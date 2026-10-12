5 đối tượng nhận 'bảo kê vỉa hè' bị truy tố

Từ tố cáo của người dân, 5 người nhận "bảo kê vỉa hè" bị truy tố. Ảnh: SONG MAI

Từ cuối năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (trước đây) tiếp nhận tố giác tội phạm của bà B.T.C về việc Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu nộp tiền định kỳ hàng tháng để không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự lòng, lề đường. Qua theo dõi, Công an quận 1 (trước đây) bắt quả tang Tùng nhận 750.000 đồng từ bà C. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của 32 cá nhân khác về hành vi tương tự.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 11-2021 đến ngày 5-4-2023, Tổ trật tự đô thị do Nguyễn Tiến Mãi làm Tổ phó và Nguyễn Thanh Tùng, Lương Quốc Huy Hoàng trực chung ca đã bàn bạc và thỏa thuận với các hộ kinh doanh, người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường phải “chung chi” hàng tháng để không bị kiểm tra, xử lý. Tùng đã nhận của các hộ kinh doanh, người buôn bán hơn 159 triệu đồng.

Đến ngày 5-4-2023, do lãnh đạo Tổ được điều động công tác, Mãi được giao phụ trách, trực tiếp điều hành. Mãi đã chỉ đạo Tùng, Hoàng cùng Đỗ Khắc Anh Khang và Nguyễn Minh Tuấn tiếp tục nhận tiền của các hộ kinh doanh, người buôn bán để bỏ qua vi phạm. Các bị can đã nhận hơn 395 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2023, Mãi đã chỉ đạo các thành viên trong Tổ đã nhận tổng cộng hơn 518 triệu đồng.

Đối với 33 cá nhân đưa tiền, cơ quan điều tra xác định họ bị ép buộc và chủ động khai báo trước khi vụ việc bị phát giác nên không xem xét xử lý.