Khi mùa đông đang đến gần, ngày càng tối và ngắn hơn, chúng ta sẽ thấy mình “thèm khát” ánh nắng mặt trời cùng những chuyến đi nghỉ dưỡng xa xôi.

Mùa đông không chỉ có những cơn gió bấc se sắt mà còn là khoảng lặng dịu dàng nhất trong năm để chúng ta tạm gác lại nhịp sống hối hả. Một chuyến nghỉ dưỡng cuối năm chính là món quà tự thưởng xứng đáng, nơi chúng ta được cuộn mình trong chăn ấm, hít hà bầu không khí tinh khôi và lắng nghe tiếng thì thầm của thiên nhiên.

Các trải nghiệm nghỉ dưỡng mùa đông lý tưởng nhất hiện nay chia làm 3 xu hướng chính: Trốn rét tại các thiên đường biển đảo nắng ấm, thư giãn tắm khoáng nóng (onsen) và tận hưởng không khí se lạnh săn mây trên vùng cao. Dưới đây sẽ là 5 điểm đến ít được biết nên ghé thăm trước khi chúng trở nên nổi tiếng.

Cộng hòa Nicaragua là quốc gia có diện tích lớn nhất tại khu vực Trung Mỹ. Nằm giữa Thái Bình Dương và Biển Caribe, đất nước này nổi tiếng với biệt danh "Vùng đất của hồ và núi lửa".

Đất nước này giống như một tuyển tập những điểm nổi bật của Trung Mỹ - có những con sóng tuyệt vời để lướt ván, những bãi biển trên bờ biển Thái Bình Dương, động vật hoang dã độc đáo, những thành phố thuộc địa xinh đẹp hay những ngọn núi lửa ngoạn mục. Nơi đây có tất cả mọi thứ nhưng ít đông đúc và giá cả rẻ hơn nhiều nơi trong khu vực.

Chèo thuyền trên đảo Ometepe

Nicaragua là một quốc gia tương đối nhỏ gọn, hãy khám phá những con phố đầy màu sắc của Granada và Leon, leo núi lửa trên đảo Ometepe ở hồ Nicaragua và thậm chí đến gần miệng núi lửa Masaya đang phát sáng. Đảo Ometepe cũng là nơi sinh sống của các cộng đồng bản địa với di sản kéo dài hàng thế kỷ, bao gồm các hình khắc đá cổ, nghề thủ công truyền thống và các phong tục văn hóa vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Miệng núi lửa Masaya

Quốc gia này kết hợp vẻ đẹp tự nhiên, sự giàu có về văn hóa và lượng khách du lịch tương đối thấp, khiến nó trở thành “một trong những quốc gia hấp dẫn nhất Trung Mỹ”.

Một con cá voi tinh trùng bơi bên dưới rong biển Sargassum ở ngoài khơi Dominica

Thịnh vượng chung Dominica là một đảo quốc nằm ở vùng biển Caribe, được mệnh danh là "Đảo Thiên nhiên của vùng Caribbean" nhờ hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, núi lửa và suối nước nóng phong phú. Quốc gia này thường xuyên bị nhầm lẫn với Cộng hòa Dominica (Dominican Republic), một nước láng giềng lớn hơn nhiều nằm trên đảo Hispaniola.

Dominica là một hòn đảo rất độc đáo, rất xanh tươi (14% là công viên quốc gia, 70% là rừng) vì vậy nó rất hoang sơ - đẹp, đồng thời có một số khách sạn nhỏ rất tốt và... nằm ẩn mình. Đường mòn quốc gia Waitukubuli dài khoảng 280km chạy xuyên qua hòn đảo được mệnh danh là “đường mòn đi bộ dài nhất vùng Caribbean”.

Hồ Nước Sôi (Boiling Lake)

Hẻm núi Titou

Bên cạnh đó, Công viên quốc gia Morne Trois Pitons được UNESCO công nhận là nơi có Hồ Nước Sôi (Boiling Lake), nơi du khách có thể khám phá trong một chuyến đi bộ đường dài. Nơi đây có hoạt động lặn biển rất tuyệt vời, điều không phải lúc nào cũng có ở vùng biển Caribbean.

Nơi đây còn có một quần thể cá voi tinh trùng sinh sống thường xuyên vì vậy du khách có thể lặn cùng cá voi tinh trùng, một trải nghiệm độc đáo, hoặc tham gia một chuyến đi thuyền để ngắm chúng. Vào năm 2025, hòn đảo này đã thành lập khu bảo tồn biển đầu tiên trên thế giới dành riêng cho việc bảo vệ cá voi.

Nơi đây thực sự đúng như vẻ đẹp tự nhiên vốn có chứ không phải những khu nghỉ dưỡng được chăm chút tỉ mỉ cùng những hàng ghế tắm nắng nên được mệnh danh là “vùng biển Caribbean dành cho những nhà thám hiểm”.

El Jem - đấu trường hình bầu dục nằm tại thành phố El Djem, Tunisia

Cộng hòa Tunisia là một quốc gia thuộc khu vực Bắc Phi, nổi tiếng với đường bờ biển Địa Trung Hải trải dài, di sản văn minh Carthage - La Mã cổ đại và là cửa ngõ tiến vào sa mạc Sahara.

Thủ đô Tunis rất tuyệt vời và ít ồn ào hơn Marrakech của Maroc. Với khu phố cổ đầy không khí cổ kính và nền văn hóa đương đại đang phát triển mạnh mẽ, đây là một điểm đến hấp dẫn theo đúng nghĩa.

Sidi Bou Said, một thị trấn xanh - trắng cổ xinh đẹp tọa lạc sát đại dương ở Tunisia

Thị trấn “xanh - trắng” Sidi Bou Said nằm ngay ngoài khơi, có những ngôi nhà quét vôi trắng, cửa màu xanh lam, khung cảnh tuyệt đẹp của Địa Trung Hải, tàn tích của Carthage - dành cho những người yêu thích lịch sử - những gì còn sót lại của thành phố đã bị người La Mã tàn phá hoàn toàn. Nơi đây có những ảnh hưởng của người Phoenicia, La Mã, Ả Rập, Ottoman và Pháp đan xen vào nhau.

Tunisia sở hữu một lượng lớn các di tích khảo cổ đáng kinh ngạc nhưng các địa điểm khảo cổ cổ đại của nước này lại chỉ nhận được một phần nhỏ sự chú ý so với các địa điểm ở Italia hay Hy Lạp. Rất nhiều cảnh trong bộ phim Star Wars đầu tiên đã được quay ở Tunisia.

Với những bãi biển tuyệt đẹp và quãng đường bay ngắn hơn so với các điểm đến xuyên Đại Tây Dương, Tunisia có thể mang đến nhiều hơn một kỳ nghỉ "bay đến rồi nằm dài" cho những du khách muốn có nhiều trải nghiệm hơn trong kỳ nghỉ của mình.

Thành phố cảng Montevideo

Cộng hòa Đông Uruguay là một quốc gia có chủ quyền nằm ở khu vực Nam Mỹ, nổi tiếng với nền kinh tế phát triển ổn định, chất lượng sống cao và bề dày thành tích bóng đá thế giới.

Quốc gia này nằm kẹp giữa hai nước láng giềng lớn là Brasil ở phía bắc và Argentina ở phía tây, với thủ đô là thành phố cảng Montevideo. Du khách đến Nam Mỹ thường hướng đến những quốc gia nổi tiếng hơn như Argentina, Chile, Brazil và Peru, nhưng nằm khuất trên bờ biển Đại Tây Dương là Uruguay - một quốc gia ít được biết đến hơn.

Một trang trại trồng nho tọa lạc tại vùng Carmelo, thuộc tỉnh Colonia, Uruguay

Uruguay được coi là một viên ngọc nhỏ của Nam Mỹ bởi nơi đây sở hữu những bãi biển vàng óng, ẩm thực và rượu vang đẳng cấp thế giới, cùng mùa hè ấm áp và khô ráo - hoàn hảo cho một kỳ nghỉ đông thư giãn dưới ánh mặt trời. Nhỏ gọn, an toàn và dễ dàng khám phá mà không cần các chuyến bay nội địa, đất nước này mời gọi du khách khám phá những vườn nho, trang trại và các thị trấn ven biển sang trọng một cách thư thái.

Rượu vang sủi bọt tự nhiên chất lượng cao tại BODEGA SANTA ROSA, hầm rượu ngầm lớn nhất Nam Mỹ

Uruguay có diện tích nhỏ gọn và được coi là một trong những quốc gia an toàn nhất để du lịch ở châu lục này. Quốc gia này đủ nhỏ để du khách có thể khám phá mà không cần phải thực hiện thêm các chuyến bay nội địa.

Algarve là vùng duyên hải nằm ở cực nam của Bồ Đào Nha, nổi tiếng với đường bờ biển Đại Tây Dương tuyệt đẹp, những vách đá vôi màu vàng cam hùng vĩ và khí hậu ấm áp quanh năm. Với thủ phủ là thành phố Faro, nơi đây được mệnh danh là một trong những thiên đường nghỉ dưỡng biển và chơi golf hàng đầu châu Âu.

Đường bờ biển với những vách đá vôi màu vàng cam hùng vĩ

Du khách ở châu Âu không nhất thiết phải bay đường dài để tìm kiếm ánh nắng mặt trời vào những tháng mùa đông bởi khu vực phía nam Bồ Đào Nha, Algarve - thường được biết đến với những kỳ nghỉ hè trên bãi biển - có thể ấm áp hơn chúng ta nghĩ trong mùa đông. Một số người có thể cho rằng nơi này thậm chí còn hấp dẫn hơn vào những tháng mùa đông.

“Góc nhỏ” của thế giới này có thể mang đến những bữa trưa ngoài trời, những bãi biển vắng vẻ, những con đường đi bộ ven biển và những cảnh hoàng hôn ngoạn mục với lượng khách du lịch ít hơn đáng kể so với các tháng còn lại trong năm. Hãy tưởng tượng những bể bơi nước nóng riêng tư, một khuôn viên được bao quanh bởi rừng thông và cồn cát.

Các ruộng muối Castro Marim không chỉ sản xuất muối biển và muối khoáng theo phương pháp truyền thống mà họ còn biến ao nước mặn thành một khu spa ngoài trời

Hãy dành mùa đông ở đây để tham quan các ruộng muối và trang trại nuôi hàu, ngắm cá heo từ trên thuyền, cưỡi ngựa, hoặc tham gia các lớp học golf hay tennis.