5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Stoke City: Toan tính suýt hại Wenger

Tỉ số 3-0 không nói rằng Arsenal chơi hay hơn đối thủ. Đã có thời điểm Pháo thủ rất gần với việc thủng lưới. Tuy nhiên, một chút may mắn đã giúp họ ra về với 3 điểm. Dưới đây là 5 điểm nhấn của trận đấu:

1. Wenger xoay vòng... "quá tay"

Không còn nhiều mục tiêu phấn đấu ở giải Ngoại, trong khi trận Tứ kết ở Europa League với CSKA Moscow đang đến gần, ông Arsene Wenger tung đến 7 sự thay đổi so với trận gặp Watford. Đây là lần đầu tiên từ năm 2011, Giáo sư xoay vòng một cách "quá tay" như thế.

Elneny được đá chính ngay sau khi gia hạn hợp đồng.

Hậu quả thì ai cũng thấy, cả một hiệp một Arsenal chơi một thứ bóng đá vô hồn và không có được một pha phối hợp bài bản nào. Thậm chí, Pháo thủ suýt thủng lưới bởi những pha dứt điểm của Xherdan Shaqiri.

2. Ramsey chơi cực hay khi được tự do

Với cặp tiền vệ trung tâm là Jack Wilshere và Mohamed Elneny, Aaron Ramsey được phép dâng cao và đá như một số 10 thực thụ. Anh đã nhiều lần khuấy đảo khung thành Stoke với những pha đi bóng ngẫu hứng. Nếu xà ngang không ngăn cản pha tâng bóng của tiền vệ người xứ Wales ở giữa hiệp một, Arsenal đã dễ đá hơn nhiều.

Rõ ràng, khi được trả về vị trí sở trường (như khi đá ở tuyển), Ramsey là một cầu thủ giá trị mà Arsenal nên giữ vào lúc này.

3. Ozil và quả phạt đền gây tranh cãi

Phút 74, khi tỉ số vẫn đang là 0-0, Mesut Ozil bị đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài Craig Pawson ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trong pha quay chậm, có vẻ tác động từ phía sau của trung vệ Bruno Martins Indi là không đủ để tiền vệ của Arsenal ngã đẹp đến vậy.

Ozil và pha ngã gây tranh cãi.

Đây cũng là pha bóng khiến các bình luận viên ở Anh đặt câu hỏi: "Bao giờ VAR được sử dụng tại sân chơi Premier League?"

4. Aubameyang tiếp tục duyên ghi bàn

Chơi không nổi bật suốt 3/4 thời gian có mặt trên sân, tuy nhiên, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang vẫn biết bùng nổ vào lúc đội bóng cần mình nhất. Anh lập cú đúp bằng một pha dứt điểm lạnh lùng trên chấm phạt đền và một pha volley không thể cản phá.

Với 5 bàn thắng trong 6 lần xuất hiện trên mọi đấu trường, Aubameyang quả là thương vụ đáng giá nhất của đội chủ sân Emirates trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

5. Stoke rất gần với Championship!

Stoke đã chơi đầy quả cảm trước Arsenal tuy nhiên họ thiếu đi một chút may mắn để ra về với ít nhất 1 điểm. Thua trận này, đội bóng của ông Paul Lambert tụt xuống vị trí thứ 19 trên BXH Premier League với 27 điểm sau 32 vòng đấu, cách 3 điểm so với nhóm an toàn.

Với việc phải gặp hai ông lớn là Liverpool lẫn Tottenham trong 6 vòng đấu cuối, cơ hội trụ hạng của Stoke đang mong manh hơn bao giờ hết.

Khả năng săn bàn của Aubameyang: