5 công thức phối đồ đẹp mùa thu đông: Đi làm thanh lịch, xuống phố vẫn cuốn hút

Váy dáng dài

Váy midi và váy dáng dài tiếp tục là những lựa chọn đáng chú ý trong mùa thu đông. Từ váy sơ mi, váy cổ đức đến kiểu chữ A, các thiết kế này có ưu điểm là dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Một chiếc váy sơ mi mang sắc đỏ trầm, chẳng hạn, có thể tạo điểm nhấn cho diện mạo công sở mà không quá phô trương. Khi kết hợp cùng giày cao gót màu trung tính và phụ kiện tiết chế, tổng thể trở nên thanh lịch, nữ tính.

Với những ngày muốn thoải mái hơn, váy dáng dài có thể kết hợp cùng giày bệt hoặc sneaker. Chính sự linh hoạt này khiến kiểu váy trở thành món đồ đáng đầu tư cho tủ đồ chuyển mùa.

Váy midi và váy dáng dài là những lựa chọn đáng chú ý trong mùa thu đông

Set đồng bộ

Nếu không muốn mất quá nhiều thời gian suy nghĩ cách phối đồ mỗi sáng, set trang phục đồng bộ là lựa chọn đáng cân nhắc. Sự thống nhất về màu sắc và chất liệu giúp tổng thể trông chỉn chu ngay cả khi cách phối rất đơn giản.

Mùa này, những lựa chọn đáng chú ý gồm jacket dáng ngắn kết hợp quần ống rộng hoặc chân váy, set sơ mi lụa và quần suông, bộ tweed hay những thiết kế kết hợp áo hai dây với cardigan.

Ưu điểm của set đồng bộ là từng món đồ vẫn có thể tách rời để phối với những item khác trong tủ. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào vẻ ngoài của cả bộ, người mua nên ưu tiên những thiết kế có khả năng phối chéo, giúp tăng số lượng trang phục có thể tạo ra từ cùng một khoản đầu tư.

Phối đồ họa tiết kẻ ngang

Họa tiết kẻ ngang tiếp tục xuất hiện trong những bản phối thu đông với diện mạo hiện đại hơn. Áo polo kẻ ngang, váy dài có đường kẻ với kích thước khác nhau hay những thiết kế kết hợp họa tiết cùng chất liệu dày ấm đều có thể tạo điểm nhấn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Điểm thú vị của họa tiết này nằm ở khả năng biến hóa theo hoàn cảnh. Khi đi làm, áo polo kẻ ngang có thể phối cùng chân váy dài và giày đơn giản để tạo vẻ chuyên nghiệp. Sau giờ làm, chỉ cần thay bằng quần jeans và sneaker, tổng thể đã trở nên năng động hơn cho buổi dạo phố.

Nếu muốn dễ phối, nên ưu tiên những gam màu trung tính hoặc các đường kẻ có độ tương phản vừa phải.

Không quên chiếc áo khoác

Khi thời tiết bắt đầu trở gió, phối đồ với áo khoác không chỉ có tác dụng giữ ấm mà còn là lớp hoàn thiện quan trọng của một bộ trang phục. Blazer, áo khoác nhẹ, tweed jacket hay áo khoác dáng dài đều có thể kết hợp linh hoạt với trang phục công sở lẫn đồ xuống phố.

Đầu mùa, những kiểu áo có chất liệu vừa phải như kaki, tweed mỏng hoặc len sợi sẽ dễ ứng dụng hơn áo quá dày. Một chiếc blazer có thể mặc cùng váy midi khi đi làm, sau đó kết hợp với quần jeans cho buổi gặp gỡ cuối ngày.

Đáng chú ý, áo khoác dáng dài cũng đang trở lại với nhiều cách mặc linh hoạt. Một số thiết kế có thể biến thành váy midi khi cài kín, tạo nên diện mạo khác hẳn so với khi mặc như áo khoác bên ngoài.

Áo khoác không chỉ có tác dụng giữ ấm mà còn là lớp hoàn thiện quan trọng của một bộ trang phục

Trang phục dệt kim

Dệt kim là chất liệu khó vắng mặt trong tủ đồ mùa thu đông. Cardigan, áo polo, áo kiểu mongtoghi hay váy dài dệt kim đều có thể tạo cảm giác mềm mại, thanh lịch mà vẫn đủ ấm áp.

Để trang phục dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh, người dùng có thể ưu tiên những thiết kế có thành phần sợi tự nhiên cao, mang lại cảm giác mềm mại và thông thoáng hơn khi mặc. Một chiếc cardigan có thể phối cùng váy hoặc quần công sở; trong khi váy dệt kim dáng dài có thể đi cùng boots hoặc giày bệt cho những ngày xuống phố.

Điểm quan trọng khi làm mới tủ đồ mùa này không nhất thiết là chạy theo thật nhiều xu hướng. Thay vào đó, hãy ưu tiên những món đồ có thể mặc đi làm, đi chơi và phối với nhiều trang phục sẵn có. Váy dáng dài, set đồng bộ, họa tiết kẻ, áo khoác và đồ dệt kim đều có thể trở thành những lựa chọn linh hoạt nếu được chọn đúng phom dáng, chất liệu và màu sắc.