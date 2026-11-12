5 cựu cán bộ ký khống hồ sơ bảo dưỡng đường sắt để giải ngân hơn 1 tỷ đồng lãnh án

Chiều 12/11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Hữu Chiến (SN 1967, Kỹ sư, cựu viên chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (Phân ban QLĐSKV 3)) mức án 5 năm tù; ba bị cáo đồng phạm cùng bị tuyên mức án 3 năm tù gồm Đào Quốc Cường (SN 1961, cựu cán bộ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam), Phạm Văn Chỉnh (SN 1969, cựu Trưởng Phân ban KCHTĐS Khu vực 3) và Bùi Minh Chính (SN 1960, cựu cán bộ), còn bị cáo Nguyễn Minh Chương (SN 1956, cựu cán bộ) bị tuyên 2 năm án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2018, Trần Hữu Chiến, Đào Quốc Cường, Phạm Văn Chỉnh, Bùi Minh Chính và Nguyễn Minh Chương là những người được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát, nghiệm thu khối lượng bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt tại Phân ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 (Phân ban KV3), thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Vụ việc bắt nguồn từ dự án cải dịch đường sắt tại khu vực Trạm vật tư đường sắt Dĩ An (Bình Dương cũ). Theo đó, để triển khai dự án khu nhà ở thương mại đường sắt, các nhánh đường sắt tại đây được tháo dỡ từ năm 2015. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn thi công, các nhánh đường sắt và bộ ghi không được hoàn trả theo nội dung giấy phép.

Cụ thể, ba nhánh đường sắt 60, 61, 62 cùng ba bộ ghi 601, 602, 603 đã không còn tồn tại trên thực tế. Dù vậy, trong các năm 2015, 2016, 2017 và 2018, Công ty CP Đường sắt Sài Gòn vẫn đưa các hạng mục này vào phương án giá quản lý, bảo dưỡng hằng năm để lập hồ sơ đề nghị thanh toán.

Đáng nói, mặc dù biết rõ các hạng mục trên đã bị tháo dỡ, không có việc bố trí nhân công, vật tư để duy tu, bảo dưỡng, nhưng các bị cáo vẫn ký xác nhận khống khối lượng nghiệm thu trong các quý IV từ năm 2015 đến năm 2018. Trên cơ sở hồ sơ được xác nhận, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thanh toán kinh phí bảo trì đối với những hạng mục không tồn tại, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, Trần Hữu Chiến ký xác nhận hồ sơ cả 4 năm, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng; Phạm Văn Chỉnh ký hồ sơ các năm 2016, 2017, 2018, gây thiệt hại hơn 765 triệu đồng; Bùi Minh Chính ký hồ sơ các năm 2015, 2017, 2018, gây thiệt hại hơn 737 triệu đồng. Nguyễn Minh Chương và Đào Quốc Cường lần lượt ký xác nhận hồ sơ năm 2015 và năm 2016, mỗi trường hợp gây thiệt hại hơn 236 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đều thừa nhận hành vi ký xác nhận khống khối lượng bảo dưỡng dù biết các hạng mục đường sắt đã bị tháo dỡ. Cơ quan điều tra cũng xác minh dòng tiền, thu thập hồ sơ thanh toán và sao kê tài khoản liên quan. Kết quả chưa có căn cứ xác định các bị cáo hoặc cá nhân khác tư lợi từ số tiền thanh toán sai quy định.

Đến năm 2020 và 2021, thực hiện yêu cầu của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty CP Đường sắt Sài Gòn đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên các mức án nêu trên.