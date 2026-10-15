5 địa phương có đề án thành lập đơn vị hành chính từ xã lên phường

Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2026 và quý IV/2026.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được quán triệt các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện 2 đề án: Đề án mô hình tự quản của cộng đồng dân cư và đề án nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu.

Đồng thời nhanh chóng tham mưu để hoàn thiện đề án thành lập ĐVHC từ xã lên phường.

Về nội dung này, thời gian qua nhiều địa phương đã rà soát, xem xét và thống nhất thông qua đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã hiện nay.