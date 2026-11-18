Diễn ra trong cùng một khuôn viên

Toàn bộ 103 trận đấu, từ vòng bảng cho đến vòng bán kết (chung kết diễn ra ở sân vận động lớn), sẽ được tổ chức tập trung tại 8 sân bóng nằm trong khu phức hợp thể thao Aspire Zone. Việc quy tụ các trận đấu tại cùng một địa điểm không chỉ giúp tối ưu hóa công tác di chuyển cho các đội tuyển mà còn tạo nên một bầu không khí lễ hội bóng đá sôi động, xuyên suốt cho các cổ động viên.

Và bên hưởng lợi nhất chính là lực lượng tuyển trạch viên. Ở một sân chơi đã tìm ra những “ngọc thô” sau này trở thành ngôi sao lớn như Luis Figo, Francesco Totti, Ronaldinho, Xavi, Andres Iniesta, Neymar, Victor Osimhen hay Phil Foden… rõ ràng việc tất cả các trận vòng bảng quy tụ về một địa điểm sẽ rất có lợi cho đội ngũ “săn đầu người”.

Vì họ có thể soi giò mục tiêu của mình một cách hiệu quả nhất. Ví dụ ngày 19/11, trận khai mạc Qatar vs Panama sẽ tổ chức trên sân số 2, trận Ai Cập vs Hy Lạp tổ chức ở sân số 7. Các tuyển trạch viên sau khi nắm bắt rõ lịch trình tổ chức có thể di chuyển dễ dàng qua các sân để theo dõi mục tiêu. Dự kiến sẽ có hàng trăm nhân viên tuyển trạch được các CLB hàng đầu phái tới U17 World Cup 2026.

Các trận đấu ở U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Aspire Zone

Vòng chung kết đón nhiều tân binh nhất

Năm nay, có 8 đội tuyển lần đầu tiên giành vé tham dự VCK. Đó là các đội U17 của Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia, Tanzania, Cộng hòa Dominica và đặc biệt là Việt Nam. Sự hiện diện của những nhân tố mới này không chỉ minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và đồng đều của bóng đá trẻ toàn cầu mà còn hứa hẹn tạo nên những bất ngờ thú vị, góp phần làm nên một mùa giải thành công và giàu cảm xúc tại Doha.

Trước đó, giải đấu chỉ ghi nhận số lượng tân binh nhiều nhất là 5 (năm 2025). Việc VCK đón tới 1/6 lực lượng là tân binh cho thấy sự khó lường ở sân chơi bóng đá trẻ. Ngay cả các thế lực lớn của bóng đá thế giới cũng chưa chắc đảm bảo cho mình suất tham dự VCK. Điển hình nhất là Bồ Đào Nha. Họ là đương kim vô địch của giải nhưng thậm chí không qua nổi vòng loại năm nay.

Sự vắng mặt của đương kim vô địch lẫn kỷ lục gia

Như đã nói, Bồ Đào Nha là vô địch của giải nhưng không qua nổi vòng loại năm nay. Ngoài ra, Nigeria - đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 5 lần vô địch - cũng trải qua kỳ giải thứ 3 liên tiếp lỡ hẹn. Như vậy, U17 World Cup 2026 trở thành vòng chung kết chứng kiến cả đội đương kim vô địch và đội bóng vô địch nhiều lần nhất trong lịch sử lỡ hẹn. Đến cả á quân VCK năm 2025 là Áo cũng không góp mặt tại Qatar năm nay.

Giải đấu duy nhất không bị châu Âu và Nam Mỹ thống trị

Châu Âu và Nam Mỹ là 2 cái nôi của bóng đá thế giới, nơi thường xuyên sản sinh ra những đội tuyển mạnh nhất. Họ đã thay phiên nhau thống trị World Cup ở cấp độ cao nhất là đội tuyển quốc gia. Nhưng giải U17 thì khác. Nơi đây, châu Phi mới là lục địa đăng quang nhiều nhất. Với Nigeria 5 lần, Ghana 2 lần, châu Phi đã sở hữu tổng cộng 7 danh hiệu. Châu Âu theo sau với 6 còn châu Mỹ cũng là 6.

Các đội tuyển châu Âu mới 6 lần vô địch sân chơi U17

‘Độc lạ” Montenegro

Trong số 8 đội tuyển U17 lần đầu tiên có mặt ở vòng chung kết năm nay thì Montenegro là cái tên độc lạ nhất. Vì nền bóng đá này mới có lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết của một giải lớn (trên mọi cấp độ U17, U20, U21 lẫn đội tuyển quốc gia). Trước kia, Montenegro chưa bao giờ được tham dự VCK EURO, U21 EURO và cũng chưa bao giờ có mặt ở World Cup (U17, U20 hay đội tuyển quốc gia).

47 nền bóng đá còn lại ở VCK 2026, quốc gia nào cũng ít nhất được 1 lần tham dự các vòng chung kết lớn, không đội tuyển thì lứa U. Ví dụ như Việt Nam. U20 Việt Nam dự VCK thế giới năm 2017, đội tuyển Việt Nam là “khách quen” của các kỳ Asian Cup từ lứa U23 đến đội tuyển quốc gia. Trong khi đó với riêng Montenegro, năm nay mới là lần đầu tiên nền bóng đá được bước ra biển lớn, được lần đầu tiên tham dự một sự kiện được tính là "giải đấu lớn".