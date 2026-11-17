Điện thoại màn hình gập đang mở ra một hướng trải nghiệm mới cho smartphone, kết hợp sự nhỏ gọn của điện thoại truyền thống với không gian hiển thị rộng rãi hơn khi cần thiết.

Tuy nhiên, sở hữu một thiết bị có khả năng gập mở không đơn thuần chỉ là làm quen với màn hình lớn hơn. Cấu trúc đặc biệt này cũng kéo theo những khác biệt trong quá trình sử dụng hàng ngày. Để trải nghiệm điện thoại gập thực sự thuận tiện, có một số điều đáng lưu ý trước khi quyết định chuyển sang dòng sản phẩm này.

TỶ LỆ KHUNG HÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẢI NGHIỆM

Một trong những điểm nổi bật nhất của iPhone Duo là màn hình có chiều ngang khá rộng, ngay cả khi điện thoại đang gập lại. Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Khi mở máy, màn hình lớn bên trong có tỷ lệ khung hình 1,41:1, tương ứng với tỷ lệ của màn hình bên ngoài khi gập lại.

Cách thiết kế này ảnh hưởng trực tiếp đến giao diện và trải nghiệm sử dụng của hầu hết ứng dụng. Việc có thích cách tiếp cận của Apple hay không chủ yếu phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Trong khi đó, Pixel 11 Pro Fold lại có cách thiết kế hoàn toàn khác. Khi gập lại, màn hình bên ngoài có tỷ lệ rất cao và hẹp, lên đến 2,17:1. Nhưng khi mở máy, màn hình bên trong gần như chuyển thành hình vuông với tỷ lệ 1:1,04.

Với Pixel 11 Pro Fold, màn hình khi gập có tỷ lệ cao và hẹp, còn khi mở sẽ gần như chuyển thành hình vuông

Điều này khiến các ứng dụng trên màn hình ngoài có chiều ngang hẹp hơn một chút so với smartphone thông thường, trong khi màn hình bên trong lại cung cấp không gian rộng rãi để đọc sách hoặc xem các bài viết dài.

Thiết kế màn hình cao và hẹp mang lại lợi thế về khả năng thao tác bởi các nút bấm thường dễ tiếp cận hơn khi sử dụng bằng một tay. Ngược lại, màn hình rộng lại tạo cảm giác thoải mái hơn khi đọc nội dung. Tuy nhiên, sự khác biệt về tỷ lệ khung hình giữa hai màn hình đôi khi cũng gây ra một số vấn đề về giao diện ứng dụng.

Không phải ứng dụng nào cũng được tối ưu cho màn hình lớn như máy tính bảng, đặc biệt là trên Android. Khi chuyển đổi giữa màn hình bên ngoài và màn hình bên trong, một số ứng dụng có thể phải tải lại giao diện, thậm chí cần khởi động lại hoàn toàn mới hiển thị đúng cách.

iPhone Duo có tỷ lệ khung hình đồng nhất hơn giữa hai màn hình, nhờ đó mang lại trải nghiệm sử dụng nhất quán. Tuy nhiên, đổi lại là thiết kế tổng thể khá rộng, có thể gây bất tiện khi cầm nắm.

Thực tế, không có phương án nào hoàn toàn vượt trội. Vì vậy, trước khi quyết định mua, nên đến cửa hàng để trực tiếp cầm thử và trải nghiệm thiết bị. Đây là cách tốt nhất để đánh giá liệu kích thước và tỷ lệ màn hình có thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.

MÀN HÌNH BÊN TRONG DỄ BỊ TRẦY XƯỚC

Trong nhiều năm qua, màn hình smartphone ngày càng được cải thiện về độ bền nhờ sử dụng các loại kính cứng và có khả năng chống trầy xước tốt hơn. Nhiều thiết bị thậm chí có thể sử dụng mà không cần đến miếng dán bảo vệ màn hình. Tuy nhiên, điều này chỉ phần nào đúng với màn hình bên ngoài của điện thoại gập, còn màn hình bên trong lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Mặc dù có thể gập lại, màn hình bên trong không thể sử dụng loại kính cứng cáp như trên smartphone thông thường. Thay vào đó, thiết bị cần một lớp vật liệu phủ có độ linh hoạt cao để đáp ứng việc đóng mở liên tục. Chính đặc tính này khiến bề mặt màn hình mềm hơn và dễ bị trầy xước hơn.

Apple sử dụng một lớp film polymer có cấu trúc nano có thể thay thế khi cần thiết. Trong khi đó, lớp phủ trên phần lớn điện thoại màn hình gập khác không được thiết kế để người dùng dễ dàng thay thế. Vì vậy, một khi màn hình bị trầy xước hoặc hư hỏng, những dấu vết này có thể tồn tại trong suốt thời gian sử dụng thiết bị.

Đối với những người đã quen sử dụng smartphone mà không cần miếng dán bảo vệ, điện thoại gập có thể là lý do để cân nhắc sử dụng phụ kiện này trở lại, ít nhất là đối với màn hình bên trong.

Môi trường sử dụng cũng là yếu tố cần được quan tâm. Những nơi thường xuyên có bụi bẩn, cát hoặc nguy cơ va chạm cao như công trường xây dựng và nhà máy không phải môi trường lý tưởng cho điện thoại màn hình gập, đặc biệt khi thiết bị thường xuyên được mở ra và gập lại. Ngược lại, môi trường văn phòng thường ít rủi ro hơn và phù hợp hơn với loại thiết bị này.

VIỆC LỰA CHỌN ỐP LƯNG PHỨC TẠP HƠN

Không chỉ miếng dán bảo vệ màn hình, việc lựa chọn ốp lưng cho điện thoại gập cũng đòi hỏi nhiều sự cân nhắc hơn so với smartphone thông thường.

Phần lớn ốp lưng cứng dành cho điện thoại gập được thiết kế thành hai bộ phận riêng biệt để phù hợp với cấu trúc đóng mở của thiết bị. Đáng chú ý, phần ốp bảo vệ màn hình bên ngoài đôi khi được thiết kế rất tối giản, gần như chỉ có một khung viền bao quanh.

Phần ốp bảo vệ màn hình bên ngoài đôi khi được thiết kế rất tối giản, gần như chỉ có một khung viền bao quanh

Những sản phẩm có chất lượng gia công kém còn có thể dễ nứt vỡ hoặc bung khỏi điện thoại trong quá trình sử dụng. Vì vậy, lựa chọn một chiếc ốp có chất lượng tốt là điều đặc biệt quan trọng.

Đối với những người có thói quen sử dụng ốp lưng kiêm ví để đựng tiền, thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân, việc lựa chọn phụ kiện càng cần được chú ý. Không phải mẫu ốp nào cũng phù hợp với cấu trúc của điện thoại gập, kể cả một số sản phẩm được quảng cáo là tương thích.

Các loại ốp kiêm ví truyền thống thường có thiết kế mở sang hai bên, trong đó một bên là màn hình điện thoại, bên còn lại dùng để đựng thẻ và giấy tờ. Tuy nhiên, tùy theo cơ chế mở của từng mẫu điện thoại gập, thiết kế này có thể khiến việc tiếp cận màn hình bên trong trở nên bất tiện.

Một vấn đề khác nằm ở phần bản lề. Cấu trúc bản lề tạo thêm nhiều khe hở và vị trí mà bụi bẩn có thể lọt vào. Dù được trang bị nhiều bộ phận chuyển động hơn và có cấu trúc phức tạp hơn, phần lớn điện thoại gập hiện nay vẫn đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chủ yếu nhằm bảo vệ các linh kiện bên trong khỏi sự xâm nhập của bụi và nước, chứ không đồng nghĩa với việc mọi khe hở trên thiết bị đều hoàn toàn miễn nhiễm với bụi bẩn.

Tóc, sợi vải và các hạt bụi nhỏ vẫn có thể mắc kẹt trong những vị trí hẹp, đặc biệt là khu vực có nguy cơ bị kẹp khi đóng mở máy. Do đó, khi chọn ốp lưng, cần tránh những thiết kế tạo thêm nhiều khe nhỏ hoặc ngóc ngách không cần thiết, bởi đây có thể trở thành nơi tích tụ bụi bẩn.

KIỂM TRA LẠI CÀI ĐẶT CỦA TẤT CẢ ỨNG DỤNG

Sau khi chuyển sang sử dụng điện thoại màn hình gập, nhiều ứng dụng quen thuộc có thể cần được điều chỉnh lại để tận dụng tốt hơn không gian hiển thị mới. Ngay cả những ứng dụng đã được thiết lập ổn định từ lâu cũng có thể mang đến trải nghiệm khác biệt đáng kể trên màn hình lớn.

Một ví dụ điển hình là các ứng dụng đọc sách điện tử. Trên smartphone thông thường, bố cục một cột với cỡ chữ trung bình thường mang lại trải nghiệm khá thoải mái. Tuy nhiên, khi hiển thị trên màn hình lớn bên trong của điện thoại gập, cách bố trí này có thể trở nên thiếu cân đối.

Khi đó, chuyển sang bố cục hai cột sẽ giúp nội dung được phân chia hợp lý hơn, đồng thời tạo cảm giác gần giống với việc đọc một cuốn sách giấy thông thường.

Ứng dụng lịch cũng là một trường hợp đáng chú ý. Trên màn hình smartphone truyền thống, chế độ xem một ngày hoặc Lịch trình (Schedule) thường là lựa chọn dễ quan sát nhất. Những chế độ hiển thị tổng quan cả tuần đôi khi khiến thông tin trở nên quá nhỏ và khó đọc.

Nhưng với màn hình bên trong rộng rãi của điện thoại gập, việc theo dõi toàn bộ lịch trình trong tuần trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn lướt qua màn hình là có thể nắm được các cuộc hẹn và công việc sắp tới mà không phải liên tục chuyển đổi giữa từng ngày.

Dù vậy, không phải thiết lập nào cũng phù hợp với mọi chế độ hiển thị. Chẳng hạn, các lời nhắc có thể được sắp xếp khá tự nhiên xen kẽ với những sự kiện trong chế độ Lịch trình. Nhưng khi chuyển sang chế độ xem Tuần (Week), việc hiển thị quá nhiều lời nhắc cùng lúc có thể khiến giao diện trở nên rối mắt.

Phần lớn ứng dụng hiện nay có khả năng tự động điều chỉnh giao diện theo kích thước màn hình, nhưng vẫn tồn tại một số trường hợp ngoại lệ cần được xử lý thủ công.

Google Docs là một ví dụ. Khi lần đầu sử dụng ứng dụng trên màn hình bên trong có kích thước lớn, tài liệu mặc định hiển thị với cỡ chữ cực kỳ nhỏ. Sau một thời gian tìm hiểu, nguyên nhân được xác định là tùy chọn Bố cục in (Print layout) trong phần cài đặt tài liệu. Vì một lý do nào đó, chế độ này được bật mặc định khi mở tài liệu trên màn hình lớn của điện thoại gập, khiến cách hiển thị không thực sự phù hợp.

Những khác biệt như vậy có thể khiến người dùng mất một khoảng thời gian để làm quen. Tuy nhiên, dành thời gian khám phá và điều chỉnh cài đặt của từng ứng dụng sẽ giúp tận dụng tốt hơn lợi thế của màn hình gập, đồng thời mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái và hiệu quả hơn.

TÍNH NĂNG CỦA MÀN HÌNH NGOÀI

Màn hình bên ngoài thường là phần được sử dụng nhiều nhất vì không cần mở điện thoại mỗi khi kiểm tra thông báo, đọc tin nhắn hay thực hiện những thao tác nhanh.

Tuy nhiên, ngay cả khi màn hình bên trong đã được mở ra, màn hình bên ngoài vẫn có thể đảm nhiệm một số chức năng thú vị và hữu ích mà không phải ai cũng nghĩ đến.

Một trong những ví dụ thú vị nhất là tính năng Made You Look trong ứng dụng Camera của Pixel. Khi mở điện thoại, người dùng có thể sử dụng camera sau để chụp ảnh và xem trước hình ảnh như bình thường.

Trong lúc đó, màn hình bên ngoài sẽ hiển thị những hình ảnh động vui nhộn nhằm thu hút sự chú ý của trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, giúp các bé nhìn về phía camera khi chụp ảnh.

Với tính năng Made You Look của Google Pixel, người dùng có thể mở máy ra để chụp ảnh và màn hình bên ngoài sẽ hiển thị những hình ảnh động vui nhộn nhằm thu hút sự chú ý của trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ

Đây không phải tính năng mới, nhưng lại là một ý tưởng khá thông minh và hữu ích trong những tình huống cần chụp ảnh trẻ nhỏ. Ngoài ra, màn hình bên ngoài còn có thể hiển thị hình ảnh xem trước khi chụp selfie bằng camera sau, giúp tận dụng camera chính có chất lượng tốt hơn để chụp ảnh chân dung.

Bên cạnh những tính năng đặc biệt, màn hình bên ngoài cũng phù hợp hơn với một số hoạt động giải trí nhất định. YouTube là một trong số ít ứng dụng có giao diện được thiết kế riêng cho trạng thái điện thoại gập một phần. Khi đó, video sẽ phát trên phần màn hình được dựng nghiêng lên phía trên, trong khi các nút điều khiển nằm ở phần màn hình phía dưới.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy một cách sử dụng khác còn tiện lợi hơn. Chỉ cần mở hé điện thoại để dựng màn hình bên ngoài lên, tương tự như sử dụng một chiếc chân đế. Cách này giúp xem video YouTube thoải mái mà không cần mở hoàn toàn màn hình bên trong.

Đáng chú ý, Pixel còn có khả năng nhận biết khi YouTube đang phát video ở chế độ toàn màn hình trên màn hình bên ngoài. Nhờ đó, thiết bị cho phép mở hé điện thoại linh hoạt hơn mà không lập tức chuyển nội dung sang màn hình bên trong.

Có thể thấy, điện thoại đã nhận biết rằng trong một số tình huống, người dùng chỉ muốn dựng màn hình nhỏ bên ngoài lên để xem video, thay vì mở toàn bộ thiết bị.

Đây là một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế trong cách Google tối ưu trải nghiệm sử dụng điện thoại màn hình gập. Không chỉ đơn thuần là một màn hình phụ, màn hình bên ngoài còn có thể đảm nhiệm nhiều vai trò hữu ích ngay cả khi màn hình chính đã được mở ra.