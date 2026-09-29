5 doanh nghiệp dược bị phạt 570 triệu đồng, 3 trường hợp bị tước chứng chỉ hành nghề

Trong đó, 3 doanh nghiệp bị xử phạt do nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép theo quy định; 2 doanh nghiệp bị phạt do bán nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phù hợp.

Mức phạt cao nhất trong 5 quyết định, 155 triệu đồng, được áp dụng đối với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) và Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu.

Công ty TNHH Medochemie - một trong 2 công ty bị phạt mức cao nhất. Ảnh: Medochemie.

Theo ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) đã nhập khẩu 2 nguyên liệu làm thuốc là Levofloxacin hemihydrate và Acyclovir từ các nhà cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định.

Cụ thể, lô Levofloxacin hemihydrate do Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất được cung cấp bởi Ningbo Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd. Lô Acyclovir do Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất có nhà cung cấp là Xiamen Fine Chemical Import and Export Co., Ltd.

Doanh nghiệp đã vi phạm nhiều lần khi nhập khẩu 2 nguyên liệu.

Ngoài phạt tiền 155 triệu đồng, doanh nghiệp còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại cơ sở 1 trong thời hạn 8 tháng.

Cùng mức phạt 155 triệu đồng, Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu bị xử phạt vì nhập khẩu 6 nguyên liệu dược chất có nhà cung cấp là DSM Nutritional Products Asia Pacific (Singapore), trong khi cơ sở cung cấp này không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định.

6 nguyên liệu gồm Vitamin D3 1.0 MIU/G, Niacinamide (Vitamin PP), DL-A-Tocopheryl Acetate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride và Ascorbic Acid Fine Powder.

Theo Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp đã vi phạm nhiều lần khi nhập khẩu 6 lô nguyên liệu. Ngoài phạt tiền, Cục Quản lý Dược tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của ông Võ Thanh Tân, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược đối với loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trong thời hạn 8 tháng.

Đối với các lô nguyên liệu nói trên, doanh nghiệp bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất. Trường hợp không áp dụng được biện pháp này thì phải tiêu hủy.

Doanh nghiệp nhập khẩu Povidone iodine bị phạt 150 triệu đồng

Công ty TNHH Kiến Vương bị phạt 150 triệu đồng vì nhập khẩu dược chất PVP-IODINE 30/06 (Povidone iodine) do BASF Corporation sản xuất nhưng nhà cung cấp là BASF Hong Kong Ltd.

Theo Cục Quản lý Dược, cơ sở cung cấp này không được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định.

Với hành vi vi phạm, doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng. Đáng chú ý, ngoài tiền phạt, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Toàn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 7 tháng 15 ngày.

Cục Quản lý Dược cũng buộc đưa lô nguyên liệu PVP-IODINE 30/06 nói trên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất; nếu không thực hiện được thì buộc tiêu hủy.

Hai doanh nghiệp bị phạt 55 triệu đồng

Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng và Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Giang cùng bị phạt 55 triệu đồng.

Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng bị xác định đã bán 3 loại nguyên liệu làm thuốc cho 2 doanh nghiệp chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phù hợp.

Cụ thể, doanh nghiệp đã bán 5 kg Novalube Sodium Stearyl Fumarate và 10 kg Aerosil 200 Pharma cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Nutifine theo hóa đơn ngày 12/6/2023; đồng thời bán 150 kg Eudragit L 30 D-55 cho Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế theo hóa đơn ngày 27/8/2024.

Do vi phạm nhiều lần, Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng bị áp dụng tình tiết tăng nặng và phạt 55 triệu đồng.

Tương tự, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Giang bị phạt 55 triệu đồng do bán nguyên liệu XYLISORB 300 cho Công ty TNHH ADC và Công ty TNHH Dược phẩm Cát Linh, trong khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phù hợp.

Doanh nghiệp cũng bị xác định vi phạm nhiều lần và chịu tình tiết tăng nặng.