5 cung đường trekking đẹp từ Bắc vào Nam dành cho người mê khám phá

Núi Hàm Lợn (Hà Nội): Cung trekking gần thủ đô

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, núi Hàm Lợn là lựa chọn phù hợp cho những người muốn trải nghiệm trekking trong chuyến du lịch ngắn ngày. Với độ cao khoảng 462 m, nơi đây có cảnh quan rừng núi, hồ nước và những con đường mòn phù hợp cho hoạt động khám phá thiên nhiên.

Tùy thể lực và lộ trình, người đi có thể lựa chọn đường mòn hoặc những đoạn đường khó hơn men theo suối. Đường mòn thường dễ tiếp cận hơn, trong khi các đoạn dốc, đá và suối có thể trơn trượt, đặc biệt sau mưa.

Ngoài trải nghiệm chinh phục đỉnh núi, du khách còn có thể tận hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh khi thời tiết thuận lợi. Dù không quá xa thành phố, người đi vẫn nên chuẩn bị giày bám tốt, nước uống và kiểm tra dự báo thời tiết trước chuyến đi.

Fansipan (Lào Cai): Chinh phục nóc nhà Đông Dương

Với độ cao 3.143 m, Fansipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thường được gọi là “nóc nhà Đông Dương”. Nơi đây thu hút những người yêu trekking bởi địa hình núi cao, hệ sinh thái đa dạng và khung cảnh mây trời hùng vĩ.

Một trong những tuyến leo núi phổ biến xuất phát từ Trạm Tôn. Thời gian chinh phục thường kéo dài nhiều ngày, tùy thể lực, điều kiện thời tiết và phương án tổ chức. Những tuyến đường khác có thể dài, dốc và khó hơn, đòi hỏi kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ phù hợp.

Trên hành trình, du khách có cơ hội băng qua rừng núi, tận hưởng không khí vùng cao và ngắm cảnh thiên nhiên thay đổi theo độ cao. Tuy nhiên, thời tiết trên núi có thể biến đổi nhanh, nhiệt độ giảm mạnh và sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Người trekking nên đi cùng đơn vị tổ chức có kinh nghiệm, chuẩn bị trang phục giữ ấm và tuân thủ các quy định tại khu vực.

A Pa Chải (Điện Biên): Hành trình đến cực Tây Tổ quốc

A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, là khu vực nổi tiếng với cột mốc biên giới tại điểm giao giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Đây là điểm đến giàu ý nghĩa về địa lý, đồng thời hấp dẫn những người thích khám phá vùng núi biên giới.

Hành trình lên cột mốc đi qua địa hình đồi núi, đường dốc và những đoạn đường đất có thể trơn trượt khi trời mưa. Thời gian di chuyển phụ thuộc vào điểm xuất phát, điều kiện thời tiết và thể lực của từng người.

Phần thưởng sau hành trình là khung cảnh núi rừng vùng biên và cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền lãnh thổ. Do nằm trong khu vực biên giới, du khách cần tìm hiểu quy định hiện hành, thực hiện các thủ tục cần thiết và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng địa phương.

Mũi Đôi (Khánh Hòa): Chinh phục cực Đông trên đất liền

Mũi Đôi thuộc khu vực bán đảo Hòn Gốm, tỉnh Khánh Hòa, được biết đến là điểm cực Đông trên đất liền Việt Nam theo cách xác định địa lý phổ biến. Nơi đây thu hút các trekker muốn trải nghiệm hành trình hướng ra biển và đón bình minh.

Đường đến Mũi Đôi có địa hình đa dạng, gồm những đoạn băng qua đồi cát, đường rừng và ghềnh đá. Một số vị trí đòi hỏi người đi phải giữ thăng bằng tốt, có sức bền và di chuyển cẩn thận, nhất là khi nắng nóng hoặc biển động.

Khung cảnh biển xanh, những khối đá ven bờ và ánh bình minh là điểm nhấn của hành trình. Tuy nhiên, đây không phải chuyến đi nên tự phát nếu thiếu kinh nghiệm. Du khách nên tìm hiểu điều kiện tiếp cận, cân nhắc đi cùng người dẫn đường địa phương và chuẩn bị đủ nước uống, đồ chống nắng.

Tà Năng – Phan Dũng (Lâm Đồng và Khánh Hòa): Cung trekking xuyên rừng và đồi cỏ

Tà Năng – Phan Dũng là một trong những cung trekking được nhiều người yêu thích nhờ cảnh quan thay đổi liên tục giữa đồi cỏ, rừng thông, đường mòn và những đoạn dốc dài. Hành trình truyền thống đi qua khu vực Tà Năng và Phan Dũng, kết nối vùng cao nguyên với khu vực duyên hải.

Tùy lộ trình thực tế, cung đường có thể kéo dài nhiều chục kilômét và thường cần khoảng 2–3 ngày hoặc hơn để hoàn thành. Địa hình liên tục lên xuống khiến người đi tiêu hao nhiều sức lực, trong khi các đoạn rừng và đường mòn có thể gây khó khăn nếu thời tiết bất lợi.

Điểm hấp dẫn của Tà Năng – Phan Dũng là khung cảnh thiên nhiên rộng mở, những triền đồi nối tiếp và không gian rừng núi yên bình. Tuy nhiên, cung đường có nguy cơ lạc lối, thiếu nước hoặc gặp thời tiết xấu nếu không chuẩn bị kỹ. Người đi nên sử dụng người dẫn đường có kinh nghiệm, mang đủ nước và đồ ăn, đồng thời kiểm tra điều kiện tuyến trước khi khởi hành.

Mỗi cung đường có độ khó và đặc điểm địa hình riêng. Trước khi khởi hành, người đi cần đánh giá thể lực, lựa chọn lịch trình phù hợp, chuẩn bị giày chuyên dụng, nước uống, thức ăn và bộ sơ cứu cơ bản. Nên theo dõi dự báo thời tiết, đi theo nhóm và tránh tự ý tách đoàn.

Trekking không chỉ là hành trình chinh phục những cột mốc hay đỉnh núi mà còn là cơ hội khám phá thiên nhiên. Một chuyến đi trọn vẹn cần đi cùng sự chuẩn bị chu đáo và ý thức bảo vệ môi trường.