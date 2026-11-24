5 định hướng lớn về phát triển văn hóa
Sáng 24-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946-24-11-2026). Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn sau đây:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/infographic-5-dinh-huong-lon-ve-phat-trien-van-hoa-173129.html