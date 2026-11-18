Em bé sinh non được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Trần Hiền.

Trẻ sinh non là trẻ chào đời trước 37 tuần thai. Do nhiều cơ quan như hệ hô hấp, tiêu hóa, miễn dịch và thần kinh chưa phát triển hoàn thiện, trẻ có nguy cơ gặp các biến chứng sức khỏe, cần được theo dõi, chăm sóc và điều trị đặc biệt.

TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết mỗi trẻ sinh non đều có hành trình phát triển riêng và cần được chăm sóc phù hợp với tình trạng sức khỏe. Cha mẹ chú trọng 5 nguyên tắc chăm sóc thiết yếu dưới đây.

Chăm sóc Kangaroo, tăng cường tiếp xúc da kề da

Chăm sóc Kangaroo là phương pháp đặt trẻ tiếp xúc da kề da trực tiếp với ngực của mẹ, cha hoặc người chăm sóc. Phương pháp này giúp trẻ duy trì thân nhiệt, hỗ trợ ổn định nhịp tim, nhịp thở, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa trẻ và cha mẹ.

Khi thực hiện, gia đình cần bảo đảm tư thế tiếp xúc an toàn, vệ sinh sạch sẽ và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Ưu tiên sữa mẹ, bảo đảm nguồn dinh dưỡng phù hợp

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá đối với trẻ sinh non, cung cấp các dưỡng chất và kháng thể tự nhiên, phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ.

Nuôi dưỡng bằng sữa mẹ góp phần tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ viêm ruột hoại tử và hỗ trợ trẻ tăng trưởng. Cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ về cách cho trẻ bú, lượng sữa và nhu cầu bổ sung dinh dưỡng phù hợp với tuổi thai, cân nặng và tình trạng sức khỏe của từng bé.

Chủ động phòng ngừa nhiễm khuẩn

Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ sinh non dễ bị tác động bởi các tác nhân gây bệnh. Vì vậy, phòng ngừa nhiễm khuẩn là nguyên tắc quan trọng trong quá trình chăm sóc trẻ tại nhà.

Gia đình cần rửa tay sạch trước khi tiếp xúc hoặc chăm sóc trẻ, giữ môi trường sống thông thoáng, vệ sinh các vật dụng thường xuyên sử dụng và hạn chế để trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh truyền nhiễm. Cha mẹ cũng cần thực hiện đúng hướng dẫn chăm sóc của nhân viên y tế.

Những em bé chào đời trước 37 tuần thai cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Ảnh: BVCC.

Tái khám định kỳ, theo dõi sát quá trình phát triển

Sau khi xuất viện, trẻ sinh non cần được tái khám đúng lịch để bác sĩ đánh giá tình trạng tăng trưởng, bao gồm cân nặng, chiều cao và các chỉ số phát triển phù hợp.

Bên cạnh đó, trẻ cần được sàng lọc, theo dõi những bất thường về thị giác, thính giác cũng như sự phát triển thần kinh và vận động. Việc phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe giúp trẻ được can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng lâu dài.

Cha mẹ không nên chỉ dựa vào cân nặng để đánh giá sự phát triển của trẻ mà cần theo dõi toàn diện các mốc phát triển theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch

Tiêm chủng là biện pháp quan trọng giúp bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm chủng theo lịch và hướng dẫn của bác sĩ, căn cứ vào tình trạng sức khỏe cụ thể của từng bé.

Không nên tự ý trì hoãn hoặc bỏ qua các mũi tiêm nếu chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Theo TS.BS Nguyễn Thành Nam, những tiến bộ của y học hiện đại đã mở ra thêm cơ hội sống và phát triển cho trẻ sinh non, kể cả các trường hợp sinh cực non, nhẹ cân. Tuy nhiên, để trẻ có thể bắt kịp đà tăng trưởng và phát triển tốt, sự đồng hành lâu dài của gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong quá trình chăm sóc tại nhà, cha mẹ cần chú ý những thay đổi bất thường về hô hấp, tiêu hóa, khả năng bú, tình trạng tăng cân và các mốc phát triển của trẻ. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, đánh giá và can thiệp kịp thời.