5 công thức mặc đẹp mùa thu cho phụ nữ U40, thanh lịch mà vẫn trẻ trung

Ở tuổi 40, phong cách thời trang thường hướng đến sự tinh tế, chỉn chu nhưng không vì thế mà thiếu nét trẻ trung. Mùa thu là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ với những thiết kế dễ phối, có thể ứng dụng từ công sở đến những buổi dạo phố.

Chỉ cần lựa chọn đúng kiểu dáng, màu sắc và phụ kiện, các quý cô đã có thể tạo nên diện mạo thời thượng mà không cần mua sắm quá nhiều.

Phối gam màu trung tính để tạo vẻ ngoài sang trọng

Beige, nâu camel, xám, xanh navy và xanh olive là những gam màu dễ ứng dụng trong tủ đồ mùa thu. Ưu điểm của bảng màu này là dễ kết hợp, ít lỗi mốt và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Phụ nữ U40 có thể thử công thức áo len mỏng màu kem, quần âu nâu và giày loafer để tạo vẻ ngoài thanh lịch. Nếu thích phong cách phóng khoáng hơn, trench coat màu beige phối cùng quần jeans xanh đậm cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Để trang phục không đơn điệu, bạn nên kết hợp các chất liệu có bề mặt khác nhau như len, denim, kaki hoặc da. Một chiếc túi có màu sắc nổi bật cũng đủ tạo điểm nhấn mà không làm mất đi sự hài hòa của tổng thể.

Chọn suit mềm mại thay cho phong cách công sở cứng nhắc

Suit không chỉ dành cho môi trường làm việc mà còn có thể trở thành lựa chọn thời trang khi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè. Những thiết kế có phom vừa vặn, đường cắt mềm mại và phần vai không quá cứng giúp người mặc trông hiện đại mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

Một bộ suit màu xám hoặc xanh navy có thể phối cùng áo thun trơn, giày bệt hoặc sneakers tối giản để giảm cảm giác nghiêm túc. Trong những dịp cần vẻ ngoài trang trọng hơn, hãy thay bằng áo sơ mi và giày cao gót thấp.

Với phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, suit có độ dài áo vừa phải và quần cạp cao sẽ giúp tổng thể cân đối hơn. Người có thân hình đầy đặn có thể ưu tiên thiết kế có đường chiết nhẹ, tránh chọn bộ đồ quá rộng khiến vóc dáng trông nặng nề.

Làm mới phong cách với chân váy midi

Chân váy midi có độ dài qua gối là món đồ phù hợp với nhiều phong cách, từ nữ tính đến hiện đại. Trong những ngày thu, bạn có thể chọn chân váy xếp ly, dáng chữ A hoặc chất liệu dày vừa phải để dễ phối cùng áo len và sơ mi.

Một công thức đơn giản là kết hợp chân váy midi với áo len mỏng sơ vin nhẹ, đi cùng giày loafer hoặc ankle boots. Nếu muốn diện mạo trẻ trung hơn, hãy thử chân váy denim midi với áo sơ mi trắng và túi đeo vai nhỏ.

Khi chọn váy, nên chú ý đến độ dài và vị trí cạp để tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa. Nếu không muốn vóc dáng bị chia khúc, bạn có thể phối áo và váy gần tông màu hoặc sơ vin để tạo cảm giác chân dài hơn.

Đầu tư một chiếc áo khoác dài dễ phối đồ

Áo khoác dáng dài là món đồ hữu ích khi thời tiết chuyển lạnh, đồng thời giúp bộ trang phục trông chỉn chu hơn. Những kiểu áo có phom đứng vừa phải, đường may gọn gàng và màu sắc dễ phối như đen, beige, nâu hoặc xanh navy có thể sử dụng qua nhiều mùa.

Để đi làm, bạn có thể khoác trench coat bên ngoài áo sơ mi và quần âu. Khi dạo phố, áo khoác dài kết hợp cùng áo thun, jeans và giày thể thao tạo nên vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn có gu.

Nếu muốn thử màu sắc nổi bật, đỏ rượu vang là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nên kết hợp áo khoác màu đậm với trang phục bên trong có sắc độ trung tính để tổng thể không quá rối mắt.

Hoàn thiện trang phục bằng phụ kiện tinh giản

Phụ kiện là yếu tố giúp bộ đồ đơn giản trở nên có điểm nhấn. Với phụ nữ U40, những món đồ có thiết kế gọn gàng, chất liệu tốt và dễ sử dụng thường mang lại giá trị lâu dài hơn các sản phẩm chạy theo xu hướng nhất thời.

Một chiếc túi da cỡ trung, thắt lưng bản nhỏ, khuyên tai thanh mảnh hoặc vòng cổ tối giản có thể kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau. Giày kitten heels, loafer và ankle boots cũng là những lựa chọn phù hợp cho mùa thu, tùy theo nhu cầu di chuyển và phong cách cá nhân.

Thay vì sử dụng quá nhiều phụ kiện cùng lúc, hãy chọn một món làm điểm nhấn chính. Chẳng hạn, bộ suit đơn sắc sẽ nổi bật hơn với chiếc túi có phom đẹp, trong khi trang phục nữ tính có thể kết hợp cùng khuyên tai hoặc vòng cổ tinh tế.

Mặc đẹp ở tuổi U40 không đồng nghĩa với việc phải chạy theo mọi xu hướng. Một tủ đồ gồm những món cơ bản, dễ phối và phù hợp vóc dáng sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn duy trì phong cách thanh lịch, trẻ trung trong suốt mùa thu.