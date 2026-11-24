Tôi nghe nói trà xanh tốt nên buổi sáng hay dậy sớm nấu để uống. Tuy nhiên, mỗi lần uống xong tôi cảm giác say. Xin chuyên gia tư vấn cách dùng thức uống này phù hợp và tốt cho sức khỏe. (Vũ Thị Oanh - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Trà xanh chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa. Trường hợp của bạn có thể do dùng không đúng cách khiến bạn có cảm giác như trên.

Dưới đây là 5 điều cần tránh khi sử dụng trà xanh:

1. Không uống trà khi bụng đói

Uống trà lúc bụng đói, đặc biệt là trà xanh pha đặc hoặc trà tươi, có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào, buồn nôn, chóng mặt, khó chịu do caffeine và các hợp chất trong trà. Vì vậy, bạn nên uống trà sau khi ăn nhẹ, tránh dùng khi bụng rỗng, nhất là với người có dạ dày nhạy cảm.

Trà xanh - thức uống nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

2. Không uống trà quá đặc

Trà xanh chứa caffeine và tannin. Uống trà quá đặc hoặc với lượng lớn có thể gây hồi hộp, mất ngủ, bồn chồn, đồng thời làm giảm hấp thu sắt từ thực phẩm, đặc biệt là sắt có nguồn gốc thực vật.

Người dùng nên pha trà với lượng vừa phải, không tùy tiện sử dụng lượng lớn trà khô để pha một lần. Người thiếu máu thiếu sắt cần đặc biệt lưu ý, tránh uống trà ngay trong hoặc sau bữa ăn.

3. Không uống trà gần thời điểm dùng thuốc

Các hợp chất trong trà có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu hoặc tác dụng của một số loại thuốc. Đáng chú ý, trà có thể làm giảm hấp thu sắt và axit folic (vitamin B9).

Ngoài ra, người đang sử dụng một số thuốc như aspirin, ibuprofen, warfarin, paracetamol, phenytoin, methotrexate hoặc nadolol nên hỏi bác sĩ, dược sĩ về nguy cơ tương tác và thời điểm uống trà phù hợp. Bệnh nhân không nên tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều điều trị chỉ vì thói quen uống trà.

4. Không uống trà khi đang dùng một số thuốc đặc biệt

Người sử dụng thuốc có chứa alcaloid như mã tiền, cà độc dược hoặc các thuốc có thành phần dễ tương tác với caffeine cần thận trọng khi uống trà xanh.

Tùy loại thuốc, hoạt chất và tình trạng sức khỏe, trà có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu, chuyển hóa hoặc tác dụng của thuốc. Vì vậy, bệnh nhân cần thông báo với bác sĩ về thói quen uống trà khi được kê đơn, đặc biệt nếu đang điều trị nhiều loại thuốc cùng lúc.

5. Không uống trà sát thời điểm phẫu thuật

Người chuẩn bị phẫu thuật cần thông báo với bác sĩ về việc sử dụng trà xanh, đặc biệt là trà đặc hoặc các sản phẩm chiết xuất trà xanh. Một số thành phần trong trà và các chế phẩm từ trà có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc hoặc quá trình đông máu.

Mọi người không nên tự áp dụng một mốc ngừng trà chung cho tất cả trường hợp. Người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về chế độ ăn uống, đồ uống và thuốc trước, sau phẫu thuật.