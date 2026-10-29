5 dấu hiệu cảnh báo lốp xe đã đến hạn bắt buộc phải thay: Nguyên tắc không vá quá 3 lần

Lốp xe là bộ phận quan trọng đảm bảo an toàn khi vận hành, tuy nhiên nhiều người lái thường bỏ qua các dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng. Việc sử dụng lốp đã quá hạn hoặc bị tổn thương có thể dẫn đến mất kiểm soát, gây tai nạn nghiêm trọng. Do đó, nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây giúp chủ xe kịp thời thay lốp, bảo vệ an toàn cho bản thân và phương tiện.

Lốp xe bị xẹp có thể là dấu hiệu cảnh báo cần thay mới để đảm bảo an toàn khi vận hành. Ảnh: SlashGear

Lốp xe được làm chủ yếu từ cao su, có tác dụng tạo ma sát với mặt đường để xe vận hành ổn định. Tuy nhiên, cao su cũng bị mài mòn theo thời gian sử dụng, có thể không dễ nhận biết nếu không quan sát kỹ. Việc lốp mòn không đều còn làm giảm khả năng bám đường, tăng nguy cơ trượt và mất lái.

Theo Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA), chủ xe nên luân phiên vị trí các lốp sau mỗi 8.000 đến 13.000 km để đảm bảo mòn đều. Các xe dẫn động cầu trước thường chịu áp lực lớn ở lốp trước do phải đảm nhận chức năng lái, phanh và truyền động, nên lốp trước thường mòn nhanh hơn. Việc luân phiên lốp giúp kéo dài tuổi thọ và duy trì an toàn.

Dấu hiệu đầu tiên cần thay lốp là khi gai lốp đã mòn đến mức lộ các sợi bố thép bên trong. Lốp có độ sâu gai dưới 1,6 mm được xem là quá mòn, không đảm bảo an toàn khi di chuyển. Một cách kiểm tra đơn giản là thử đồng xu: nếu đặt đồng xu vào rãnh gai mà đầu Abraham Lincoln lộ ra, lốp cần được thay ngay.

Ngoài ra, lốp bị phồng lên ở thành hay mặt gai cũng là dấu hiệu nguy hiểm. Phồng lốp thường do va đập mạnh với ổ gà, vỉa hè hoặc các vật cứng trên đường, khiến cấu trúc bên trong lốp bị tổn thương. Lốp phồng có nguy cơ nổ cao khi xe chạy tốc độ cao, gây mất kiểm soát và tai nạn nghiêm trọng.

Một dấu hiệu khác là lốp bị rung lắc hoặc tạo cảm giác xe không ổn định khi chạy. Nguyên nhân có thể do lốp bị mất cân bằng, mòn không đều hoặc lỗi sản xuất. Nếu đã cân bằng lại mà vẫn rung, chủ xe nên thay lốp để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và an toàn.

Cuối cùng, nếu phải bơm lốp liên tục do mất hơi, có thể lốp đã bị thủng hoặc nứt vỏ. NHTSA khuyến cáo không vá lốp quá 3 lần và không vá các lỗ thủng ở thành lốp. Lốp có vết nứt do lão hóa cũng nên được thay mới ngay để tránh nguy cơ mất hơi đột ngột khi lái xe.

Với công nghệ sản xuất lốp hiện đại, nếu được bảo dưỡng đúng cách, lốp có thể sử dụng đến 10 năm. Tuy nhiên, chủ xe không nên chờ đến hết tuổi thọ mới thay mà cần chú ý các dấu hiệu hao mòn và hư hại để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn tối đa khi tham gia giao thông.