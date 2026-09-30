5 điều cần làm để bảo vệ da trước và sau khi tập luyện

Nội dung 1. Những việc nên làm trước và sau khi tập để bảo vệ da 2. Một số lưu ý giúp bảo vệ da khi tập luyện

Tập thể dục không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch mà còn có thể bảo vệ da hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho làn da, giúp cải thiện độ đàn hồi và giảm thiểu dấu hiệu lão hóa.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động, mồ hôi, dầu thừa, bụi bẩn, ma sát từ quần áo và dụng cụ tập luyện có thể làm tăng nguy cơ bít tắc lỗ chân lông hoặc kích ứng da. Nếu tập luyện ngoài trời, tia cực tím (UV) còn là yếu tố cần đặc biệt lưu ý.

1. Những việc nên làm trước và sau khi tập để bảo vệ da

Thoa kem chống nắng trước khi tập ngoài trời

Nếu tập luyện ngoài trời, nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên. Ưu tiên sản phẩm có khả năng chống nước nếu vận động ra nhiều mồ hôi hoặc tham gia các hoạt động dưới nước.

Kem chống nắng cần được thoa đầy đủ lên những vùng da tiếp xúc với ánh nắng như mặt, tai, cổ, gáy, ngực, cánh tay và chân. Những vị trí như tai và sau gáy thường dễ bị bỏ quên. Nên thoa kem chống nắng khoảng 20 phút trước khi ra ngoài và thoa lại khi cần, đặc biệt sau khi đổ nhiều mồ hôi, lau người hoặc tiếp xúc với nước.

Thoa kem chống nắng đầy đủ để bảo vệ da khi tập luyện ngoài trời. Ảnh minh họa AI.

Nếu tập luyện trong nhà nhưng ở gần cửa sổ có ánh nắng trực tiếp, vẫn nên cân nhắc sử dụng kem chống nắng cho những vùng da tiếp xúc.

Hạn chế trang điểm đậm trước khi tập

Không phải cứ trang điểm trước khi tập là sẽ gây tổn thương da. Tuy nhiên, lớp trang điểm dày kết hợp với mồ hôi và dầu trong khi tập luyện có thể khiến một số người dễ bị bít tắc lỗ chân lông, đặc biệt khi da vốn dễ nổi mụn. Nên làm sạch lớp trang điểm trước khi tập, nhất là khi sử dụng kem nền hoặc các sản phẩm trang điểm lâu trôi.

Trước khi vận động, cũng không nhất thiết phải sử dụng nhiều lớp mỹ phẩm dưỡng da. Với da khô, có thể dùng một lớp dưỡng ẩm mỏng, phù hợp với loại da. Tránh thử sản phẩm mới hoặc sử dụng những sản phẩm dễ gây kích ứng ngay trước khi tập.

Làm sạch da sau khi tập

Mồ hôi không phải là nguyên nhân trực tiếp gây mụn nhưng khi kết hợp với dầu thừa, bụi bẩn và ma sát, có thể tạo điều kiện khiến da dễ bị kích ứng hoặc bít tắc.

Sau khi tập, nên tắm hoặc rửa mặt càng sớm càng tốt để bảo vệ da. Sử dụng nước ấm vừa phải và sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, tránh chà xát mạnh.

Người dễ nổi mụn trên cơ thể nên thay quần áo sạch sau khi tập, đặc biệt nếu quần áo đã thấm nhiều mồ hôi. Không nên tiếp tục mặc trang phục ẩm mồ hôi trong thời gian dài.

Nếu bị mụn ở lưng, ngực hoặc các vùng khác, có thể sử dụng sản phẩm chứa benzoyl peroxide hoặc salicylic acid theo hướng dẫn phù hợp. Với mụn viêm nhiều hoặc kéo dài, nên khám bác sĩ da liễu thay vì tự tăng tần suất sử dụng sản phẩm trị mụn.

Trong trường hợp không thể tắm ngay sau buổi tập, ít nhất nên rửa mặt bằng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, đặc biệt khi da tiết nhiều mồ hôi.

Không nên dùng khăn lau hoặc khăn giấy chà mạnh lên mặt để loại bỏ mồ hôi. Nếu sử dụng khăn lau chuyên dụng, nên chọn sản phẩm phù hợp với da và không chứa các thành phần dễ gây kích ứng.

Sau khi làm sạch, có thể thoa kem dưỡng ẩm nếu da có cảm giác khô, căng. Người có làn da dầu hoặc dễ nổi mụn nên chọn sản phẩm có kết cấu nhẹ, không gây bít tắc.

Thoa lại kem chống nắng sau khi tập

Nếu buổi tập diễn ra ngoài trời hoặc tiếp tục phải tiếp xúc với ánh nắng sau khi tập, cần thoa lại kem chống nắng sau khi làm sạch da.

Mồ hôi, nước và việc lau mặt có thể làm giảm lượng kem chống nắng trên da. Vì vậy, không nên cho rằng lớp kem đã thoa trước khi tập vẫn bảo vệ da đầy đủ sau khi vận động.

Có thể lựa chọn kem chống nắng có màu nếu muốn đồng thời giúp da trông đều màu hơn. Một số sản phẩm chống nắng có màu chứa oxit sắt, có thể bổ sung khả năng bảo vệ trước một phần ánh sáng nhìn thấy, yếu tố đặc biệt được quan tâm ở người dễ tăng sắc tố. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ vẫn phụ thuộc vào công thức và cách sử dụng sản phẩm.

Sau khi tập, cần làm sạch làn da trong thời gian sớm nhất. Ảnh minh họa AI.

Giúp cơ thể và làn da hạ nhiệt sau khi tập

Sau vận động, đặc biệt khi tập trong môi trường nóng hoặc tập cường độ cao, cơ thể cần thời gian để trở về trạng thái bình thường.

Nên dành vài phút đi bộ nhẹ, thả lỏng và uống nước phù hợp thay vì dừng hoạt động đột ngột. Nếu da còn nóng hoặc đỏ sau khi tập, có thể rửa mặt và cơ thể bằng nước mát hoặc ở nơi thoáng khí.

Không nên chườm đá trực tiếp lên da vì nhiệt độ quá lạnh có thể gây tổn thương da. Với người vận động trong môi trường nhiệt độ cao, cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, yếu hoặc lú lẫn. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng do nhiệt và cần được xử trí kịp thời.

2. Một số lưu ý giúp bảo vệ da khi tập luyện

Ngoài chăm sóc da trước và sau khi vận động, nên vệ sinh các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với da như thảm tập, mũ bảo hiểm, khăn và thiết bị tập luyện.

Không dùng chung khăn mặt hoặc mỹ phẩm cá nhân. Với người dễ nổi mụn, nên hạn chế để tóc và các sản phẩm tạo kiểu tóc tiếp xúc nhiều với vùng mặt, đồng thời giặt quần áo tập thường xuyên.

Tập luyện vẫn là thói quen có lợi cho sức khỏe. Chỉ cần chú ý chống nắng, vệ sinh da và thay quần áo sau khi vận động, đồng thời lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp, làn da sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Nếu xuất hiện mụn viêm, phát ban, ngứa, đỏ rát kéo dài hoặc tình trạng da trở nên nghiêm trọng sau khi tập luyện, nên khám bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.