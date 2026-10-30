5 đội vào chung kết Cuộc thi 'Sinh viên thông thái 2026'

Cụ thể gồm: Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Trường Đại học Luật - Đại học Huế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) và Trường Đại học Vinh (Nghệ An).

Cuộc thi do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) tổ chức đã thu hút hơn 22.000 sinh viên đến từ 30 trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung và vùng lân cận tham gia. Thông qua hình thức trắc nghiệm trực tuyến, cuộc thi tạo điều kiện để sinh viên củng cố kiến thức, hiểu đúng hơn về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện những dấu hiệu bất chính và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình trước các lời mời tham gia kinh doanh thiếu minh bạch.

Tại vòng chung kết, các đội sẽ tranh tài qua 3 phần thi: Giới thiệu, Tiểu phẩm và Hùng biện. Mỗi đội sẽ bước vào đêm chung kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, kịch bản và chiến thuật thể hiện, sẵn sàng chinh phục từng phần thi bằng kiến thức pháp luật vững vàng, tư duy linh hoạt và bản lĩnh sân khấu. Đêm chung kết diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 30/10 tại Hội trường tầng 4, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.