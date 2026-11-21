Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định 1032/QĐ-TTCP về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027. Trong đó, 5 công ty xổ số nằm trong diện tiếp nhận thanh tra trong năm 2027, bao gồm Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng 4 công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.

Cụ thể, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) sẽ tiến hành thanh tra Vietlott, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Các cuộc thanh tra được tiến hành trong hai quý cuối năm 2027, nội dung tập trung vào chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống trợ cấp khủng bố trong giai đoạn 2025 – 2026.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Sổ xố kiến thiết tỉnh Long An sẽ tiếp nhận thanh tra liên quan đến công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước trong giai đoạn 2024 – 2026 bởi Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), dự kiến vào quý III/2027.

Bảng dữ liệu

Công ty

Doanh thu năm 2025 (tỷ đồng)

Xổ số kiến thiết TP.HCM

14.200

Vietlott

9.690

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

7.280

Xổ số kiến thiết Tây Ninh

7.200

Xổ số kiến thiết Long An

7.136

Doanh thu các công ty xổ số thuộc diện tiếp nhận thanh tra từ Thanh tra Chính phủ năm 2027.

Xổ số kiến thiết TP.HCM: ‘Ông trùm’ sổ xố miền Nam

Cả 5 doanh nghiệp nằm trong diện thanh tra vào năm 2027 đều được biết đến là những tên tuổi lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Xổ số kiến thiết TP.HCM có quy mô lớn nhất, với mức doanh thu đạt hơn 14.200 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 10,6%, lợi nhuận sau thuế 1.570 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ 2024.

Xổ số kiến thiết TP.HCM ghi nhận hơn 14.200 tỷ đồng doanh thu năm 2025. Ảnh: DN.

6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả kinh doanh của Xổ số kiến thiết TP.HCM có phần khởi sắc hơn, với hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu và 922 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 14% và 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

97% doanh thu của công ty đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ xổ số, bao gồm xổ số truyền thống, xổ số biết kết quả ngay, xổ số tự chọn số thủ công. Ngoài ra, công ty cũng kinh doanh dịch vụ in ấn và cho thuê văn phòng.

Mức doanh thu khổng lồ của Xổ số kiến thiết TP.HCM đến từ hệ thống phân phối đồ sộ. Theo thông tin tổng kết giai đoạn 2021 – 2025, doanh nghiệp này sở hữu 135 đại lý xổ số, phân phối qua hơn 40.000 người bán vé số dạo, thị trường tiêu thụ trải dài trên 13/21 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập địa giới hành chính).

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp nhận thanh tra.

Trước đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra doanh nghiệp xổ số này và đưa ra kết luận về một số sai phạm như phó giám đốc phụ trách xí nghiệp in ký quyết định khi chưa được tổng giám đốc ủy quyền, chưa đáp ứng số lượng thành viên hội đồng giám sát trả thưởng cùng một số tồn tại về thủ tục liên quan đến đại lý, quay số và trả thưởng.

Vietlott – doanh nghiệp xổ số “sinh sau đẻ muộn”

Xét về doanh thu, Vietlott có quy mô lớn thứ hai trong nhóm doanh nghiệp xổ số thuộc diện tiếp nhận thanh tra từ Thanh tra Chính phủ trong năm 2027. Doanh nghiệp đạt mức doanh thu 9.690 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 22%, lợi nhuận sau thuế 355 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ 2024.

Giải jackpot của Vietlott có thời điểm lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: DN.

Đây cũng là doanh nghiệp có ít tuổi đời hoạt động nhất trong nhóm doanh nghiệp kể trên. Vietlott thành lập từ cuối năm 2011 nhưng đến tháng 7/2016 mới chính thức có hoạt động kinh doanh, nổi bật với việc lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm xổ số Mega 6/45 tới thị trường Việt Nam.

Hình thức Mega 6/45 cho phép người chơi tự chọn ngẫu nhiên 6 cặp số từ 01 đến 45 với giá 10.000 đồng/bộ số, thay vì phải lựa chọn số có sẵn như các sản phẩm truyền thống. Giải jackpot, tức trùng cả 6 cặp số, được nhận thưởng ít nhất 12 tỷ đồng và có thể cộng dồn không giới hạn khiến giải thưởng có thời điểm lên tới hàng trăm tỷ đồng, tăng tính hấp dẫn cho dịch vụ.

Vietlott sau đó không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, đến nay đã cung cấp 7 dòng sản phẩm xổ số tự chọn. Ngoài ra, công ty cũng mở rộng kênh phân phối, cho phép người chơi có thể mua vé số thông qua điện thoại hoặc các ứng dụng di động, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống đại lý và người bán vé số dạo như hình thức xổ số truyền thống.

Nhờ sự mới lạ và tiện dụng, Vietlott ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Tính đến hết tháng 9/2026, Vietlott công bố báo cáo cho biết tổng doanh thu lũy kế trong 10 năm hoạt động lên đến con số 60.000 tỷ đồng, tức bình quân mỗi năm đem về 6.000 tỷ đồng doanh thu, con số đáng mơ ước đối với nhiều doanh nghiệp xổ số kiến thiết truyền thống.

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng – đóng góp lớn cho ngân sách địa phương

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ghi nhận mức doanh số phát hành xổ số đạt 7.280 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 990 tỷ đồng trong năm 2025. 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt mức doanh thu tăng 14,3% lên 6.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 17,9% lên 804 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng từng đóng góp 39% thu ngân sách năm cho tỉnh Sóc Trăng cũ. Ảnh: DN.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có mức đóng góp rất lớn vào ngân sách nhà nước, với con số khoảng 2.321 tỷ đồng, tương đương với hơn 32% doanh thu.

Trước khi Sóc Trăng sáp nhập với Cần Thơ trở thành TP. Cần Thơ mới, từng có thời điểm, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng được ghi nhận là đóng góp tới 39% tổng thu ngân sách cho tỉnh Sóc Trăng.

Một điểm đặc biệt khác là Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có mạng lưới phân phối rất rộng. Theo báo cáo của Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, dịch vụ xổ số của doanh nghiệp được phân phối tại 21/21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam (trước thời điểm sáp nhập), với gần 170 đại lý.

Xổ số kiến thiết Tây Ninh muốn “cạnh tranh với số đề”

Xổ số kiến thiết Tây Ninh ghi nhận doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.066 tỷ đồng trong năm 2025. Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.670 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 481 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và giảm 19,6% so với cùng kỳ.

Xổ số kiến thiết Tây Ninh đưa ra các lựa chọn thay thế số đề để ngăn chặn cờ bạc. Ảnh: DN.

Doanh nghiệp phân phối dựa trên mạng lưới 67 đại lý, với hai loại xổ số, bao gồm xổ số truyền thống và xổ số tự chọn thủ công. Trong đó, hình thức xổ số tự chọn thủ công được doanh nghiệp đưa ra từ năm 2011, cho phép người chơi tự chọn con số hoặc lô số muốn tham gia dự thưởng.

Xổ số kiến thiết Tây Ninh kỳ vọng, việc đưa hình thức xổ số tự chọn vào cơ cấu sản phẩm sẽ tạo tác động tích cực trong việc hạn chế tình trạng số đề, tức việc tổ chức cờ bạc dựa trên kết quả xổ số.

Trước kỳ thanh tra 2027, Xổ số kiến thiết Tây Ninh từng chịu thanh tra từ Thanh tra Bộ Tài chính vào năm 2024. Kết luận thanh tra chỉ ra, doanh nghiệp chưa xây dựng đầy đủ quy chế quản lý tiền mặt, tiền gửi, định mức tồn quỹ và quy trình lựa chọn tổ chức tín dụng để gửi tiền.

Điều này dẫn tới việc Xổ số kiến thiết Tây Ninh chưa tối ưu hóa việc sử dụng vốn, trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận hơn 830 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng tính đến hết năm 2023.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng bị chỉ ra một số tồn tại về công tác quản lý đại lý, quản lý hợp đồng in vé và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Xổ số kiến thiết Long An từng gây tranh cãi với các chuyến đi học tập kinh nghiệm nước ngoài

Xổ số kiến thiết Long An ghi nhận doanh thu năm 2025 tăng 10,7% lên 7.136 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 28,6% lên 1.108 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh số phát hành tăng 14% lên 8.140 tỷ đồng, thu nhập doanh nghiệp tăng 11,5% lên 1.080 tỷ đồng.

Khác với nhiều doanh nghiệp xổ số khác, Xổ số kiến thiết Long An chỉ tập trung vào xổ số truyền thống. Công ty phân phối dịch vụ xổ số qua hệ thống 94 đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

Xổ số kiến thiết Long An từng gây tranh cãi vì chi tiền cho nhân sự đi học tập kinh nghiệm nước ngoài. Ảnh: DN.

Xổ số kiến thiết Long An từng trở thành tâm điểm của dư luận khi báo chí đưa tin về việc doanh nghiệp phê duyệt 5 gói thầu trong giai đoạn tháng 8/2023 – tháng 8/2024, tổng giá trị gần 11 tỷ đồng, nhằm cử cán bộ, nhân viên đi học tập kinh nghiệm và nghiệp vụ vé số ở nước ngoài.

Đáng chú ý, 3 trong 5 gói thầu có lịch trình chỉ đến các địa điểm tham quan, du lịch, ăn uống và giải trí. 2 gói thầu còn lại có nội dung học tập nhưng được bố trí trong thời gian ngắn.

Xổ số kiến thiết Long An cho biết, các địa điểm giải trí thực chất đều được coi là điểm học tập kinh nghiệm và đưa ra một số buổi làm việc tại các trung tâm, văn phòng xổ số tại một số thành phố du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, thông tin kể trên vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác sử dụng vốn nhà nước và trách nhiệm giải trình tại doanh nghiệp nhà nước.