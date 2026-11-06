5 dấu hiệu tôm kém tươi, người đi chợ nên biết để tránh mua nhầm

Tôm là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình, có thể chế biến thành nhiều món như rang, hấp, rim hay nấu canh. Tuy nhiên, giá tôm thường không rẻ nên người mua nào cũng muốn chọn được những con tươi ngon, chắc thịt.

Thực tế, không phải cứ tôm to, màu đẹp hay được người bán giới thiệu là hàng mới về thì chất lượng đều đảm bảo. Với tôm ướp đá hoặc đông lạnh, người mua càng cần quan sát kỹ để nhận biết những dấu hiệu bất thường.

5 dấu hiệu tôm kém tươi cần chú ý

Vỏ tôm nhớt dính bất thường

Tôm còn tươi thường có bề mặt tương đối sạch, không xuất hiện lớp nhớt dính bất thường. Nếu cầm lên thấy vỏ nhầy nhụa, dính tay, đặc biệt khi đi kèm mùi khó chịu, người mua nên tránh.

Đây có thể là dấu hiệu tôm đã bị bảo quản không tốt hoặc bắt đầu xuống cấp. Không nên vì giá rẻ mà mua tôm có biểu hiện này. Việc rửa sạch hay nấu chín cũng không thể bảo đảm khắc phục mọi nguy cơ từ thực phẩm đã hư hỏng.

Thân tôm mềm nhũn, các khớp lỏng lẻo

Độ săn chắc của thân tôm là yếu tố đáng chú ý khi chọn mua. Tôm có chất lượng tốt thường có phần thịt chắc, các đốt thân không quá lỏng lẻo, đầu và thân còn tương đối gắn kết.

Ngược lại, nếu tôm mềm nhũn, thịt bở, đầu dễ rời khỏi thân hoặc có dịch bất thường, người mua nên cân nhắc không lựa chọn.

Không nên chỉ dựa vào việc thân tôm cong hay duỗi thẳng để đánh giá độ tươi. Hình dáng có thể thay đổi tùy giống, cách sơ chế và phương pháp bảo quản; tôm được cấp đông đúng cách vẫn có thể giữ chất lượng tốt.

Màu sắc thay đổi bất thường

Tùy từng giống, tôm có thể mang màu xanh xám, xanh nhạt, nâu hoặc hơi đỏ. Vì vậy, không có một màu sắc duy nhất để đánh giá tất cả các loại tôm.

Điều cần cảnh giác là thân tôm xuất hiện những mảng màu bất thường, vỏ xỉn màu, đi kèm thịt mềm hoặc mùi lạ. Với tôm đông lạnh, những mảng trắng khô trên bề mặt có thể là dấu hiệu mất nước do bảo quản lâu hoặc đóng gói không kín. Tình trạng này chưa chắc đồng nghĩa với mất an toàn nhưng có thể khiến thịt tôm khô, kém ngon.

Đầu tôm mềm nhũn, dễ tách khỏi thân

Đầu tôm chuyển màu đen không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tôm đã hỏng. Sau khi thu hoạch, tôm có thể xảy ra phản ứng enzyme khiến phần đầu và vỏ sẫm màu, ngay cả khi chưa có dấu hiệu phân hủy rõ rệt.

Người mua nên chú ý hơn đến tình trạng tổng thể. Nếu đầu tôm mềm nhũn, dễ rời khỏi thân, chảy dịch hoặc có mùi khó chịu, đó là những dấu hiệu đáng lo ngại. Tốt nhất nên chọn mẻ tôm khác thay vì cố mua vì tiếc rẻ.

Tôm có mùi chua, hôi hoặc mùi hóa chất lạ

Tôm tươi thường có mùi đặc trưng nhẹ của thủy sản, không gây cảm giác khó chịu. Nếu ngửi thấy mùi chua, thối, khai hoặc mùi hóa chất nồng nặc, người mua không nên lựa chọn.

Những mùi này có thể liên quan đến quá trình phân hủy hoặc điều kiện bảo quản không đảm bảo. Đừng nghĩ rằng chỉ cần rửa sạch, thêm gừng, sả hay gia vị đậm là có thể xử lý tôm đã hỏng. Gia vị có thể át mùi nhưng không biến thực phẩm kém chất lượng thành thực phẩm an toàn.

3 kinh nghiệm chọn tôm ngon, hạn chế mua nhầm

Ưu tiên tôm sống hoặc được bảo quản lạnh đúng cách

Nếu có điều kiện, người mua có thể chọn tôm còn sống, bơi linh hoạt và phản ứng nhanh. Tuy nhiên, tôm sống không phải lựa chọn duy nhất. Tôm được làm lạnh hoặc cấp đông ngay sau thu hoạch, bảo quản đúng nhiệt độ vẫn có thể giữ chất lượng tốt.

Điều quan trọng là chọn nơi bán uy tín, có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng và điều kiện bảo quản phù hợp.

Kiểm tra độ săn chắc và tình trạng nguyên vẹn

Với tôm ướp đá, nên quan sát phần đầu, thân và các đốt nối. Tôm có thân chắc, vỏ tương đối nguyên vẹn, đầu gắn với thân thường đáng lựa chọn hơn những con mềm nhũn, dập nát.

Với tôm đông lạnh đóng gói, nên kiểm tra bao bì, thông tin sản phẩm và hạn sử dụng. Tránh chọn những gói có dấu hiệu rách, hở hoặc đã tan đá rồi đông cứng trở lại.

Quan sát cả quầy hàng và cách bảo quản

Đừng chỉ chăm chú nhìn vào từng con tôm mà quên kiểm tra nơi bán. Tôm ướp đá cần được giữ lạnh đầy đủ, không phơi ngoài nhiệt độ thường quá lâu. Tôm đông lạnh nên được bảo quản trong tủ đông phù hợp, bao bì không có dấu hiệu rò rỉ hoặc hư hỏng.

Sau khi mua về, gia đình nên chế biến tôm càng sớm càng tốt. Nếu chưa sử dụng ngay, cần bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ phù hợp; tôm sống hoặc tôm tươi nên được giữ ở mức không quá 4°C và dùng trong khoảng 1–2 ngày. Nếu muốn để lâu hơn, nên cấp đông đúng cách.

Khi mua tôm, điều quan trọng không phải chọn được con to nhất hay rẻ nhất mà là thực phẩm có chất lượng đảm bảo. Chú ý đến mùi, độ săn chắc, tình trạng đầu và thân, đồng thời quan sát điều kiện bảo quản sẽ giúp người tiêu dùng hạn chế mua nhầm tôm kém chất lượng.