5 giải pháp trọng tâm tạo nguồn lực từ đấu giá đất

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nguyễn Cao Tài, đơn vị tập trung triển khai 5 giải pháp trọng tâm. Trong đó, rà soát toàn bộ danh mục, xác định rõ những khu đất có khả năng đấu giá trong năm 2026 để tập trung nguồn lực, tránh dàn trải; tháo gỡ các điểm nghẽn về giao đất, giải phóng mặt bằng, nhất là đất cao su; đồng thời rút ngắn thời gian lập, điều chỉnh quy hoạch.

Trung tâm cũng xây dựng cơ chế, kế hoạch riêng cho khâu xác định giá đất, chuẩn bị đầy đủ dữ liệu để xác định hệ số điều chỉnh giá đất, tránh làm chậm tiến độ; duy trì giao ban chuyên đề về đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) và giải pháp chủ động tạo quỹ đất sạch, quỹ đất chiến lược, bảo đảm đầy đủ quy hoạch và pháp lý để có thể đưa ra đấu giá ngay khi đủ điều kiện.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển thành phố.