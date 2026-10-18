5 điều cần tránh khi ăn bữa sáng để tốt cho sức khỏe

Nội dung 1. Ăn sáng quá muộn 2. Ăn vặt hoặc chỉ ăn trái cây thay cho bữa sáng 3. Ăn quá nhiều thịt và thực phẩm nhiều dầu mỡ 4. Ăn thức ăn thừa từ hôm trước không được bảo quản đúng cách 5. Vừa đi vừa ăn hoặc ăn sáng quá vội vàng

Bữa sáng giúp bổ sung năng lượng sau một đêm dài, đồng thời cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động thể chất và trí óc. Tuy nhiên, ăn sáng không đúng cách, lựa chọn thực phẩm thiếu cân đối hoặc ăn uống vội vàng có thể làm giảm chất lượng bữa ăn.

Dưới đây là 5 thói quen cần tránh để xây dựng bữa sáng lành mạnh và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

1. Ăn sáng quá muộn

Đối với người có lịch sinh hoạt ban ngày thông thường, nên duy trì bữa sáng vào khung giờ tương đối ổn định, tốt nhất là trước 9 giờ sáng. Tuy nhiên, thời điểm ăn cụ thể có thể thay đổi tùy theo giờ thức dậy, mức độ đói và lịch làm việc của mỗi người.

Thường xuyên trì hoãn bữa ăn đầu tiên đến gần trưa có thể khiến một số người đói nhiều hơn, dễ ăn quá mức vào bữa tiếp theo hoặc lựa chọn đồ ăn nhanh, bánh ngọt và thức uống nhiều đường. Thói quen này cũng có thể làm xáo trộn lịch ăn uống và không phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên.

Sau khi thức dậy, có thể uống một cốc nước lọc ấm để bổ sung nước cho cơ thể. Nếu chưa cảm thấy đói, có thể ăn sáng muộn hơn một chút thay vì cố ăn ngay lập tức.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mọi người nên ăn sáng theo giờ cố định để tạo thành phản xạ có điều kiện cho cơ thể. Tốt nhất nên tạo thói quen ăn sáng trước 8 giờ sáng hoặc sau khi thức dậy 30 - 60 phút. Ngoài ra, hãy uống nước ngay khi thức dậy để bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài.

2. Ăn vặt hoặc chỉ ăn trái cây thay cho bữa sáng

Bánh quy, chocolate, bánh ngọt hoặc một vài miếng trái cây có thể bổ sung năng lượng nhưng thường không cung cấp đầy đủ dưỡng chất nếu được dùng để thay thế hoàn toàn bữa sáng.

Đồ ăn vặt chứa nhiều đường bổ sung và tinh bột tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, sau đó nhanh đói trở lại. Trong khi đó, nếu chỉ ăn trái cây, cơ thể có thể không được cung cấp đủ protein và năng lượng, tùy thuộc vào loại quả và khẩu phần.

Thay vì chỉ ăn bánh quy hoặc trái cây, nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm như bánh mì nguyên cám với trứng chín, yến mạch cùng sữa chua và trái cây, hoặc khoai lang ăn kèm sữa không đường. Cách kết hợp này giúp bổ sung protein, chất xơ và các vi chất cần thiết.

3. Ăn quá nhiều thịt và thực phẩm nhiều dầu mỡ

Một số người cho rằng bữa sáng cần ăn nhiều thịt mới đủ năng lượng để hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều thịt mỡ, xúc xích, thịt xông khói hoặc các món chiên rán có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa, muối và năng lượng nạp vào cơ thể.

Bữa sáng nên tránh các món ăn nhiều dầu mỡ. Ảnh: Khánh Chi.

Những món ăn nhiều dầu mỡ cũng có thể gây đầy bụng, khó chịu ở một số người, đặc biệt là người có vấn đề về tiêu hóa. Nếu thường xuyên sử dụng thịt chế biến sẵn, chế độ ăn còn có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe lâu dài.

Bữa sáng nên kết hợp các nguồn protein như trứng, thịt nạc, cá, sữa hoặc các loại đậu với ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm đa dạng, chế biến lành mạnh và sử dụng khẩu phần phù hợp.

4. Ăn thức ăn thừa từ hôm trước không được bảo quản đúng cách

Tận dụng thức ăn còn lại từ bữa tối giúp tiết kiệm thời gian nhưng thực phẩm đã nấu chín nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây ngộ độc thực phẩm.

Không phải mọi thức ăn để qua đêm đều mất chất dinh dưỡng hoặc sinh ra chất độc. Nguy cơ chủ yếu phụ thuộc vào loại thực phẩm, thời gian và nhiệt độ bảo quản.

Để bảo đảm an toàn, nên cho thức ăn thừa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, đựng trong hộp sạch và đậy kín. Khi sử dụng lại, cần hâm nóng kỹ. Không nên ăn thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu hoặc đã để ngoài môi trường quá lâu, ngay cả khi mùi vị chưa thay đổi rõ rệt.

5. Vừa đi vừa ăn hoặc ăn sáng quá vội vàng

Do bận rộn, nhiều người có thói quen vừa đi bộ vừa ăn hoặc tranh thủ ăn trên đường đến nơi làm việc. Điều này dễ khiến họ ăn nhanh, nhai không kỹ và khó nhận biết cảm giác no.

Ăn nhanh có thể khiến một số người dễ bị đầy bụng, khó chịu hoặc nuốt nhiều không khí hơn. Việc vừa ăn vừa di chuyển còn làm tăng nguy cơ nghẹn và mất an toàn khi đi đường.

Nếu thường xuyên không có thời gian vào buổi sáng, nên chuẩn bị bữa ăn từ tối hôm trước và dành thời gian ăn trong tư thế ngồi, nhai kỹ. Có thể lựa chọn những món đơn giản như bánh mì với trứng chín, sữa chua với yến mạch hoặc khoai lang ăn kèm sữa không đường.

Để bữa sáng có lợi cho sức khỏe, nên ăn uống đúng giờ, lựa chọn thực phẩm đa dạng, hạn chế đồ ăn nhiều đường và dầu mỡ, bảo quản thức ăn đúng cách và tránh ăn uống quá vội vàng. Duy trì những thói quen này giúp cải thiện chất lượng khẩu phần ăn và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.