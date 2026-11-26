Thức dậy với tinh thần tỉnh táo, cơ thể thoải mái là biểu hiện tích cực về sức khỏe tổng thể, bao gồm cả thận. Ảnh: Shutterstock.

Thận là cơ quan đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như lọc chất thải khỏi máu, điều hòa lượng nước và điện giải, duy trì huyết áp và tham gia sản xuất hormone tạo hồng cầu. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể xuất hiện một số thay đổi, trong đó có những biểu hiện dễ nhận thấy vào buổi sáng.

Sau một đêm ngủ, một số biểu hiện như màu sắc nước tiểu, tình trạng phù nề và cảm giác cơ thể có thể giúp mỗi người quan sát sức khỏe thận của mình.

Nước tiểu có màu vàng nhạt

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ (NKF), nước tiểu màu vàng nhạt là một trong những biểu hiện thường gặp ở người có trạng thái cung cấp nước phù hợp. Màu sắc này chủ yếu đến từ sắc tố urochrome, sản phẩm chuyển hóa tự nhiên được đào thải qua nước tiểu.

Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, nước tiểu thường có màu vàng nhạt hoặc vàng rơm. Đây là biểu hiện cho thấy lượng nước trong cơ thể tương đối cân bằng, đồng thời quá trình bài tiết vẫn diễn ra bình thường.

Sau một đêm dài không uống nước, nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng có thể đậm màu hơn đôi chút do cô đặc. Khi tiếp tục uống nước và sinh hoạt trong ngày, màu sắc thường trở nên nhạt hơn.

Không bị phù quanh mắt sau khi thức dậy

Vùng da quanh mắt khá mỏng và nhạy cảm với tình trạng tích tụ dịch. Vì vậy, sưng hoặc phù quanh mắt vào buổi sáng đôi khi có thể là biểu hiện liên quan đến bệnh thận.

Thận khỏe mạnh giúp điều hòa lượng nước và natri, duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Đồng thời, các cầu thận hoạt động tốt giúp giữ lại những protein cần thiết trong máu, hạn chế tình trạng albumin thất thoát qua nước tiểu.

Khi chức năng lọc của thận được duy trì, cơ thể có thể kiểm soát tốt hơn lượng dịch trong các mô. Nhờ đó, tình trạng phù nề do tích tụ dịch không xuất hiện.

Người có chức năng thận ổn định thường không xuất hiện tình trạng phù quanh mắt do tích tụ dịch sau khi thức dậy. Ảnh: Unsplash.

Không thường xuyên thức giấc giữa đêm để đi tiểu

Thận có nhiệm vụ điều chỉnh lượng nước tiểu được tạo ra trong ngày và ban đêm. Ở người khỏe mạnh, cơ thể thường giảm sản xuất nước tiểu khi ngủ, giúp duy trì giấc ngủ liên tục trong nhiều giờ.

Nếu thường xuyên phải thức dậy đi tiểu, đặc biệt từ hai lần mỗi đêm trở lên, đây có thể là biểu hiện cần theo dõi. Tổn thương thận có thể làm suy giảm khả năng cô đặc nước tiểu, khiến người bệnh đi tiểu nhiều hơn, kể cả vào ban đêm.

Theo China Times, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên gia thận học tại khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc), cho hay khi thận bị tổn thương, đặc biệt là chức năng của các ống thận suy yếu, khả năng cô đặc nước tiểu sẽ giảm đáng kể.

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn đầu thường bị phù chân vào ban ngày do dịch tích tụ ở phần dưới cơ thể. Đến khi nằm ngủ, lượng dịch này quay trở lại hệ tuần hoàn máu và được thận lọc thành nước tiểu, khiến người bệnh phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần trong đêm, dù trước khi ngủ không uống quá nhiều nước.

Không bị sưng chân, mắt cá chân hoặc bàn tay

Theo Times of India, một trong những nhiệm vụ quan trọng của thận là đào thải lượng nước và natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi chức năng này suy giảm, dịch có thể tích tụ trong các mô, gây sưng ở bàn chân, mắt cá chân, cẳng chân hoặc bàn tay.

Tình trạng phù có thể dễ nhận thấy hơn sau khi thức dậy hoặc vào cuối ngày, tùy nguyên nhân và mức độ tích tụ dịch. Vì vậy, sau khi thức dậy, cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng, chân không nặng nề, giày dép không bị chật do phù cũng là những biểu hiện tích cực về tình trạng cân bằng dịch.

Tình trạng phù chân vào buổi sáng là một trong những dấu hiệu cần chú ý khi theo dõi sức khỏe thận. Ảnh: Magnific.

Thức dậy tỉnh táo, không có cảm giác mệt mỏi

Sau một đêm ngủ đủ giấc, cơ thể thường cảm thấy tỉnh táo và có năng lượng để bắt đầu ngày mới. Đây là biểu hiện tích cực về sức khỏe tổng thể, dù không phải tiêu chí trực tiếp đánh giá chức năng thận.

Thận tham gia sản xuất erythropoietin, một hormone kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Khi mắc bệnh thận mạn tính, lượng hormone này có thể giảm, khiến cơ thể thiếu máu. Người bệnh vì thế dễ mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt và khó tập trung.

Ngoài ra, khi thận suy giảm chức năng, các chất thải có thể tích tụ trong máu, góp phần gây cảm giác uể oải, chán ăn và giảm khả năng vận động.

Dù vậy, mệt mỏi vào buổi sáng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thiếu ngủ, thiếu máu do thiếu sắt, rối loạn tuyến giáp, căng thẳng hoặc ngưng thở khi ngủ. Nếu tình trạng kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.