Theo Quyết định 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026 về kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ đưa 5 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu vào danh sách thanh tra dự phòng.

Nội dung dự kiến là thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp và đơn vị liên quan. Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026, thời hạn dự kiến 45 ngày, triển khai trong quý IV/2027.

SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu được đưa vào danh sách thanh tra dự phòng năm 2027.

Đây là danh sách dự phòng, không đồng nghĩa các doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị thanh tra hoặc đã bị xác định có sai phạm. Kế hoạch thanh tra năm 2027 gồm 108 cuộc, trong đó 59 cuộc chính thức và 49 cuộc dự phòng. Việc triển khai các cuộc thanh tra dự phòng sẽ căn cứ kết quả thu thập, phân tích thông tin và đánh giá rủi ro của cơ quan chức năng.

Phạm vi thanh tra không bao gồm hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ. Vì vậy, không nên hiểu đây là cuộc thanh tra toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng của 5 doanh nghiệp.

Theo Nghị định 19/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý phải thực hiện nhận biết khách hàng khi phát sinh giao dịch mua, bán bằng tiền mặt có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Ngoài việc thu thập, xác minh thông tin khách hàng, các doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh còn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp có mạng lưới kinh doanh rộng, yêu cầu này đặt ra áp lực chuẩn hóa quy trình kiểm soát giao dịch, quản lý dữ liệu và đào tạo nhân viên tại các điểm bán.

Tuy nhiên, việc thực thi đang gặp không ít khó khăn. Trong kiến nghị được phản ánh tháng 4/2026, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) cho rằng doanh nghiệp gặp vướng mắc khi xác minh nghề nghiệp, thu nhập và nguồn gốc tài sản của khách hàng, đặc biệt trong điều kiện thiếu cơ sở dữ liệu đồng bộ.

Chẳng hạn, người dân có thể sử dụng tiền tích lũy nhiều năm, tài sản thừa kế hoặc được gia đình cho tặng để mua vàng. Khi đó, việc đối chiếu thu nhập thường xuyên với giá trị giao dịch không đủ để xác định nguồn gốc tài sản.

Từ thực tế này, VGTA kiến nghị tăng cường quản lý dựa trên rủi ro, chú trọng tần suất giao dịch, lịch sử mua bán và các dấu hiệu bất thường. Hiệp hội cũng đề xuất ứng dụng định danh khách hàng điện tử (eKYC), xây dựng dữ liệu dùng chung và kết nối cơ sở dữ liệu dân cư để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền.

Ở chiều ngược lại, thông tin công bố tháng 4/2026 cho thấy một số doanh nghiệp kinh doanh vàng từng bị phát hiện thiếu sót trong báo cáo giao dịch, thu thập thông tin khách hàng, phân loại rủi ro và lưu trữ hồ sơ.

Những vấn đề này đặt ra yêu cầu vừa tăng cường giám sát, vừa hoàn thiện hướng dẫn thực thi. Với doanh nghiệp kinh doanh vàng, đầu tư hệ thống kiểm soát nội bộ và dữ liệu giao dịch không chỉ nhằm đáp ứng quy định pháp luật mà còn góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ uy tín và nâng cao tính minh bạch trên thị trường.