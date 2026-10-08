5 điểm kịch tính không thể bỏ lỡ Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi

Sau khi gây chú ý với Trục Ngọc, Điền Hi Vi tiếp tục có thêm một dự án cổ trang đáng mong đợi mang tên Gả Kim Thoa. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân, bộ phim đưa nữ diễn viên vào thử thách mới khi cùng lúc đảm nhận hai nhân vật có tính cách hoàn toàn đối lập. Đặc biệt, Điền Hi Vi sẽ kết hợp với Diêm An trong câu chuyện thay hôn, đấu đá gia trạch và mối tình phát triển theo mô-típ cưới trước yêu sau.

Gả Kim Thoa gồm 30 tập, thuộc thể loại cổ trang, tình cảmn do Dương Long đạo diễn, với sự tham gia của Điền Hi Vi và Diêm An trong hai vai chính. Tác phẩm dự kiến lên sóng từ ngày 16/10/2026 trên nền tảng Youku.

Nội dung Gả Kim Thoa

Ngụy Nhiêu (Điền Hi Vi) vốn là tiểu thư danh giá của phủ Thừa An Bá. Sau biến cố gia đình, cô bị tráo đổi thân phận và phải rời khỏi phủ từ khi còn nhỏ. Dù cuộc sống nhiều khó khăn, Ngụy Nhiêu không vì thế mà oán trách số phận. Cô vừa tìm cách chữa bệnh cho mẹ nuôi, vừa gánh khoản nợ của cha nuôi, một mình cáng đáng cả gia đình.

Trong khi đó, Quân Đại (Điền Hi Vi) là người mang thân phận giả Ngụy Nhiêu. Trái ngược với sự nhẫn nại của Ngụy Nhiêu, Quân Đại kiêu ngạo, ngang ngược và khiến Lục Trạc (Diêm An), thế tử phủ Quốc Công đồng thời là vị hôn phu, vô cùng chán ghét.

Sau khi Lục Trạc bị thương nặng và rơi vào hôn mê, Quân Đại không muốn kết hôn với anh nên tìm đến Ngụy Nhiêu, người có ngoại hình giống mình, để thay cô bước vào phủ Quốc Công. Trớ trêu thay, ngay khi tưởng như sắp chết, Lục Trạc bất ngờ tỉnh lại.

Cuộc hôn nhân vốn được sắp đặt để che giấu thân phận dần trở thành khởi đầu cho những màn đấu trí căng thẳng. Bên ngoài, phủ Quốc Công tưởng chừng yên ổn nhưng thực chất ẩn chứa nhiều bí mật và tranh đấu. Ngụy Nhiêu từng bước tìm cách chiếm được tình cảm của chồng, đồng thời điều tra thân thế thật sự của mình. Từ một cô gái có xuất thân thấp kém, cô bắt đầu hành trình thay đổi số phận và từng bước vươn lên.

Điểm nhấn 1: Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Tiếu Giai Nhân

Gả Kim Thoa kết hợp các yếu tố thay hôn, cưới trước yêu sau và đấu đá gia trạch.

Gả Kim Thoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiếu Giai Nhân, cây bút nổi tiếng trên nền tảng văn học mạng Tấn Giang. Một số tác phẩm của cô trước đây cũng từng được đưa lên màn ảnh như Công Chúa Của Ảnh Đế, Như Ý Phương Phi...

Vì vậy, dự án đã nhận được sự quan tâm ngay từ giai đoạn công bố diễn viên và khởi quay. Phiên bản truyền hình được cho là bổ sung nhiều tình tiết mới so với nguyên tác, đồng thời tiếp tục khai thác những yếu tố vốn quen thuộc với dòng phim cổ trang như tình cảm, tranh đấu gia tộc và thay đổi thân phận.

Điểm nhấn 2: Điền Hi Vi thử sức với hai vai diễn đối lập

Điền Hi Vi đảm nhận hai vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại trong Gả Kim Thoa. Ảnh: NSX

Sau thành công của Trục Ngọc, Điền Hi Vi tiếp tục mở rộng màu sắc diễn xuất với thử thách đóng hai vai trong Gả Kim Thoa.

Cùng sở hữu một gương mặt nhưng Ngụy Nhiêu và Quân Đại lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Một người là cô gái xuất thân thấp kém, phải chịu đựng nhiều năm nhưng sở hữu sự kiên cường và tham vọng thay đổi số phận. Người còn lại là tiểu thư giả danh với tính cách kiêu căng, ngang ngược và nhiều toan tính.

Sự đối lập giữa hai nhân vật hứa hẹn tạo nên những màn đối đầu đáng chú ý khi cả hai cùng xuất hiện trong câu chuyện tranh đấu tại phủ Quốc Công.

Điểm nhấn 3: Diêm An lần đầu đảm nhận nam chính cổ trang ngôn tình

Diêm An vào vai Lục Trạc, thế tử phủ Quốc Công trong Gả Kim Thoa. Ảnh: NSX

Diêm An được giao vai nam chính Lục Trạc trong Gả Kim Thoa. Xuất thân là thần tượng, anh bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất từ năm 2021. Năm 2024, Diêm An gây chú ý khi xuất hiện trong Đại Mộng Quy Ly với vai Ly Luân. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Nguyệt Lân Kỷ với nhân vật Lệ Kiếp, một người có vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng ẩn chứa sự dịu dàng.

Trong Gả Kim Thoa, Diêm An vào vai Lục Trạc, thế tử phủ Quốc Công có tính cách điềm tĩnh và thận trọng. Sau khi bị thương nặng và rơi vào hôn mê, anh bất ngờ tỉnh lại và phát hiện người vợ bên cạnh mình có quá nhiều điểm đáng ngờ. Từ đó, Lục Trạc luôn trong trạng thái đề phòng và không ngừng tìm cách thăm dò đối phương.

Tuy nhiên, những màn đấu trí giữa hai người dần chuyển thành tình cảm. Lục Trạc cuối cùng không thể thoát khỏi sức hút của người vợ đầy tham vọng và từng bước chìm vào mối tình mà chính anh cũng khó kiểm soát.

Điểm nhấn 4: Cưới trước yêu sau kết hợp thay hôn, đấu đá gia trạch

Gả Kim Thoa kết hợp nhiều mô-típ quen thuộc của dòng phim cổ trang như cưới trước yêu sau, thay hôn và đấu đá gia trạch. Trong đó, Điền Hi Vi tiếp tục đảm nhận một câu chuyện tình bắt đầu từ cuộc hôn nhân được sắp đặt.

Điểm khác biệt nằm ở việc bộ phim không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm mà còn xây dựng những màn đấu trí giữa các nhân vật. Hai cô gái có cùng ngoại hình nhưng khác biệt về tính cách tạo nên thế đối đầu thú vị, trong khi mối quan hệ giữa Lục Trạc và Ngụy Nhiêu cũng phát triển từ nghi ngờ, thăm dò đến tình yêu.

Điểm nhấn 5: Đạo diễn Nhạn Hồi Thời đứng sau dự án

Gả Kim Thoa do đạo diễn Dương Long thực hiện, người từng gây chú ý với Nhạn Hồi Thời. Anh được biết đến qua cách xây dựng những nhân vật nữ có tính cách mạnh mẽ, nhiều lớp lang và không hoàn toàn đi theo khuôn mẫu thiện ác rõ ràng.

Nhạn Hồi Thời từng tạo được nhiều thảo luận nhờ hình tượng nữ chính sắc sảo, quyết liệt do Trần Đô Linh đảm nhận. Với Gả Kim Thoa, Dương Long tiếp tục khai thác một nữ chính có tham vọng và hành trình tự thay đổi số phận, khiến dự án được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc riêng cho dòng phim cổ trang.

Nhân vật trong Gả Kim Thoa

Quân Đại/Ngụy Nhiêu (Điền Hi Vi): Hai cô gái có cùng ngoại hình nhưng hoàn cảnh và tính cách hoàn toàn khác biệt. Một người là cô gái xuất thân thấp kém, nhẫn nại nhưng đầy tham vọng; người còn lại là tiểu thư giả danh kiêu ngạo, ngang ngược. Khi bước vào phủ Quốc Công, cả hai tạo nên thế giằng co đầy toan tính.

Lục Trạc (Diêm An): Thế tử phủ Quốc Công, từng bị thương nặng trên chiến trường và rơi vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, anh lập tức nhận thấy người vợ bên cạnh có nhiều điều đáng ngờ nên luôn giữ khoảng cách và đề phòng. Thế nhưng trong quá trình liên tục thử lòng đối phương, Lục Trạc dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng phải lòng cô gái đầy tham vọng này.