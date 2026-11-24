Ngày 25/11, Trung Bộ có mưa lớn, trong đó khu vực TP. Huế, Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi là trọng tâm mưa lớn với lượng mưa to đến rất to. Ở Nam Bộ, thời tiết có nắng nhiều trong ngày với nhiệt độ cao nhất từ 31–34 độ C, chiều tối có mưa dông xuất hiện ở một số khu vực.