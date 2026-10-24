5 dấu hiệu bất thường ở đường tiêu hóa tuyệt đối không nên bỏ qua

Đôi khi, một đợt tiêu chảy khó chịu chỉ do căng thẳng thần kinh hoặc nhiễm virus đường tiêu hóa kéo dài 24 giờ. Tình trạng đầy hơi, chướng bụng dai dẳng cũng có thể xuất hiện sau một chuyến bay đường dài.

Tuy nhiên, những triệu chứng tương tự cũng có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều và việc phân biệt các nguyên nhân đôi khi không dễ dàng. New York Times (NYT) dẫn những dấu hiệu cảnh báo mà các chuyên gia về sức khỏe đường ruột không bao giờ muốn mọi người bỏ qua.

Đi ngoài ra máu

Nhiều người đi ngoài ra máu thường cho rằng nguyên nhân là bệnh trĩ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Cathy Eng, giáo sư y khoa tại Trung tâm Ung thư Vanderbilt-Ingram, không nên chủ quan vì đây cũng có thể là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe khác.

Bệnh trĩ có thể khiến máu đỏ tươi xuất hiện trên giấy vệ sinh, nhỏ giọt trong bồn cầu hoặc bám bên ngoài phân. Trong khi đó, phân đen như hắc ín hoặc có màu đỏ sẫm có thể là dấu hiệu chảy máu ở dạ dày hay phần trên của đường tiêu hóa.

Theo bác sĩ Baha Moshiree, chuyên gia tiêu hóa tại Đại học Wake Forest, những nguyên nhân gây đi ngoài ra máu có thể bao gồm ung thư đại trực tràng, bệnh Crohn (bệnh viêm ruột mạn tính), viêm túi thừa hoặc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Vì vậy, nên đi khám khi phát hiện dấu hiệu này thay vì tự xác định nguyên nhân.

Thay đổi bất thường khi đại tiện

Táo bón, tiêu chảy hoặc phân trở nên nhỏ, mỏng hơn bình thường là những thay đổi cần chú ý, đặc biệt khi không có nguyên nhân rõ ràng như thay đổi chế độ ăn, thuốc đang sử dụng hoặc lịch sinh hoạt.

Theo bác sĩ Andrew Chan, chuyên gia tiêu hóa thuộc hệ thống y tế Mass General Brigham ở Boston, những biểu hiện này đôi khi có thể liên quan đến các vấn đề ở đại tràng. Chẳng hạn, khối u trong đại tràng có thể gây táo bón hoặc làm thay đổi hình dạng phân. Các bệnh viêm ruột cũng có thể gây táo bón, tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi và chướng bụng.

Tiêu chảy kéo dài

Nếu tiêu chảy kéo dài hơn 5-7 ngày, nhất là khi kèm đau bụng, co thắt bụng hoặc thay đổi cảm giác thèm ăn, bác sĩ Cathy Eng khuyến cáo nên tìm tư vấn y tế.

Nguyên nhân có thể là nhiễm virus, ký sinh trùng hay vi khuẩn. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể cần điều trị bằng thuốc.

Tiêu chảy kéo dài cũng có thể liên quan đến bệnh Crohn, viêm loét đại tràng hoặc bệnh celiac - tình trạng miễn dịch phản ứng với gluten, một loại protein có trong lúa mì và một số loại ngũ cốc. Trong một số trường hợp, đây còn có thể là biểu hiện của ung thư đại trực tràng.

Khó nuốt hoặc cảm giác thức ăn mắc lại

Đau hoặc khó chịu khi nuốt, cảm giác khó đưa thức ăn xuống họng hay thức ăn mắc lại ở cổ là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

Theo bác sĩ Baha Moshiree, tình trạng này có thể liên quan đến các bệnh lý thần kinh hoặc cơ, chẳng hạn bệnh Parkinson và bệnh đa xơ cứng, cũng như những vấn đề gây cản trở đường đi của thức ăn ở họng hoặc thực quản.

Nếu tình trạng khó nuốt tái diễn, bạn nên đi khám, ngay cả khi triệu chứng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Thức ăn mắc lại có thể gây nghẹt thở, nhưng không cần đợi đến khi xảy ra biến chứng mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Triệu chứng tiêu hóa khiến bạn tỉnh giấc giữa đêm

Tiêu chảy, đau bụng, co thắt bụng hoặc buồn nôn khiến bạn tỉnh giấc giữa đêm là những biểu hiện cần chú ý. Theo bác sĩ Moshiree, chúng có thể liên quan đến nhiễm virus đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm hoặc các bệnh lý như bệnh Crohn và ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Cathy Eng cũng khuyến cáo nên trao đổi với bác sĩ nếu thường xuyên đổ mồ hôi ban đêm mà không rõ nguyên nhân. Đây có thể là biểu hiện của nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có một số bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Ngoài ra, sụt cân không chủ ý cũng là dấu hiệu đáng lưu tâm. Theo bác sĩ Moshiree, nếu giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám. Tình trạng này có thể liên quan đến bệnh viêm ruột, ung thư đường tiêu hóa, tắc ruột hoặc liệt dạ dày - rối loạn khiến thức ăn rời khỏi dạ dày chậm hơn bình thường.

Khi nào nên đi khám?

Không phải mọi triệu chứng kể trên đều đồng nghĩa với bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu các biểu hiện kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện không rõ nguyên nhân, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được kiểm tra và hướng dẫn phù hợp.