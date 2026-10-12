5 đồ uống giảm cân tốt nhất giúp cơ thể duy trì đủ nước

Nội dung 1. Nước lọc cần thiết trong quá trình giảm cân 2. Trà xanh 3. Nước dưa chuột, bạc hà 4. Nước dừa 5. Nước chanh

Đồ uống giảm cân đóng vai trò thiết yếu trong quá trình kiểm soát trọng lượng cơ thể và duy trì độ ẩm sinh lý.

Theo các báo cáo dinh dưỡng, việc cung cấp đủ chất lỏng kết hợp cùng các loại thức uống ít calo giúp thúc đẩy tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo và hạn chế tình trạng tích nước hiệu quả. Dưới đây là các loại thức uống lành mạnh:

1. Nước lọc cần thiết trong quá trình giảm cân

Uống nước lọc đúng cách giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả bằng cách tăng cường trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn.

Nước lọc là lựa chọn cơ bản, an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất trong mọi chế độ kiểm soát cân nặng. Thức uống này hoàn toàn không chứa calo nhưng lại sở hữu cơ chế sinh hóa đặc biệt. Theo các dữ liệu y khoa, việc uống khoảng 500 ml nước lọc có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể lên từ 24% đến 30% trong vòng 10 phút sau khi sử dụng.

Từ lâu, việc uống nước đã được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Trong một nghiên cứu năm 2019 (dựa trên dữ liệu thu thập từ năm 2015 đến 2016), 26,3% số người tham gia cho biết họ đã "uống nhiều nước" với mục đích giảm cân.

Một số nghiên cứu cho thấy việc uống nhiều nước có liên quan đến quá trình giảm cân, tuy nhiên bằng chứng hiện tại chưa đủ để khẳng định mối quan hệ nhân quả trực tiếp.

Bên cạnh đó, thói quen uống một lượng nước lọc vừa đủ trước bữa ăn khoảng 30 phút sẽ tạo ra tín hiệu no giả ở dạ dày, giúp làm giảm đáng kể lượng thức ăn và năng lượng nạp vào cơ thể. Các nghiên cứu lâm sàng cũng chỉ ra rằng phương pháp này có thể hỗ trợ giảm từ 1 kg đến 2,5 kg trọng lượng cơ thể trong vòng ba tháng nếu duy trì đều đặn.

2. Trà xanh

Trà xanh cung cấp nguồn nước nguyên chất kết hợp cùng các hoạt chất sinh học tự nhiên, nổi bật là nhóm catechin và caffeine. Sự kết hợp này giúp cơ thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và nâng cao mức tiêu hao năng lượng trong trạng thái nghỉ ngơi.

Nhiều phân tích tổng hợp từ các thử nghiệm lâm sàng đã xác nhận rằng việc bổ sung trà xanh vào chế độ ăn uống hàng ngày hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm mỡ toàn thân.

Để đạt hiệu quả tối ưu, người dùng nên thưởng thức trà xanh khoảng 2 - 3 tách trà xanh không đường mỗi ngày và tốt nhất uống vào buổi sáng để tối ưu hóa quá trình trao đổi chất, đồng thời tránh uống vào buổi tối muộn để không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ do lượng caffeine có trong trà.

3. Nước dưa chuột, bạc hà

Nước ngâm dưa chuột và bạc hà là thức uống thanh mát cung cấp hàm lượng kali cùng lượng nước thiết yếu với mức năng lượng gần như bằng 0. Kali đóng vai trò là một chất điện giải quan trọng giúp cân bằng lượng natri nội bào, từ đó hỗ trợ cơ thể giảm thiểu tình trạng giữ nước và hạn chế cảm giác đầy hơi khó chịu thường gặp vào buổi sáng.

Thức uống này còn giúp kích thích vị giác, khuyến khích lượng nước nạp vào cơ thể cao hơn mỗi ngày mà không lo dư thừa calo. Hương thơm sảng khoái từ bạc hà còn mang lại cảm giác thư thái, giúp bạn bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng và tỉnh táo hơn.

4. Nước dừa

Nước dừa ít calo là lựa chọn tốt trong đồ uống giảm cân.

Loại thức uống này hỗ trợ quá trình bù nước rất hiệu quả trong đồ uống giảm cân khi tập luyện thể thao, đồng thời chứa ít calo (khoảng 44 - 46 calo mỗi cốc 240 ml). Nước dừa không có chất béo và là nguồn cung cấp tự nhiên các chất điện giải nhẹ như kali, magie và các khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường trao đổi chất.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người áp dụng chế độ giảm cân chỉ nên tiêu thụ nước dừa ở mức độ vừa phải để kiểm soát lượng đường tự nhiên. Chỉ nên uống khoảng 1 quả (hoặc 240 ml - 300 ml) mỗi ngày và ưu tiên chọn loại nước dừa nguyên chất, không pha thêm đường.

Thời điểm lý tưởng để thưởng thức là sau khi tập luyện hoặc vào buổi sáng để cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất mà vẫn giữ vững mục tiêu vóc dáng. Chọn nước dừa tươi nguyên chất, không thêm đường hay sữa đặc, không uống nước dừa để qua ngày.

5. Nước chanh

Nước chanh là giải pháp bổ sung chất lỏng ít calo giúp cải thiện vị giác, từ đó giúp người sử dụng dễ dàng đạt được mục tiêu uống đủ lượng nước mỗi ngày. Khi được sử dụng làm thức uống khởi đầu vào buổi sáng, nước chanh góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột và tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra suốt cả ngày.

Ngoài ra, hàm lượng vitamin C dồi dào có trong chanh còn đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên và mang lại cho làn da tươi trẻ, rạng rỡ từ bên trong mỗi ngày. Có thể uống khoảng 250 đến 500 ml nước chanh loãng mỗi ngày, chia làm các lần uống nhỏ và lưu ý pha loãng để tránh ảnh hưởng đến men răng.