5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật?

Galaxy S26: Hiệu năng mạnh trong thân máy nhỏ gọn

Samsung Galaxy S26 là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho người muốn sở hữu smartphone hiệu năng cao nhưng không thích những thiết bị quá lớn. Máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, đi kèm RAM 12GB, đủ sức đáp ứng nhu cầu chơi game, chạy ứng dụng nặng và xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

Galaxy S26 phù hợp với người không thích những thiết bị quá lớn. Ảnh: Samsung

Galaxy S26 có màn hình AMOLED 6,3 inch, hỗ trợ tần số quét thích ứng lên đến 120 Hz. Với trọng lượng chỉ 167 gram, thiết bị có lợi thế về tính cơ động, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên sử dụng điện thoại bằng một tay hoặc mang theo máy trong thời gian dài.

Phiên bản mở khóa mạng có giá khoảng 899 USD trong các đợt khuyến mãi, dù mức giá thực tế còn phụ thuộc vào chương trình bán hàng tại từng thời điểm.

Một ưu điểm đáng kể của Samsung là chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn. Galaxy S26 được cam kết cung cấp bản cập nhật bảo mật trong 7 năm, giúp người dùng yên tâm hơn khi muốn sử dụng điện thoại lâu dài.

Về camera, máy có cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Hệ thống này đáp ứng tương đối toàn diện nhu cầu chụp ảnh thường ngày, từ phong cảnh đến chân dung.

Điểm hạn chế lớn nhất nằm ở viên pin 4.300 mAh, thấp hơn đáng kể so với nhiều điện thoại Android đến từ các hãng điện thoại Trung Quốc. Vì vậy, Galaxy S26 phù hợp hơn với người ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, camera đa dụng và khả năng hỗ trợ phần mềm lâu dài, thay vì đặt thời lượng pin lên hàng đầu.

REDMAGIC 11S Pro: Lựa chọn đáng cân nhắc cho game thủ

REDMAGIC 11S Pro là một lựa chọn đáng chú ý cho những người thích game. Khác với những mẫu điện thoại hướng đến nhu cầu sử dụng tổng hợp, thiết bị này được phát triển với trọng tâm là chơi game trong thời gian dài.

Viên pin 7.500 mAh của REDMAGIC 11S Pro cũng là một lợi thế đáng kể. Ảnh: REDMAGIC

Máy sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, kết hợp chip RedCore R4 chuyên xử lý các tính năng liên quan đến chơi game. Phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá khởi điểm từ 849 USD.

Điểm nổi bật của REDMAGIC 11S Pro là hệ thống tản nhiệt kết hợp nhiều công nghệ, bao gồm cơ chế tuần hoàn chất lỏng, buồng hơi và quạt làm mát tích hợp. Thiết kế này giúp kiểm soát nhiệt độ khi chơi những tựa game nặng, qua đó hỗ trợ duy trì hiệu năng trong các phiên chơi kéo dài.

Máy còn có các nút kích hoạt cảm ứng ở cạnh bên, cho phép người dùng thiết lập thao tác tương tự tay cầm chơi game. Nhờ đó, game thủ có thể điều khiển nhân vật thuận tiện hơn mà không cần đặt ngón tay lên những khu vực quan trọng của màn hình.

Viên pin 7.500 mAh cũng là một lợi thế đáng kể. Thiết bị hỗ trợ sạc có dây và sạc không dây công suất tối đa 80 W theo thông tin được cung cấp.

Tuy nhiên, REDMAGIC 11S Pro không phải lựa chọn lý tưởng cho tất cả mọi người. Máy thiếu camera tele chuyên dụng, trong khi cam kết cập nhật phần mềm chỉ gồm hai phiên bản Android lớn và ba năm cập nhật bảo mật.

Với game thủ ưu tiên hiệu năng, khả năng tản nhiệt và pin lớn, đây vẫn là phương án đáng cân nhắc. Ngược lại, người cần camera linh hoạt hoặc muốn sử dụng điện thoại lâu năm với phần mềm được hỗ trợ liên tục nên xem xét kỹ hơn.

Motorola Razr Ultra (2025): Smartphone gập độc đáo, cấu hình vẫn đáng giá

Motorola Razr Ultra (2025) mang đến hướng tiếp cận khác biệt khi kết hợp cấu hình mạnh với thiết kế điện thoại gập vỏ sò. Máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB, phù hợp với người cần hiệu năng tốt cùng không gian lưu trữ rộng rãi.

Motorola Razr Ultra (2025) mang đến cấu hình mạnh với thiết kế điện thoại gập vỏ sò. Ảnh: Motorola

Dù thuộc thế hệ cũ hơn so với nhiều thiết bị trong danh sách, Snapdragon 8 Elite vẫn có khả năng đáp ứng tốt nhiều nhu cầu sử dụng hiện đại. Với mức giá khoảng 799 USD, Razr Ultra (2025) có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người muốn trải nghiệm điện thoại gập mà không cần chi quá nhiều tiền cho một mẫu flagship mới.

Khi mở ra, máy sở hữu màn hình chính 7 inch với tần số quét lên đến 165 Hz. Màn hình lớn tạo không gian thuận lợi cho việc chơi game, xem video và sử dụng nhiều ứng dụng. Trong khi đó, màn hình phụ 4 inch cho phép kiểm tra thông báo và sử dụng một số ứng dụng mà không cần mở máy.

Thiết kế bản lề cũng giúp người dùng dựng điện thoại trên mặt phẳng để chụp ảnh hoặc quay video thuận tiện hơn, giảm nhu cầu sử dụng giá đỡ riêng.

Tuy nhiên, dung lượng pin 4.700 mAh còn khá khiêm tốn. Máy cũng không có camera tele chuyên dụng, khiến khả năng chụp ảnh ở khoảng cách xa kém linh hoạt hơn một số đối thủ.

Razr Ultra (2025) phù hợp với người yêu thích thiết kế gập, muốn có màn hình lớn khi sử dụng nhưng vẫn cần một thiết bị nhỏ gọn khi bỏ túi. Đây không phải lựa chọn tối ưu nếu ưu tiên hàng đầu là pin dung lượng lớn hoặc chơi game liên tục trong nhiều giờ.

Galaxy S26 FE: Màn hình lớn, giá dễ tiếp cận hơn

Galaxy S26 FE là phương án dành cho người muốn tiếp tục sử dụng hệ sinh thái Samsung nhưng cần màn hình lớn hơn và mức giá thấp hơn. Máy sở hữu màn hình 6,7 inch, rộng hơn đáng kể so với kích thước 6,3 inch của Galaxy S26 tiêu chuẩn. Cả hai đều hỗ trợ tần số quét tối đa 120 Hz.

Galaxy S26 FE có màn hình lớn hơn và mức giá thấp hơn Galaxy S26. Ảnh: Samsung

Thay vì Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, Galaxy S26 FE sử dụng chip Exynos 2500. Đây không phải nền tảng mạnh bằng bộ xử lý trên phiên bản S26 tiêu chuẩn theo thông tin được cung cấp, nhưng vẫn đáp ứng tốt các tác vụ thông thường, giải trí và nhiều ứng dụng đòi hỏi hiệu năng tương đối cao.

Phiên bản bộ nhớ trong 128GB có giá khởi điểm 699 USD, trong khi bản 256GB được bán từ 799 USD. Mức giá này giúp Galaxy S26 FE trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với người muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn cần một chiếc điện thoại có màn hình lớn.

Dung lượng pin 4.900 mAh cũng nhỉnh hơn mức 4.300 mAh trên Galaxy S26. Tuy nhiên, pin lớn hơn không đồng nghĩa với thời lượng sử dụng luôn dài hơn, bởi mức tiêu thụ năng lượng còn phụ thuộc vào chip xử lý, màn hình và cách sử dụng thực tế.

Thiết bị cũng có lợi thế nhờ chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn của Samsung, với cam kết cập nhật trong 7 năm.

Nếu ưu tiên màn hình rộng, giá bán dễ tiếp cận và khả năng sử dụng lâu dài, Galaxy S26 FE là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, người thường xuyên chơi game nặng nên cân nhắc sự khác biệt về hiệu năng giữa chip Exynos và Snapdragon trên các mẫu máy cao cấp hơn.

Google Pixel 11: Camera linh hoạt, trải nghiệm Android thuần

Google Pixel 11 là một trong những mẫu điện thoại đáng chú ý của năm 2026, đặc biệt với người coi trọng camera và trải nghiệm Android ít tùy biến. Máy sử dụng chip Tensor G6, RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB ở phiên bản tiêu chuẩn. Màn hình OLED 6,3 inch hỗ trợ tần số quét tối đa 120 Hz, trong khi giá bán có thể giảm xuống khoảng 799 USD trong các đợt khuyến mãi.

Google Pixel 11 là một trong những mẫu điện thoại đáng chú ý với người coi trọng camera và trải nghiệm Android ít tùy biến. Ảnh: Google

Điểm mạnh đáng chú ý của Pixel 11 nằm ở hệ thống camera. Máy có camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 10,8MP hỗ trợ zoom quang học 5x, giúp người dùng chụp các chủ thể ở xa mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào zoom kỹ thuật số.

Google cũng phát triển nhiều công cụ xử lý ảnh nhằm mở rộng khả năng sáng tạo. Người dùng có thể xóa những chi tiết không mong muốn, cải thiện hình ảnh bị mờ và chụp các khung cảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Viên pin 4.985 mAh của Pixel 11 nhỏ hơn đáng kể so với nhiều smartphone Android. Màn hình 6,3 inch cũng cung cấp không gian hiển thị hạn chế hơn khi chơi game hoặc xem video so với những thiết bị có màn hình lớn.

Bù lại, Pixel 11 hấp dẫn với giao diện Android gần với phiên bản gốc, ít tùy biến và khả năng tiếp cận sớm một số tính năng mới của Google. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người thích phần mềm đơn giản, camera linh hoạt và những công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh.

Nhìn chung, không có mẫu điện thoại nào vượt trội trên mọi phương diện. Quyết định cuối cùng nên dựa trên nhu cầu thực tế, bởi dung lượng pin, hiệu năng chơi game, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm có thể quan trọng hơn những thông số cấu hình nổi bật trên giấy.

(Theo BGR, TechCrunch, The Verge)