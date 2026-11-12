5 động lực định hình thị trường BĐS trong chu kỳ mới
Ở giai đoạn trước, thị trường ghi nhận thanh khoản suy giảm và phân hóa rõ nét, song, chu kỳ mới đang bắt đầu với 5 động lực thúc đẩy mạnh mẽ. Nhận định này được TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Kích hoạt chu kỳ mới: Xu hướng mới - Chiến lược mới” do Tạp chí điện tử Nhà Quản trị (TheLEADER) tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/5-dong-luc-dinh-hinh-thi-truong-bds-trong-chu-ky-moi-246261112163715678.htm