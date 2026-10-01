5 điểm săn 'mây đầu mùa' đẹp nao lòng ở miền Bắc, có nơi chỉ cách Hà Nội vài giờ đi xe

Săn mây thường phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, độ ẩm, gió và điều kiện địa hình nên không phải chuyến đi nào cũng có thể bắt gặp biển mây như mong muốn. Tuy vậy, giai đoạn đầu mùa lạnh vẫn là thời điểm được nhiều người lựa chọn để tìm đến các vùng núi cao.

Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi trong tháng 10, dưới đây là 5 điểm đến có thể tham khảo.

Tam Đảo

Tam Đảo là một trong những điểm đến thuận tiện cho những người ở Hà Nội muốn trải nghiệm không khí vùng núi mà không cần dành quá nhiều ngày cho chuyến đi. Khu du lịch Tam Đảo nằm ở độ cao hơn 900 m, với địa hình núi và khí hậu mát mẻ.

Ảnh: Quyền Thu Hoài

Vào những ngày điều kiện thời tiết phù hợp, du khách có thể bắt gặp mây phủ các sườn núi, thung lũng vào sáng sớm. Thời điểm này cũng thích hợp để kết hợp ngắm bình minh, dạo quanh thị trấn hoặc khám phá một số điểm tham quan trong khu vực.

Ưu điểm của Tam Đảo là đường đi tương đối thuận tiện và có nhiều lựa chọn lưu trú, phù hợp với người mới bắt đầu trải nghiệm săn mây hoặc chỉ có một ngày cuối tuần.

Tà Xùa

Tà Xùa từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc với những người yêu thích săn mây và trekking ở miền Bắc. Khu vực này nổi tiếng với những cung đường nằm giữa núi cao, nơi mây thường phủ kín các thung lũng vào những thời điểm thời tiết thuận lợi.

Ảnh: Kiều Trang

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách chờ đợi là ngắm biển mây vào sáng sớm. Khi ánh nắng bắt đầu xuất hiện, những lớp mây trắng phía dưới các sống núi tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao.

Tuy nhiên, không nên mặc định cứ đến Tà Xùa vào tháng 10 là sẽ có biển mây. Trước chuyến đi, nên theo dõi dự báo thời tiết và tình hình mây tại khu vực, đồng thời chuẩn bị trang phục phù hợp vì nhiệt độ có thể giảm đáng kể vào sáng sớm và ban đêm.

Háng Đồng

Nằm gần Tà Xùa, Háng Đồng cũng là một lựa chọn đáng chú ý nếu muốn tìm kiếm những khung hình giữa biển mây vùng cao. Khung cảnh ở đây mang nét đặc trưng của các thung lũng rộng, núi non trùng điệp và những bản làng nằm xen giữa thiên nhiên.

Ảnh: @sarah_trucnguyen

Vào những ngày có độ ẩm cao, ít gió và chênh lệch nhiệt độ phù hợp, mây có thể hình thành và phủ kín các thung lũng. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn đến khu vực Háng Đồng vào mùa thu và đầu mùa đông.

So với những cung trekking dài ngày, một số điểm ngắm cảnh ở Háng Đồng dễ tiếp cận hơn. Dù vậy, đường vùng cao có thể dốc và thay đổi theo thời tiết, vì vậy vẫn cần kiểm tra tình trạng đường trước khi xuất phát.

Lảo Thẩn

Nếu muốn biến chuyến săn mây thành một hành trình trekking thực sự, Lảo Thẩn là cái tên có thể đưa vào danh sách. Đỉnh Lảo Thẩn cao khoảng 2.860 m, thuộc khu vực Y Tý, Lào Cai và được nhiều trekker lựa chọn để trải nghiệm núi cao.

Tổ Ong Adventure

Cung đường thường được thực hiện trong khoảng 2 ngày 1 đêm, tùy lịch trình và điều kiện thực tế. Trên đường đi, người trekking có thể trải nghiệm nhiều dạng địa hình, từ đường mòn, cây bụi đến những đoạn dốc và khu vực trống nhiều gió.

Điểm hấp dẫn nhất là những khoảng không rộng trên cao, nơi có thể quan sát biển mây khi thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, đây không phải chuyến đi chỉ để check-in. Người mới cần chuẩn bị thể lực, giày phù hợp, trang phục chống gió và nên đi cùng người có kinh nghiệm hoặc đơn vị tổ chức uy tín.

Núi Muối

Núi Muối nằm trên cung trekking Bạch Mộc Lương Tử, thuộc khu vực giáp ranh Lào Cai và Lai Châu. Đây là một trong những điểm được nhiều trekker lựa chọn để ngắm mây và bình minh trong hành trình chinh phục Ky Quan San.

Ảnh: I.T

Bạch Mộc Lương Tử, hay Ky Quan San, có độ cao khoảng 3.046 m. Cung trekking từ phía Lào Cai thường kéo dài nhiều ngày và có địa hình thay đổi đáng kể. Khu vực Núi Muối ở độ cao khoảng 2.100 m được biết đến với tầm nhìn rộng và cơ hội săn mây vào những ngày thời tiết thuận lợi.

Đây là lựa chọn dành cho người có sức khỏe và kinh nghiệm trekking nhất định, thay vì một chuyến du lịch cuối tuần đơn giản. Đường núi có nhiều đoạn dốc, trơn trượt khi mưa và hành trình có thể kéo dài khoảng 3 ngày 2 đêm tùy cung đường.

Săn mây đẹp phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Vì vậy, thay vì chỉ chọn điểm đến theo những bức ảnh trên mạng, du khách nên kiểm tra dự báo trước chuyến đi, chuẩn bị đủ quần áo giữ ấm và tính toán thời gian di chuyển phù hợp. Với những cung núi cao như Lảo Thẩn hay Bạch Mộc Lương Tử, yếu tố an toàn và thể lực cần được đặt lên trước mục tiêu săn được một bức ảnh đẹp.