòa, ê-kíp mời hai giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Thanh Phương và nhạc sĩ Lưu Hà An tham gia xây dựng chương trình, đồng thời có sự tư vấn của tổng đạo diễn và các nhà báo.

Từ trái qua phải, nhạc sĩ Lưu Hà An, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Trọng Tấn. Ảnh: BTC

NSƯT Đăng Dương tiết lộ, concert sẽ có những ca khúc nổi tiếng được phối lại theo hình thức mashup, tạo nên những kết hợp bất ngờ. Trong quá trình chuẩn bị, năm nghệ sĩ cũng có những tranh luận về ý tưởng và cách thể hiện. Tuy nhiên, theo Anh Thơ, tất cả đều sẵn sàng gác lại quan điểm cá nhân để hướng tới mục tiêu chung là chất lượng nghệ thuật của chương trình.

Với thông điệp “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”, “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” được kỳ vọng trở thành cuộc hội ngộ giàu cảm xúc, kết nối ký ức âm nhạc với hiện tại, đồng thời khắc họa hành trình nghệ thuật của những giọng ca đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng.