Theo quyết định về kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến thực hiện 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong đó, Cục VI (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng) sẽ tiến hành thanh tra trong hai quý cuối năm 2027 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2025-2026.

Vietlott thu gần 9.700 tỷ đồng, gấp 6 lần sau 10 năm.

Quý III/2027, Cục III (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam) dự kiến thanh tra Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Phạm vi thanh tra là công tác quản lý vốn và tài sản trong giai đoạn 2024-2026.

Các doanh nghiệp này đều là những tên tuổi lớn trong lĩnh vực xổ số, với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Trong nhóm 5 doanh nghiệp, Xổ số kiến thiết TP.HCM có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lớn nhất. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 ghi nhận khoản doanh thu này đạt hơn 14.227 tỷ đồng, tăng 10,6% so với mức 12.866 tỷ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ các khoản giảm trừ và doanh thu vé số in cho doanh nghiệp khác, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 12.279,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 1.994 tỷ đồng, giảm khoảng 10,5%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.569 tỷ đồng, giảm khoảng 11,9% so với năm trước.

Một số chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp có biến động trong năm. Cụ thể, lợi nhuận khác chuyển từ mức lãi gần 303 tỷ đồng năm 2024 sang lỗ hơn 66 tỷ đồng năm 2025, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng.

Với Vietlott, doanh thu năm 2025 đạt hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch được Bộ Tài chính giao. So với năm 2016, thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, doanh thu năm 2025 đã tăng hơn 6 lần, từ 1.597 tỷ đồng lên 9.686 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 86 tỷ đồng lên 355 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietlott đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán phát hành đạt 10.790 tỷ đồng, đã bao gồm thuế; lợi nhuận trước thuế 440 tỷ đồng. Số thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 2.579 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp triển khai kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố và đang nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới.

Ở nhóm xổ số kiến thiết, kết quả năm 2025 của Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Xổ số kiến thiết Long An đều ghi nhận giá trị phát hành hoặc tiêu thụ vé số trên 7.000 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đạt doanh thu bán vé số 7.279,9 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 12,87% so với năm trước và hoàn thành 104,45% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 989 tỷ đồng, tăng 16,86% và vượt hơn 9% kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, nhu cầu thị trường tiếp tục ở mức cao, tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống gần như đạt mức tối đa, tương đương năm trước.

Tại Xổ số kiến thiết Tây Ninh, tổng giá trị vé số phát hành năm 2025 đạt 7.207 tỷ đồng, bằng 100,14% kế hoạch. Doanh thu bán vé số đạt 7.205 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; số nộp ngân sách đạt 2.475 tỷ đồng, tương ứng 102% kế hoạch.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu giá trị vé số phát hành 8.369 tỷ đồng, doanh thu bán vé số 8.033 tỷ đồng và số nộp ngân sách 2.632 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch năm 2025.

Trong khi đó, Xổ số kiến thiết Long An có tổng giá trị vé số phát hành năm 2025 đạt 7.140 tỷ đồng, lượng vé tiêu thụ đạt 7.136,84 tỷ đồng. Tổng số thu và nộp ngân sách từ hoạt động xổ số đạt hơn 2.794,6 tỷ đồng; trong đó, số thực nộp ngân sách là 2.558,7 tỷ đồng, còn thuế thu nhập cá nhân từ đại lý và người trúng thưởng khoảng 235,9 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2026 của một số doanh nghiệp cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục được ghi nhận ở mức hàng nghìn tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Xổ số kiến thiết TP.HCM đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 8.008 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt gần 6.917 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.184 tỷ đồng, tăng 22,2%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 922 tỷ đồng, tăng 22,3%. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty đạt hơn 3.212 tỷ đồng, so với hơn 2.892 tỷ đồng đầu năm.

Cũng trong nửa đầu năm, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 3.035 tỷ đồng, tăng 9,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 477 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 382 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Với Xổ số kiến thiết Long An, tính đến hết tháng 4/2026, giá trị vé số phát hành đạt 2.540 tỷ đồng, lượng vé tiêu thụ đạt 2.539,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiêu thụ 99,98%. Số nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.020 tỷ đồng, bằng 42,5% kế hoạch cả năm và tăng gần 9% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân từ đại lý và người trúng thưởng đạt khoảng 85 tỷ đồng.