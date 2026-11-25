Ảnh minh họa: Một khu vực đất đai tại tỉnh Hưng Yên. Nguồn: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đến ngày 30/11, các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu, đủ điều kiện đồng bộ.

Đến hết năm 2026, các tỉnh, thành phố hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Kết quả này là một trong những cơ sở phục vụ cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Quy định số 366-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, các địa phương đã tích cực triển khai và đạt được những kết quả quan trọng. Đến ngày 23/11/2026, cả nước đã xây dựng và đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường dữ liệu của 74,6 triệu thửa đất/105,3 triệu thửa đất. Trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu đảm bảo tiêu chí Nhóm I "đúng - đủ - sạch - sống" và 11,8 triệu thửa đất thuộc tiêu chí Nhóm II cần tiếp tục hoàn thiện.

Việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu đất đai đã từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Hiện, trên 2 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy; trên 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu; 462 cơ quan thuế cơ sở đã sử dụng dữ liệu đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất, thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu cơ sở dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia và tích hợp 31,4 triệu Giấy chứng nhận trên ứng dụng VneID và có trên 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú được xử lý thông qua kết nối khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, hiện còn 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 theo Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP. Cụ thể, Tuyên Quang mới đạt 65%, Lạng Sơn đạt 67%, Lâm Đồng đạt 68%, An Giang đạt 70% và Sơn La đạt 72%.

Đồng thời, 10 tỉnh, thành phố còn khối lượng lớn thửa đất phải đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu phải hoàn thành trong năm 2027: Hà Nội (1,7 triệu thửa đất) và Đăk Lăk (1,2 triệu thửa đất), Cao Bằng (1,2 triệu thửa đất), Hưng Yên (1,3 triệu thửa đất), Điện Biên (1,5 triệu thửa đất), Lâm Đồng (2,1 triệu thửa đất), Tuyên Quang (2,2 triệu thửa đất), Thanh Hóa (2,9 triệu thửa đất), Quảng Ngãi (2,9 triệu thửa đất) và Phú Thọ (5,5 triệu thửa đất).

Khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng, tiến độ thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chậm, những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân lực, tổ chức thực hiện quyết liệt việc chuẩn hóa, đối soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai đã có, bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Các địa phương hoàn thành đồng bộ dữ liệu đủ điều kiện vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phục vụ kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch, đủ điều kiện đồng bộ trước ngày 30/11/2026.

Đối với 10 tỉnh, thành phố có khối lượng lớn nhiệm vụ thực hiện trong năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ khối lượng, tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2027.

Các địa phương chủ động bố trí nguồn lực, khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định; tổ chức đồng bộ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh trùng lặp, lãng phí.