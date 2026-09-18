5 cung hoàng đạo nam dễ gây thương nhớ cho phái đẹp

Cung hoàng đạo Song Tử: Chinh phục bằng tài ăn nói

Song Tử, cung hoàng đạo dẫn đầu về trí thông minh và sự "nhanh mồm nhanh miệng". Họ không thiếu những từ ngữ, cách chơi chữ khiến cho đối phương vừa bất ngờ lại vô cùng thích thú, theo Tạp chí Phái mạnh.

Ngay cả với những cô gái vốn khá lạnh lùng, Song Tử vẫn có thể tìm được cách phá vỡ khoảng cách bằng sự hài hước và những câu chuyện thú vị. Đây chính là một trong những lợi thế lớn của cung hoàng đạo này khi bắt đầu một mối quan hệ.

Tuy nhiên, Song Tử cũng có đặc điểm là dễ cảm thấy tình yêu thiếu mới mẻ nếu mối quan hệ kéo dài mà không còn nhiều điều thú vị để khám phá. Vì thế, cảm xúc của họ đôi khi có thể thay đổi khá nhanh.

Sau một cuộc tình không thành, Song Tử thường có xu hướng nhanh chóng lấy lại tinh thần và mở lòng với những mối quan hệ mới. Sự linh hoạt ấy khiến họ luôn có vẻ ngoài đầy sức sống và dễ tiếp tục tạo sức hút với người khác phái.

Song Tử là cung hoàng đạo dẫn đầu về trí thông minh và sự "nhanh mồm nhanh miệng". Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Càng bị từ chối càng quyết tâm

Sức hút của nam Bạch Dương nằm ở sự chủ động, nhiệt tình và không ngại thể hiện tình cảm. Khi đã để ý một cô gái, họ thường không muốn bỏ cuộc quá dễ dàng.

Bạch Dương có thể tiếp tục tìm cách tạo thiện cảm ngay cả khi ban đầu chưa nhận được phản hồi như mong muốn. Sự thẳng thắn và năng lượng mạnh mẽ khiến họ dễ trở thành tâm điểm trong mắt người khác phái.

Đặc biệt, Bạch Dương thường không thích những màn theo đuổi vòng vo. Họ có xu hướng thể hiện tình cảm khá rõ ràng, khiến đối phương dễ nhận ra mình đang được quan tâm. Chính sự nhiệt thành ấy khiến cung hoàng đạo này được ví như một "cao thủ" trong chuyện chinh phục trái tim.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Bí ẩn càng khiến người khác tò mò

Nếu Bạch Dương gây ấn tượng bằng sự nhiệt tình thì Bọ Cạp lại tạo sức hút nhờ vẻ trầm lặng và khó đoán.

Nam Bọ Cạp thường không dễ để người khác nhìn thấu suy nghĩ. Trong chuyện tình cảm, sự kín đáo ấy đôi khi lại trở thành lợi thế, bởi càng không biết chàng đang nghĩ gì, đối phương càng tò mò muốn khám phá.

Bọ Cạp cũng thường quan tâm đến người mình thích bằng những hành động cụ thể thay vì liên tục nói lời ngọt ngào. Họ có thể không phải mẫu đàn ông dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng một khi chủ động thể hiện tình cảm, những lời nói ấy lại dễ tạo ấn tượng mạnh.

Sự kết hợp giữa vẻ ngoài cuốn hút, nét bí ẩn và cách tiếp cận khó đoán khiến nam Bọ Cạp dễ khiến đối phương nhớ đến mình.

Bạch Dương có thể không phải mẫu đàn ông dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng một khi chủ động thể hiện tình cảm, những lời nói ấy lại dễ tạo ấn tượng mạnh. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Phong độ và chủ động khi yêu

Nam Sư Tử thường tạo thiện cảm nhờ phong thái tự tin, hào phóng và khá chủ động trong tình cảm.

Khi đã có cảm tình với một cô gái, họ thường không ngại thể hiện sự quan tâm hoặc trực tiếp bày tỏ tình cảm. Cách theo đuổi có phần mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp giúp Sư Tử dễ tạo cảm giác được trân trọng cho đối phương.

Một điểm đáng chú ý khác là Sư Tử thường khá tinh tế trong giao tiếp. Họ có xu hướng quan sát phản ứng của người mình thích và tìm cách tạo ra những khoảnh khắc khiến đối phương cảm thấy đặc biệt.

Với sự tự tin, chủ động cùng phong thái nổi bật, Sư Tử thường dễ gây chú ý ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Khéo ăn nói, biết tạo cảm giác đặc biệt

Trong mắt phái đẹp, nam giới thuộc cung Nhân Mã thường nổi bật với tính cách cởi mở và vô cùng hào phóng, theo báo Lâm Đồng.

Khi theo đuổi một cô gái, họ có thể tạo cảm giác đối phương luôn nhận được sự quan tâm và che chở. Những lời nói đúng lúc cùng cách thể hiện tình cảm tự nhiên khiến mối quan hệ dễ trở nên cuốn hút.

Tuy nhiên, Nhân Mã đôi khi cũng được cho là khá tinh nghịch trong chuyện tình cảm. Họ có thể sử dụng kiểu "lúc gần lúc xa", khi thì quan tâm nhiệt tình, khi lại chủ động tạo khoảng cách để đối phương nhớ đến mình.

Chính sự khó đoán này khiến chuyện tình cảm với Nhân Mã có thể giống một cuộc chơi đầy bất ngờ. Càng tò mò về chàng, các cô gái càng dễ bị cuốn vào lúc nào không hay.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.