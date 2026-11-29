PGS.TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, thị trường bất động sản đang đi qua một khúc quanh lớn với 5 điểm mới, đặt ra những yêu cầu và thực tiễn phát triển rất khác so với trước đây.

Trước hết là sự hội tụ của nhiều yếu tố thuận lợi, từ sự quan tâm của các tập đoàn quốc tế đối với Việt Nam, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đến những chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ về thể chế.

Bên cạnh việc sửa đổi ba đạo luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, những thay đổi trong pháp luật về quy hoạch, ngân sách nhà nước, đầu tư công và sự ra đời của Luật Phát triển đô thị cũng có ý nghĩa quan trọng. Thị trường bất động sản còn chịu tác động của Luật Các tổ chức tín dụng và những thay đổi trong quy định về sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn.

Điểm mới thứ hai là không gian phát triển bất động sản đang được mở rộng đáng kể. Ở phía Bắc, dải phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh mở ra những cơ hội mới. Ở phía Nam, không gian phát triển bất động sản của TP. Hồ Chí Minh được mở rộng, kết nối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại Tây Nam Bộ, các địa bàn như Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc cũng đang đứng trước những cơ hội đầu tư và phát triển mới.

Điểm mới thứ ba là sự xuất hiện của những nhu cầu và sản phẩm bất động sản mới, gắn với quá trình mở rộng không gian phát triển và hình thành các loại hình kinh tế mới như kinh tế dữ liệu, kinh tế di sản.

Theo PGS.TS. Trần Kim Chung, kinh tế dữ liệu không đơn thuần là câu chuyện về số liệu mà còn đòi hỏi quỹ đất và cơ sở hạ tầng để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Trong vòng 3-5 năm tới, đây sẽ là một trong những lĩnh vực đáng quan tâm đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Điểm mới thứ tư là sự xuất hiện của những chủ thể có năng lực đầu tư lớn, đang làm thay đổi quy mô phát triển các khu đô thị.

“Trước đây, chúng ta khó hình dung có những chủ thể đủ năng lực triển khai một dự án quy mô 1.000ha. Nhưng hiện nay, quy mô 5.000ha cho một dự án đã trở nên bình thường”, PGS.TS. Trần Kim Chung nhận định.

Điểm mới cuối cùng là tầm vóc mới của thị trường với xu hướng tài chính hóa, số hóa và quốc tế hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển của các loại hình kinh tế mới, khu vực đầu tư nước ngoài, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng và nhu cầu sinh sống, làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam.

“Trong vòng 3 năm tới, nếu thị trường bất động sản có những bước đột phá, đạt được những kết quả ngoài dự kiến thì tôi cho rằng cũng không có gì đáng ngạc nhiên”, PGS.TS. Trần Kim Chung chia sẻ.