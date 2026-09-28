5 công thức nấu súp giàu magie dễ làm, tốt cho người mất ngủ

1. Súp bí đỏ và hạt bí giàu magie tự nhiên

Cả bí đỏ và hạt bí đều rất giàu magie tự nhiên, nhất là hạt bí. Hàm lượng magie cao từ hạt bí kết hợp với tryptophan trong bí đỏ giúp não bộ dễ dàng tổng hợp serotonin và melatonin mang lại cảm giác buồn ngủ tự nhiên.

Nguyên liệu: Bí đỏ, hạt bí rang, hành tây, chút kem tươi hoặc sữa hạt, nước dùng rau củ, dầu ăn, gia vị (chút muối, tiêu).

Cách làm

Bí đỏ xắt nhỏ, xào sơ với hành tây và chút dầu ăn cho thơm.

Thêm nước dùng rau củ, đun mềm bí rồi xay nhuyễn mịn cùng chút sữa tươi hoặc kem tươi.

Múc ra bát, rắc hạt bí rang giòn và chút tiêu lên trên là được.

2. Súp rau bina và đậu Hà Lan bổ sung thêm chất xơ

Súp rau bina, đậu Hà Lan giàu magie và chất xơ. Ảnh AI

Rau binachứa nhiều magie và folate giúp thư giãn hệ thần kinh. Đậu Hà Lan bổ sung thêm chất xơ và đạm thực vật nhẹ bụng và dễ tiêu.

Nguyên liệu: Rau bina tươi, đậu Hà Lan, khoai tây (tạo độ sánh), tỏi, gừng băm, nước dùng rau củ, gia vị.

Cách làm

Đun sôi nước dùng, cho khoai tây xắt nhỏ và đậu Hà Lan vào nấu chín mềm.

Cho rau bina vào luộc nhanh khoảng 1 - 2 phút cho vừa chín tới để giữ nguyên màu xanh và dưỡng chất.

Tắt bếp, cho tất cả vào máy xay nhuyễn, nêm ít muối nhẹ và chút gừng băm làm ấm bụng.

3. Súp bông cải xanh và hạnh nhân

Bông cải xanh giàu magie và vitamin B6 giúp phát huy tối đa hiệu quả làm dịu thần kinh. Hạnh nhân bổ sung chất béo lành mạnh và tạo độ béo ngậy tự nhiên.

Nguyên liệu: Bông cải xanh, hạnh nhân cắt lát (hoặc hạnh nhân ngâm bóc vỏ), hành tây, nước dùng rau củ, gia vị (muối, tiêu).

Cách làm

Luộc hoặc hấp chín bông cải xanh cùng hành tây.

Cho bông cải, hạnh nhân và chút nước luộc vào máy xay nhuyễn mịn.

Đổ lại vào nồi, đun lăn tăn nhẹ, nêm chút muối và tiêu là hoàn thành.

4. Súp đậu đen và quả bơ

Đậu đen giàu magie giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa tình trạng tỉnh giấc giữa chừng do hạ đường huyết. Quả bơ tươi bổ sung chất béo lành mạnh giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Nguyên liệu: Đậu đen, cà chua, hành tây/tỏi, rau mùi, quả bơ tươi, gia vị.

Cách làm

Đậu đen ngâm mềm, ninh nhừ cùng cà chua và hành tây đập dập.

Múc đậu ra xay nhuyễn rồi đổ ngược lại nồi để tạo độ sánh mịn tự nhiên.

Múc súp nóng ra bát, thêm vài lát thịt quả bơ tươi và rau mùi rắc lên trên.

5. Súp gà ngô ngọt bổ dưỡng và ngủ ngon

Thịt gà giàu protein và chứa tryptophan, acid amin tiền chất để cơ thể sản sinh serotonin và melatonin. Ngô ngọt chứa magie cùng carbohydrate phức hợp cung cấp năng lượng ổn định và mang lại cảm giác dễ ngủ.

Nguyên liệu: Lườn gà (xé phay), ngô ngọt (tách hạt), nấm hương tươi/nấm kim chi, trứng gà (lấy lòng trắng), bột năng/bột sắn dây, nước dùng gà, gừng, hành lá, gia vị (muối nhẹ, tiêu).

Cách làm

Luộc chín lườn gà cùng chút gừng đập dập, xé nhỏ thịt; giữ lại nước dùng gà.

Đun sôi nước dùng, cho ngô ngọt và nấm vào nấu chín mềm, sau đó cho thịt gà xé vào đun cùng.

Hòa bột năng với ít nước lạnh rồi từ từ rót vào nồi để tạo độ sánh; tiếp tục rót lòng trắng trứng qua rây, khuấy nhẹ tạo vân hoa. Nêm muối nhẹ, rắc hành lá và chút tiêu lên trên, ăn khi súp còn ấm.

Lưu ý: Khi chế biến các món súp nên thêm chút gừng giúp làm ấm bụng và kích thích tiêu hóa. Ăn súp khi còn ấm trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng cơ thể thư giãn và tiêu hóa tốt. Tránh cho nhiều muối để không gây tích nước, bảo vệ huyết áp và tránh ảnh hưởng đến chu kỳ ngủ.