5 động lực định hình thị trường BĐS trong chu kỳ mới

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Nhật Bản, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam đứng trước cơ hội mở rộng kết nối với các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, để trở thành nhà cung ứng, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam vẫn phải giải quyết những hạn chế về tiêu chuẩn sản xuất, nguồn vốn và khả năng tiếp cận nhà mua hàng.