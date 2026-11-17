5 nghệ sĩ: Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ sẽ cùng hội tụ trong concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”. Ảnh: BTC.

Ngày 17-11, năm nghệ sĩ chính thức thông tin về đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” với thông điệp “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”. Đây là cuộc hội ngộ đáng chú ý của những giọng ca đã dành nhiều năm gắn bó với dòng nhạc thính phòng, dân gian và cách mạng Việt Nam, cùng chia sẻ tình yêu dành cho những ca khúc về quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Trong đời sống âm nhạc nước nhà, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ đều đã tạo dựng vị trí riêng bằng tài năng, sự bền bỉ và những đóng góp cho nền âm nhạc dân tộc. Khán giả lâu nay đã quen thuộc với tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, cũng như những màn song ca của Trọng Tấn - Anh Thơ. Tuy nhiên, “Lửa tuổi 20” mang đến một cuộc hội ngộ khác biệt khi cả năm nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một chương trình. Sự kết hợp của năm cá tính thanh nhạc được kỳ vọng mở ra những cách thể hiện mới cho các tác phẩm quen thuộc, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp riêng của từng giọng hát.

Tên gọi “Lửa tuổi 20” gợi nhắc quãng đời của những khát vọng, khi các nghệ sĩ bắt đầu bước lên sân khấu với niềm tin và đam mê. Gần ba thập kỷ đã qua, mỗi người có một hành trình riêng với những trải nghiệm, nỗ lực và thành tựu khác nhau.

Đáng chú ý, “Lửa tuổi 20” không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm nghệ sĩ hay dấu mốc nhìn lại hành trình gần 30 năm ca hát, mà còn hướng tới mục tiêu dài hơi: xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ mang dấu ấn riêng, được tổ chức thường niên. Thông qua chương trình, ê-kíp mong muốn tiếp tục đưa những ca khúc cách mạng đến gần công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Êkip thực hiện concert "Lửa tuổi 20". Ảnh: BTC.

Ý tưởng này được tiếp thêm cảm hứng từ sức lan tỏa của những concert quy mô quốc gia trong năm vừa qua. Hình ảnh đông đảo khán giả trẻ cùng hòa giọng trong những bài hát về Tổ quốc cho thấy dòng nhạc cách mạng vẫn sở hữu sức sống mạnh mẽ khi được đặt trong không gian biểu diễn phù hợp. Ban tổ chức mong muốn tiếp nối tinh thần ấy bằng một concert được đầu tư nghiêm túc về nội dung, âm nhạc và ngôn ngữ dàn dựng, mang hơi thở đương đại.

Theo định hướng của ê-kíp, mỗi mùa diễn trong tương lai có thể khai thác một chủ đề riêng về lịch sử, quê hương và con người Việt Nam, tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa các thế hệ. Từ đó, “Lửa tuổi 20” kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa, nơi khán giả trẻ có cơ hội đến gần hơn với những giá trị âm nhạc và ký ức dân tộc.

Tại chương trình, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ, ý tưởng thực hiện chương trình nhạc đỏ thường niên cũng nằm trong tâm nguyện của các nghệ sĩ, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để mỗi người cảm nhận rõ hơn mạch nguồn văn hóa của dân tộc, trong đó có những ca khúc đi cùng năm tháng đã làm đẹp thêm cho đất nước.

“Đối với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, những ca khúc về quê hương, đất nước, người mẹ, người lính, chiến tranh và hòa bình không đơn thuần là tác phẩm âm nhạc mà còn là một phần ký ức văn hóa, gắn với đời sống tinh thần của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, chúng tôi mong muốn góp phần nối dài sức sống của các tác phẩm, kết nối ký ức thanh xuân với cảm xúc hôm nay”, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ.

Với sự hội tụ của năm giọng ca, “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” được kỳ vọng trở thành không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi kỹ thuật thanh nhạc và sự từng trải hòa quyện cùng những bài ca đã đi qua nhiều thế hệ. Từ cuộc hội ngộ của 5 nghệ sĩ đến khát vọng xây dựng một thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên, chương trình hướng tới hành trình dài hơn: gìn giữ những giá trị âm nhạc bền vững, khơi dậy tình yêu Tổ quốc và tiếp nối ngọn lửa tự hào dân tộc.