Vàng mất giá vì khai thác tiểu hành tinh, bất động sản đảo chiều bởi robot, hay Anthropic vươn lên thành cỗ máy in tiền số một thế giới vào cuối năm 2027 - đó là những viễn cảnh táo bạo trong 5 dự báo kinh tế mới nhất của Leopold Aschenbrenner.

Qua góc nhìn của cựu nhà nghiên cứu OpenAI và nhà sáng lập quỹ Situational Awareness, làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không chỉ dừng lại ở ngành bán dẫn, mà đang âm thầm tái định hình cả những lĩnh vực tưởng chừng đứng ngoài cuộc chơi như tài sản trú ẩn hay nghệ thuật.

Leopold Aschenbrenner - nhà sáng lập kiêm giám đốc quỹ đầu tư Situational Awareness.

1. Vàng có thể mất giá vì khai thác tiểu hành tinh

Leopold Aschenbrenner dự báo hoạt động khai thác khoáng sản ngoài không gian có thể trở nên khả thi vào đầu những năm 2030. Khi các tiểu hành tinh trở thành nguồn cung kim loại quý, lượng vàng đưa vào thị trường có thể tăng mạnh, gây sức ép lên giá kim loại này.

Theo ông, sự xuất hiện của nguồn cung vàng ngoài Trái Đất có thể làm suy giảm vị thế của vàng, vốn lâu nay được xem là tài sản tích trữ và trú ẩn trước những bất ổn kinh tế.

2. Robot có thể làm thay đổi giá trị bất động sản

Theo Leopold Aschenbrenner, sự phát triển của robot và AI có thể làm thay đổi cách con người xây dựng, lựa chọn địa điểm sinh sống và tổ chức hoạt động kinh tế.

Ông dự báo robot có thể đưa hoạt động sản xuất công nghiệp ra khỏi các đô thị lớn, chuyển đến những khu vực như sa mạc, đại dương, thậm chí mở rộng ra ngoài Trái Đất. Điều này có thể làm suy giảm vai trò kinh tế của một số thành phố.

Bên cạnh đó, robot tham gia thiết kế và xây dựng công trình có thể giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng. Khi chi phí tạo ra các tòa nhà mới thấp hơn, giá trị của những bất động sản hiện hữu cũng có thể chịu tác động.

3. Tác phẩm nghệ thuật độc bản có thể trở thành tài sản giá trị

Trái với dự báo về vàng và bất động sản, Leopold Aschenbrenner cho rằng những tác phẩm nghệ thuật độc bản vẫn có thể giữ giá trị trong nền kinh tế do AI và robot chi phối.

Ông lấy bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci làm ví dụ về tài sản có giá trị đặc biệt nhờ tính độc bản, lịch sử và ý nghĩa văn hóa.

Theo lập luận của Aschenbrenner, khi robot có thể sản xuất ngày càng nhiều hàng hóa và công trình, những tác phẩm nghệ thuật không thể thay thế vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng đối với giới sưu tập và nhà đầu tư.

4. NVIDIA được dự báo sẽ mất lợi thế trong ngành chip

Leopold Aschenbrenner dự báo sự phát triển của AI có thể làm thay đổi lợi thế cạnh tranh của NVIDIA, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về chip xử lý AI.

Ông đề cập đến khả năng AI tự cải tiến, tham gia thiết kế và tối ưu hóa chip với hiệu quả ngày càng cao. Khi các hệ thống AI có năng lực kỹ thuật vượt xa con người, lợi thế chuyên môn trong thiết kế phần cứng có thể không còn là rào cản cạnh tranh như hiện nay.

Theo dự báo này, sự tiến bộ của AI không chỉ làm tăng nhu cầu chip mà còn có thể thay đổi cách chip được thiết kế và sản xuất, tạo ra những thách thức mới đối với NVIDIA.

5. Anthropic có thể trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thế giới

Leopold Aschenbrenner đặc biệt lạc quan về triển vọng của Anthropic, công ty phát triển mô hình AI Claude.

Trong thư gửi nhà đầu tư, ông đánh giá Anthropic sở hữu đội ngũ nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực AI, cùng những sản phẩm có tiềm năng mở rộng quy mô lớn.

Ông dự báo công ty sẽ tiếp tục cải thiện năng lực các mô hình AI, đồng thời tối ưu lượng tài nguyên tính toán cần thiết. Từ đó, Anthropic có thể đạt hiệu quả kinh doanh vượt trội và trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thế giới vào cuối năm 2027.

Đáng chú ý, đầu tư Situational Awareness của Leopold Aschenbrenner hiện tại đang có khoản đầu tư vào Anthropic. Đây cũng là yếu tố cần đặt ra khi xem xét dự báo của ông về triển vọng công ty công nghệ này.

Leopold Aschenbrenner là ai? Leopold Aschenbrenner là nhà nghiên cứu AI và nhà đầu tư người Đức, từng làm việc trong nhóm Superalignment của OpenAI - nhóm nghiên cứu các phương pháp kiểm soát và bảo đảm an toàn cho những hệ thống AI có năng lực vượt con người. Ông tốt nghiệp thủ khoa Đại học Columbia (Mỹ) năm 19 tuổi, chuyên ngành kinh tế và toán học - thống kê, sau đó nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế dài hạn tại Viện Nghiên cứu Ưu tiên Toàn cầu thuộc Đại học Oxford (Anh). Năm 2024, sau khi rời OpenAI, Leopold Aschenbrenner công bố loạt tiểu luận Situational Awareness: The Decade Ahead, đề cập đến triển vọng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), siêu trí tuệ và những tác động kinh tế, địa chính trị của công nghệ này. Cùng năm, ông thành lập Situational Awareness LP, quỹ đầu tư tập trung vào lĩnh vực AI và triển vọng phát triển AGI. Leopold Aschenbrenner hiện giữ vai trò nhà sáng lập kiêm giám đốc đầu tư của quỹ.