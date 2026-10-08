5 địa phương phía hạ nguồn chủ động ứng phó lũ trên sông Lũy

Lực lượng chức năng giúp dân di chuyển tài sản lên khu vực cao

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng nay (8/10), mực nước sông Lũy tại trạm Sông Lũy đạt 27,45 m, thấp hơn 0,05 m so với báo động II. Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh, mực nước tại trạm Sông Lũy có khả năng đạt 27,90 m, cao hơn 0,40 m so với báo động II, sau đó xuống dần. Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước có khả năng lên trở lại.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1; nguy cơ sạt lở sườn dốc, bờ kè, ta luy dương và ngập lụt được cảnh báo tại các vùng trũng thấp ven sông, suối thuộc lưu vực sông Lũy. Các khu vực chịu ảnh hưởng gồm: Sông Lũy, Lương Sơn, Hồng Thái, Bắc Bình và Phan Rí Cửa.

Công an xã Bắc Bình giúp dân di chuyển tài sản ra khỏi vùng bị ngập

Theo cảnh báo, khu vực ven sông, suối có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và ngập úng cục bộ; lũ có thể gây vùi lấp, xói lở, ngập úng đất sản xuất, ảnh hưởng công trình và gây ngập đường giao thông, làm việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, các địa phương đã chủ động thông báo đến các thôn, yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa, lũ; rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và các điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó, di dời người dân khi cần thiết.

Lực lượng dân quân xã Hồng Thái giúp dân dọn dẹp bùn cát sau sự cố cát tràn tại khu dân cư Thái An

Tại xã Bắc Bình, công tác ứng phó đang được địa phương khẩn trương triển khai. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình cho biết, địa phương yêu cầu các thôn thông tin kịp thời đến người dân về tình hình lũ; theo dõi các hộ đang sinh sống, sản xuất, chăn nuôi dọc sông, suối. Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và triển khai phương án “4 tại chỗ”.

Các địa phương hạ nguồn Sông Lũy cũng chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và bố trí người tại các điểm có nguy cơ ngập để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các đơn vị quản lý hồ, đập được yêu cầu phối hợp theo dõi tình hình điều tiết nước, kịp thời thông tin về khả năng xả lũ để chính quyền và người dân khu vực hạ du chủ động phòng tránh.

Trước khả năng mực nước sông Lũy tiếp tục biến động, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động bảo vệ người và tài sản, hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, ven sông, suối và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.